Cómo sigue la salud de Thiago Medina: Daniela Celis difundió el nuevo parte médico

Daniela Celis dio una nueva actualización sobre la salud de Thiago Medina (Foto: Instagram)

Thiago Medina continúa una evolución favorable luego de dejar la Unidad de Terapia Intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, a casi un mes del accidente de moto que puso en riesgo su vida. El joven de 22 años, conocido por su paso en el reality Gran Hermano, sufrió heridas que generaron que sea inducido en un coma y sometido a tres operaciones diferentes, sin embargo, ahora está en consciente, estable y a la espera de recuperarse completamente y reunirse con sus hijas, Laia y Aimé.

Desde el momento en el que se conoció la noticia, las redes sociales de sus familiares se convirtieron en el medio de comunicación por excelencia, replicando o ampliando los distintos partes médicos. Por caso, Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas, difundió el último informe que indica que Medina progresa en su movilidad, se encuentra ansioso y experimenta pequeños avances diarios: “Thiago sigue dando pasos gigantes. De a poco se va movilizando, ansioso y feliz. Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibióticos por vía oral”, expresó Celis en sus redes sociales.

“Celebramos cada logro, acompañamos sus avances y seguimos deseando su recuperación. Cómo siempre, gracias a todos por estar, sentimos el amor cerquita, puertas adentro y fuera del hospital”, cerró la influencer, volviendo a agradecer todo el apoyo que recibió de los fans y las cadenas de oración a lo largo de las semanas.

El mensaje de Daniela acerca de la salud de Thiago (Foto: Instagram)

Después de casi un mes de poner la vida en pausa para estar todo el tiempo posible con sus hijas y acompañando en el hospital, Dani se animó a salir por primera vez y habló con la prensa presente en la función de Patito Feo en Vivo, obra protagonizada por Julieta Poggio. Pestañela, nombre que se ganó dentro de la casa más famosa, relató la emoción tras la primera videollamada de sus hijas Laia y Aimé con su padre. “Los tres quieren verse, ya falta poquito para el alta”, compartió la influencer durante una entrevista que le dio a Puro Show (El Trece). Y siguió: “Realmente fue un milagro, los médicos me decían ‘No podemos entender la evolución de Thiago en tan poco tiempo, que Thiago esté hablando y que esté con nosotros hoy’ Creo que fue la voluntad de toda la gente, la fe se unió, hicimos la fuerza y se logró. Estoy muy agradecida“.

La familia de Thiago Medina, incluidas sus hermanas Brisa y Camila, se mantiene activa en las redes sociales informando sobre el estado del joven y agradeciendo el apoyo recibido. “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que estuvieron apoyando a Thiago durante este tiempo”, escribió Brisa. Camila mostró su satisfacción en un video: “Me emociono al ver que mi hermano está evolucionando mucho mejor (...) verlo hablar es un montón. Gracias porque mi hermano hoy es un milagro de Dios”.

El acompañamiento de sus amigos también ha sido central en este proceso. Nacho Castañares, amigo y excompañero de Gran Hermano, destacó el progreso de Medina tras una visita reciente: “Ya sabíamos que estaba estable, pero está superconsciente, sabe todo, hablamos de todo… después de tanto tiempo poder haber compartido un ratito con él fue relindo”, relató el influencer en el streaming de Telefe.

El equipo médico del hospital Mariano y Luciano de la Vega evalúa próximos pasos en la recuperación, mientras las visitas y la contención de sus seres queridos mantienen el ánimo en la familia Medina. La expectativa se centra en la posibilidad de que el joven reciba el alta en los próximos días, manteniendo la atención sobre su evolución y el acompañamiento de todo su entorno.