Teleshow

Cómo sigue la salud de Thiago Medina: Daniela Celis difundió el nuevo parte médico

La influencer dio detalles de cómo continua la recuperación del padre de sus hijas a casi un mes del accidente en moto que lo mantiene internado

Guardar
Daniela Celis dio una nueva
Daniela Celis dio una nueva actualización sobre la salud de Thiago Medina (Foto: Instagram)

Thiago Medina continúa una evolución favorable luego de dejar la Unidad de Terapia Intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, a casi un mes del accidente de moto que puso en riesgo su vida. El joven de 22 años, conocido por su paso en el reality Gran Hermano, sufrió heridas que generaron que sea inducido en un coma y sometido a tres operaciones diferentes, sin embargo, ahora está en consciente, estable y a la espera de recuperarse completamente y reunirse con sus hijas, Laia y Aimé.

Desde el momento en el que se conoció la noticia, las redes sociales de sus familiares se convirtieron en el medio de comunicación por excelencia, replicando o ampliando los distintos partes médicos. Por caso, Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas, difundió el último informe que indica que Medina progresa en su movilidad, se encuentra ansioso y experimenta pequeños avances diarios: “Thiago sigue dando pasos gigantes. De a poco se va movilizando, ansioso y feliz. Persiste con leve débito por drenaje de la cicatriz quirúrgica. Se evalúa el inicio de antibióticos por vía oral”, expresó Celis en sus redes sociales.

“Celebramos cada logro, acompañamos sus avances y seguimos deseando su recuperación. Cómo siempre, gracias a todos por estar, sentimos el amor cerquita, puertas adentro y fuera del hospital”, cerró la influencer, volviendo a agradecer todo el apoyo que recibió de los fans y las cadenas de oración a lo largo de las semanas.

El mensaje de Daniela acerca
El mensaje de Daniela acerca de la salud de Thiago (Foto: Instagram)

Después de casi un mes de poner la vida en pausa para estar todo el tiempo posible con sus hijas y acompañando en el hospital, Dani se animó a salir por primera vez y habló con la prensa presente en la función de Patito Feo en Vivo, obra protagonizada por Julieta Poggio. Pestañela, nombre que se ganó dentro de la casa más famosa, relató la emoción tras la primera videollamada de sus hijas Laia y Aimé con su padre. “Los tres quieren verse, ya falta poquito para el alta”, compartió la influencer durante una entrevista que le dio a Puro Show (El Trece). Y siguió: “Realmente fue un milagro, los médicos me decían ‘No podemos entender la evolución de Thiago en tan poco tiempo, que Thiago esté hablando y que esté con nosotros hoy’ Creo que fue la voluntad de toda la gente, la fe se unió, hicimos la fuerza y se logró. Estoy muy agradecida“.

La familia de Thiago Medina, incluidas sus hermanas Brisa y Camila, se mantiene activa en las redes sociales informando sobre el estado del joven y agradeciendo el apoyo recibido. “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que estuvieron apoyando a Thiago durante este tiempo”, escribió Brisa. Camila mostró su satisfacción en un video: “Me emociono al ver que mi hermano está evolucionando mucho mejor (...) verlo hablar es un montón. Gracias porque mi hermano hoy es un milagro de Dios”.

El acompañamiento de sus amigos también ha sido central en este proceso. Nacho Castañares, amigo y excompañero de Gran Hermano, destacó el progreso de Medina tras una visita reciente: “Ya sabíamos que estaba estable, pero está superconsciente, sabe todo, hablamos de todo… después de tanto tiempo poder haber compartido un ratito con él fue relindo”, relató el influencer en el streaming de Telefe.

El equipo médico del hospital Mariano y Luciano de la Vega evalúa próximos pasos en la recuperación, mientras las visitas y la contención de sus seres queridos mantienen el ánimo en la familia Medina. La expectativa se centra en la posibilidad de que el joven reciba el alta en los próximos días, manteniendo la atención sobre su evolución y el acompañamiento de todo su entorno.

Temas Relacionados

Daniela CelisThiago MedinaGran Hermano

Últimas Noticias

Wanda Nara preparó la cena para sus hijos y sorprendió con su propio puntaje a días de comenzar Masterchef Celebrity

La conductora compartió una serie de imágenes que mostraron que ella también se ocupa de preparar la comida en su hogar. Las fotos que despertaron comentarios inesperados

Wanda Nara preparó la cena

Quién es Karen Reichardt, el ícono sexy de los 90 que encabezará la lista de diputados de Milei en provincia de Buenos Aires

Saltó a la fama en Notidormi, actuó con Guinzburg y Francella y protagonizó con María Fernanda Callejón una recordada portada de Playboy. Su reinvención en los medios y cómo conoció al actual Presidente

Quién es Karen Reichardt, el

El nuevo desafío de Agustín Rada Aristarán: se pondrá en la piel del excéntrico Willy Wonka en el reconocido musical

La versión argentina de Charlie y la Fábrica de Chocolate desembarcará en el Teatro Gran Rex en 2026, con el actor listo para conquistar al público con su interpretación única y carismática del icónico chocolatero

El nuevo desafío de Agustín

Abel Pintos mostró su corazón solidario en el programa de Guido Kaczka: la histórica donación al Hospital de Niños

En una jornada atravesada por la empatía, el público recompensó la entrega del artista con una cifra récord para el Ricardo Gutiérrez

Abel Pintos mostró su corazón

Adrián Suar confirmó el levantamiento de Los 8 Escalones: “Son momentos de la tele”

El director de programación de El Trece anunció la suspensión temporal del ciclo que tuvo como conductores a Guido Kaczka y actualmente a Pampita

Adrián Suar confirmó el levantamiento
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un nene de dos años

Un nene de dos años murió por un brutal choque en la Ruta 11: el auto quedó partido por la mitad

Cómo quedó la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025

Las exportaciones argentinas de oro cayeron casi 30% interanual, a pesar del precio récord

Mercados: los bonos profundizan las perdidas, mientras se extienden las negociaciones del equipo económico en EEUU

Quién es Karen Reichardt, el ícono sexy de los 90 que encabezará la lista de diputados de Milei en provincia de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
La directora gerente del FMI

La directora gerente del FMI anticipó un crecimiento mundial débil y advierte por riesgos financieros

El Parlamento Europeo prohibió llamar “hamburguesa” o “filete” a los productos veganos

Las autoridades de Brasil investigan a 30 comercios por las bebidas alcohólicas intoxicadas: analizan otras 13 muertes

Encuentran un violín de Albert Einstein y será subastado en Inglaterra

El Coliseo de Roma reveló un túnel secreto reservado a los emperadores

TELESHOW
Wanda Nara preparó la cena

Wanda Nara preparó la cena para sus hijos y sorprendió con su propio puntaje a días de comenzar Masterchef Celebrity

Quién es Karen Reichardt, el ícono sexy de los 90 que encabezará la lista de diputados de Milei en provincia de Buenos Aires

El nuevo desafío de Agustín Rada Aristarán: se pondrá en la piel del excéntrico Willy Wonka en el reconocido musical

Abel Pintos mostró su corazón solidario en el programa de Guido Kaczka: la histórica donación al Hospital de Niños

Adrián Suar confirmó el levantamiento de Los 8 Escalones: “Son momentos de la tele”