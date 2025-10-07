Nacho Castañares contó cómo fue su reencuentro con Thiago Medina en el hospital: “Son todas buenas noticias”

Nacho Castañares visitó a Thiago Medina

El Hospital Mariano y Luciano de la Vega quedó en el centro de las miradas y las emociones de quienes pasean por sus pasillos se entremezclan, desde la ansiedad hasta el alivio, debido a una noticia que sorprendió a todos. Thiago Medina, el joven influencer accidentado a comienzos de septiembre, permanece allí internado. Y alrededor suyo, como un pequeño ejército de afectos, su entorno se mantiene firme, cerca, sin soltarle la mano.

La noticia que tantos esperaban llegó de boca de uno de los suyos. Nacho Castañares, amigo entrañable y padrino de sus hijas, decidió contar frente a las cámaras de Fuera de Joda, el ciclo de Streams Telefe, cómo está evolucionando Medina y qué señales muestra la recuperación.

A Nacho y a Thiago los unió una historia televisiva: se hicieron hermanos dentro de la casa de Gran Hermano en 2022. Pero el compañerismo se trasladó fuera de pantalla, y hoy, en la adversidad, esa fraternidad se hace presente: “Hoy lo pude ver a Thiago. Realmente estoy muy contento porque pude estar un ratito con él, pude compartir con él, pude hablar con él. Estuve un ratito al mediodía en el hospital mientras comía”. Nacho deja caer las palabras despacio, como si aún saboreara el momento: ver a su amigo “muy entero, muy bien”, es una respuesta al miedo y la angustia que rondaron tras el accidente.

Nacho y Thiago, en épocas de compartir la casa de Gran Hermano

El relato avanza y cada dato se transforma en un alivio. “Ya sabíamos que estaba estable, pero está superconsciente, sabe todo, hablamos de todo... después de tanto tiempo poder haber compartido un ratito con él fue relindo. Viene evolucionando muy bien, me contó un poco qué es lo que más le duele y qué cosas son las más incómodas para él ahora, pero la verdad que lo vi bárbaro”, dice.

Nacho narró detalles cotidianos que, en este contexto, se vuelven profundamente elocuentes: Thiago comió con él, conversó sobre los días previos al accidente, se mostró lúcido y hasta se fastidió porque quería bañarse y aún no podía hacerlo todos los días. La rutina interrumpida se asoma en cada frase: “Se quería bañar, quería irse a su casa”.

Las conexiones no se cortan. Una vez terminada la visita, la tecnología hace lo suyo: “Hicimos videollamada cuando fui a lo de Dani con las bebés y estaba chocho, las bebés lo extrañan en un montón”. Lejos de la tribuna, pero cerca de los suyos, Thiago siente el cariño que traspasa las paredes del hospital.

La Basílica de Luján fue testigo del bautismo de Laia y Aimé

“Quería también contárselos a ustedes”, confiesa Nacho ante la audiencia. "No está en terapia intensiva, lo pasaron a una sala el fin de semana. Quiere decir que está lo suficientemente estable para no estar 24/7 monitoreado." Las palabras pesan: son un parte de alivio, un mensaje para quienes preguntan y desean escuchar buenas noticias.

La familia se mantiene cerca: “Pude compartir con él, después vinieron los hermanos, estuvo también el padre”. El círculo de afectos permanece firme alrededor de Medina. Un círculo donde cada ausencia cuenta, y cada presencia, aunque sea por un rato, infunde valor.

La generosidad se extiende al equipo médico. Nacho lo dice sin titubeos: "Agradecerle también a los médicos del hospital que hoy entraron varias veces mientras estábamos ahí y el laburo que hacen es increíble. Así que son todas buenas noticias“.

La historia de Thiago todavía está lejos de cerrarse. El futuro inmediato trae esperanza. “Ya tiene como un aparatito para ver cosas, así que capaz que nos está viendo, capaz que le llega este mensaje, así que le mandamos un beso enorme y que cada vez falta menos para que pueda estar en su casa”. En un momento en el que cada avance parece un triunfo, el mensaje de Nacho trazó una línea nítida de luz sobre la sombra. Y dejó una única pregunta flotando cuya respuesta parece cada vez más cercana: ¿cuánto falta para que Thiago Medina vuelva a casa, rodeado de los suyos, lejos del hospital y del recuerdo del accidente?