Evangelina Anderson recordó su época de botinera junto a Karina La Princesita: “Nos hicimos amigas”

En pleno programa, Evangelina Anderson recordó sus momentos como botinera a la par de Karina La Princesita (Los 8 Escalones – El Trece)

El certamen de Los 8 Escalones (El Trece) nunca deja de sorprender, pero esta semana el espíritu competitivo cedió paso a la complicidad, anécdotas y risas genuinas. Más allá del habitual vértigo de preguntas y respuestas por el millonario premio, el programa tuvo un instante que desvió la atención de los participantes para instalar una inesperada charla de “botineras”, amistades y viejos recuerdos, en la voz de de Evangelina Anderson.

Todo comenzó cuando Pampita, en su rol de conductora, le hizo una consulta a Marisa, una de las participantes de la jornada, relacionada con la música popular argentina. “¿Con qué futbolista tuvo un romance esta cantante? ¿Con Cristian Cuti Romero o con Sergio Kun Agüero?”, preguntó en referencia a Karina La Princesita. La concursante respondió correctamente: la cantante fue pareja del Kun, un dato que disparó la secuencia más divertida de la noche.

A partir de ese pequeño disparador, la noche en el estudio se volvió pura charla de vestuario, recuerdos y confesiones. Evangelina tomó la palabra y reveló: “Yo compartí con ella en Manchester porque él estaba en Manchester City y estuve mucho tiempo ahí, nos hicimos amigas”. Su entonces marido Martín Demichelis jugaba en el equipo ciudadano y ese ambiente propició una amistad entre varias argentinas viviendo lejos de casa.

Karina La Princesita tuvo su época de botinera mientras salía con el Kun Agüero (Patricio Murphy)

No conforme con el dato, Pampita, curiosa y cómplice, quiso ir por más detalles sobre la vida y la rutina de las llamadas “botineras” durante el exilio europeo. “¿Y qué hacen las botineras? ¿Toman el tecito, se juntan, van al súper juntas?”, preguntó. Anderson respondió sin vueltas: “Tomamos mate, hemos jugado a las cartas con nuestros hijos”. El relato fue sumando color y cotidianidad, alejado del glamour de las revistas. La presentadora volvió a indagar al respecto. “¿Los fines de semana hay asados?”, y Evangelina completó el cuadro doméstico y amistoso: “Sí, hicieron pizza una vez, hicimos karaoke”. Pero la perlita de la noche llegó cuando recordó el karaoke compartido con Karina La Princesita: “Canté la canción de los Pimpinela con Karina, las dos juntas. Éramos un grupo grande de argentinas, estaba la mujer de (Nicolás) Otamendi, Celeste, la mujer de Marcos Rojo, Eugenia, que somos todos un grupo de amigas, éramos un montón en esa época”.

La charla devino en un auténtico homenaje al trabajo oculto de las esposas y parejas de futbolistas, y al esfuerzo de sostener familia y crianza lejos del país. Pampita lo reconoció con soltura: “Qué buena onda, y a mucha honra, con el laburo que es botinear. Cambian los chicos de cole, se ocupan de todo, el glamour es para la foto nomás”. Anderson no dudó en asentir: detrás de las instantáneas de las redes y las portadas, hay una vida doméstica llena de desafíos, mudanzas y un sostén crucial para la carrera de sus parejas.

Pampita llenó de elogios a Evangelina Anderson a poco tiempo de su separación (Los 8 Escalones - El Trece)

No es la primera vez que Evangelina se posiciona en el centro de la escena por su carisma y espontaneidad en el certamen. Ya semanas atrás, la modelo y jurado había generado revuelo con otro de los momentos más comentados del ciclo, cuando Pampita, en medio de una charla trivial sobre la altura de los concursantes, no dudó en llenar de elogios a la rubia recientemente separada después de una conversación trivial. Anderson, rápida de reflejos y siempre con humor, respondió: “Yo no soy bajita, el problema es que Melanie es muy alta”. La cámara enfocó a la animadora, que, fiel a su estilo de simpatía natural, devolvió: “Son hermosas las dos, son divinas”. No satisfecha con el cumplido, la conductora fue por más y, con una pizca de picardía, elevó el tono de la noche: “¡Qué mujer! Y además, está soltera, es una bomba atómica y es la más linda de nuestro programa”.

La reacción de la integrante del jurado no se hizo esperar: entre risas, y cierto rubor, devolvió el guiño con simpleza: “Hay que levantar la autoestima”.

Así, entre preguntas, anécdotas, mates y recuerdos, Los 8 Escalones mostró su costado más humano y relajado, uniendo la tensión del juego con historias genuinas que trascienden la pantalla. Pampita y Evangelina, compartiendo confidencias de otro tiempo y espacio, ofrecieron una clase de carisma y camaradería que se robó aplausos y corazones, recordando que, en televisión, a veces lo mejor ocurre cuando nadie lo espera.