Teleshow

Evangelina Anderson recordó su época de botinera junto a Karina La Princesita: “Nos hicimos amigas”

La modelo recordó la época en la que Martín Demichelis y el Kun Agüero compartieron equipo en el Manchester City y dio detalles de la vida cotidiana junto a las parejas de otros futbolistas

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
En pleno programa, Evangelina Anderson recordó sus momentos como botinera a la par de Karina La Princesita (Los 8 Escalones – El Trece)

El certamen de Los 8 Escalones (El Trece) nunca deja de sorprender, pero esta semana el espíritu competitivo cedió paso a la complicidad, anécdotas y risas genuinas. Más allá del habitual vértigo de preguntas y respuestas por el millonario premio, el programa tuvo un instante que desvió la atención de los participantes para instalar una inesperada charla de “botineras”, amistades y viejos recuerdos, en la voz de de Evangelina Anderson.

Todo comenzó cuando Pampita, en su rol de conductora, le hizo una consulta a Marisa, una de las participantes de la jornada, relacionada con la música popular argentina. “¿Con qué futbolista tuvo un romance esta cantante? ¿Con Cristian Cuti Romero o con Sergio Kun Agüero?”, preguntó en referencia a Karina La Princesita. La concursante respondió correctamente: la cantante fue pareja del Kun, un dato que disparó la secuencia más divertida de la noche.

A partir de ese pequeño disparador, la noche en el estudio se volvió pura charla de vestuario, recuerdos y confesiones. Evangelina tomó la palabra y reveló: “Yo compartí con ella en Manchester porque él estaba en Manchester City y estuve mucho tiempo ahí, nos hicimos amigas”. Su entonces marido Martín Demichelis jugaba en el equipo ciudadano y ese ambiente propició una amistad entre varias argentinas viviendo lejos de casa.

Karina La Princesita tuvo su
Karina La Princesita tuvo su época de botinera mientras salía con el Kun Agüero (Patricio Murphy)

No conforme con el dato, Pampita, curiosa y cómplice, quiso ir por más detalles sobre la vida y la rutina de las llamadas “botineras” durante el exilio europeo. “¿Y qué hacen las botineras? ¿Toman el tecito, se juntan, van al súper juntas?”, preguntó. Anderson respondió sin vueltas: “Tomamos mate, hemos jugado a las cartas con nuestros hijos”. El relato fue sumando color y cotidianidad, alejado del glamour de las revistas. La presentadora volvió a indagar al respecto. “¿Los fines de semana hay asados?”, y Evangelina completó el cuadro doméstico y amistoso: “Sí, hicieron pizza una vez, hicimos karaoke”. Pero la perlita de la noche llegó cuando recordó el karaoke compartido con Karina La Princesita: “Canté la canción de los Pimpinela con Karina, las dos juntas. Éramos un grupo grande de argentinas, estaba la mujer de (Nicolás) Otamendi, Celeste, la mujer de Marcos Rojo, Eugenia, que somos todos un grupo de amigas, éramos un montón en esa época”.

La charla devino en un auténtico homenaje al trabajo oculto de las esposas y parejas de futbolistas, y al esfuerzo de sostener familia y crianza lejos del país. Pampita lo reconoció con soltura: “Qué buena onda, y a mucha honra, con el laburo que es botinear. Cambian los chicos de cole, se ocupan de todo, el glamour es para la foto nomás”. Anderson no dudó en asentir: detrás de las instantáneas de las redes y las portadas, hay una vida doméstica llena de desafíos, mudanzas y un sostén crucial para la carrera de sus parejas.

Pampita llenó de elogios a Evangelina Anderson a poco tiempo de su separación (Los 8 Escalones - El Trece)

No es la primera vez que Evangelina se posiciona en el centro de la escena por su carisma y espontaneidad en el certamen. Ya semanas atrás, la modelo y jurado había generado revuelo con otro de los momentos más comentados del ciclo, cuando Pampita, en medio de una charla trivial sobre la altura de los concursantes, no dudó en llenar de elogios a la rubia recientemente separada después de una conversación trivial. Anderson, rápida de reflejos y siempre con humor, respondió: “Yo no soy bajita, el problema es que Melanie es muy alta”. La cámara enfocó a la animadora, que, fiel a su estilo de simpatía natural, devolvió: “Son hermosas las dos, son divinas”. No satisfecha con el cumplido, la conductora fue por más y, con una pizca de picardía, elevó el tono de la noche: “¡Qué mujer! Y además, está soltera, es una bomba atómica y es la más linda de nuestro programa”.

La reacción de la integrante del jurado no se hizo esperar: entre risas, y cierto rubor, devolvió el guiño con simpleza: “Hay que levantar la autoestima”.

Así, entre preguntas, anécdotas, mates y recuerdos, Los 8 Escalones mostró su costado más humano y relajado, uniendo la tensión del juego con historias genuinas que trascienden la pantalla. Pampita y Evangelina, compartiendo confidencias de otro tiempo y espacio, ofrecieron una clase de carisma y camaradería que se robó aplausos y corazones, recordando que, en televisión, a veces lo mejor ocurre cuando nadie lo espera.

Temas Relacionados

Evangelina AndersonKarina La PrincesitaPampitaLos 8 EscalonesEl TreceBotineraSergio Kun AgüeroCuti Romero

Últimas Noticias

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sellaron su reconciliación en Perú: locuras por amor y nuevos proyectos

La pareja se mostró en Lima y dejó atrás la pequeña crisis. Pasearon por la ciudad y salieron en dúplex en el streaming del conductor, donde revelaron algunas intimidades de la relación

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

El conmovedor recuerdo de Ana Rosenfeld a cuatro años de la muerte de su esposo Marcelo: “Te extraño, Amorcito”

La memoria de días felices y las palabras que sellaron una despedida siguen vivas en la voz de la abogada

El conmovedor recuerdo de Ana

Las fuertes críticas a la China Suárez en el avión de regreso a Turquía con Mauro Icardi: “Quería la vida de Wanda”

La actriz volvió a meterse en el foco mediático luego de que compararan sus últimas imágenes en un vuelo privado con el futbolista

Las fuertes críticas a la

El momento más emotivo en La Voz Argentina: un padre, un hijo y un tango que conmovió a Lali Espósito

Durante las semifinales del certamen, Jaime Muñoz fue acompañado por su papá Esteban en una versión de “Naranjo en flor”. La reacción de la jurado y la música como vínculo necesario

El momento más emotivo en

Luck Ra sorprendió a las fanáticas de la coreografía viral en su show de Vélez: “Quiero hacer algo con ustedes”

El cantante viajó hasta Castelar y entre risas y admiración, compartió un momento inolvidable en una clase de zumba

Luck Ra sorprendió a las
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

El economista que más escucha Milei dijo que el Gobierno “va a hacer lo imposible para que no se les vaya el tipo de cambio”

Qué es Zangi, la aplicación que habrían utilizado los autores del triple femicidio para transmitir los crímenes

Vuelve Luis Caputo de EEUU, a la espera del anuncio sobre el paquete de ayuda financiera de Trump

Mercados: suben fuerte las acciones y los bonos antes de la definición de la ayuda financiera de EEUU

INFOBAE AMÉRICA
Así fue el primer intento

Así fue el primer intento exitoso de desviar un asteroide y por qué su órbita cambió después del impacto

Putin admitió la responsabilidad rusa en el derribo del avión de Azerbaiyán que dejó 38 muertos: “No podemos devolverles la vida”

El papa León criticó la economía que margina a los pobres mientras los ricos viven en el lujo

La dictadura de Corea del Norte cumple 80 años: qué países asisten a los festejos

La novela del premio Nobel de Literatura escrita en una sola frase a lo largo de más de 400 páginas

TELESHOW
Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sellaron su reconciliación en Perú: locuras por amor y nuevos proyectos

El conmovedor recuerdo de Ana Rosenfeld a cuatro años de la muerte de su esposo Marcelo: “Te extraño, Amorcito”

Las fuertes críticas a la China Suárez en el avión de regreso a Turquía con Mauro Icardi: “Quería la vida de Wanda”

El momento más emotivo en La Voz Argentina: un padre, un hijo y un tango que conmovió a Lali Espósito

Luck Ra sorprendió a las fanáticas de la coreografía viral en su show de Vélez: “Quiero hacer algo con ustedes”