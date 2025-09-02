Pampita sorprendió a Evangelina Anderson: “Es una bomba atómica y la más linda del programa”

Los elogios de Pampita a Evangelina Anderson

La gala de Los 8 Escalones sorprendió con mucho más que preguntas y respuestas. En medio de la tensión habitual del juego, un instante de espontaneidad y risas irrumpió inesperadamente: Pampita se detuvo frente a las cámaras y, ante la sorpresa general, llenó de elogios a su excompañera de jurado, Evangelina Anderson. Nadie lo vio venir, pero el comentario retumbó en el estudio y —minutos después— también en las redes sociales. La modelo resolvió la escena con una frase contundente: “Una bomba atómica y es la más linda de nuestro programa”.

Todo comenzó con una conversación trivial sobre la altura de una de las participantes. Evangelina Anderson, en tono de broma, sentenció: “Yo no soy bajita, el problema es que Melanie es muy alta”. Fue el disparador. La cámara no tardó en enfocarse en la conductora, quien —con ese estilo inconfundible, mezcla de simpatía y picardía— no perdió oportunidad para exaltar la belleza de ambas: “Son hermosas las dos, son divinas”, soltó primero.

Pero no se conformó con un cumplido al paso. Respiró hondo, miró de reojo a Anderson y elevó la apuesta entre risas: “¡Qué mujer! Y además, está soltera, es una bomba atómica y es la más linda de nuestro programa”. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras el estudio estallaba en carcajadas y sorprendidos aplausos. ¿Había más detrás de aquel comentario o solo era un juego ante la cámara?

La respuesta de Anderson no se demoró. Con una sonrisa tímida y cierto rubor, recogió el guante y devolvió la pelota con naturalidad: “Hay que levantar la autoestima”. Las risas invadieron el estudio y la complicidad entre ambas se volvió palpable, contagiando incluso a los demás jurados presentes. ¿Quién se atreve a negar que, ante tanto elogio, cualquiera se habría conmovido?

Evangelina Anderson no deja de brillar con cada uno de sus looks en Los 8 escalones

Pampita, lejos de concluir con sus elogios, se detuvo un segundo más para observar a su colega de arriba a abajo y, enfocando especialmente en el atuendo, remató con picardía: “Y ese vestido, ah, no, no, no, no, está pintado”. Allí no terminó la cosa. La conductora lanzó un guiño que provocó murmullos y especulaciones: “¿Qué colección será? Capaz que es una que yo conozco”.

En cuestión de minutos, el set de Los 8 Escalones se impregnó de un clima festivo y relajado. Las redes sociales pronto recogieron el eco del momento: clips del halago, capturas de la sonrisa de Evangelina, memes sobre la “bomba atómica” y bromas acerca del famoso vestido comenzaron a circular con velocidad vertiginosa. ¿Por qué un gesto simple y natural logra tal repercusión? ¿Será que el público también busca esos pequeños desbordes de autenticidad en la televisión?

Quizás lo que se vivió fue solo un cruce fugaz entre dos figuras del espectáculo. O quizás fue mucho más: un instante de ternura y complicidad que consiguió robarle el protagonismo al propio juego. Lo cierto es que, al apagar las luces del estudio, en boca de todos seguía resonando una frase: “Es la más linda de nuestro programa”.

Las vacaciones de soltera de Evangelina Anderson

Recientemente separada tras 18 años de relación, en las últimas horas se reveló que Evangelina en medio de ese panorama decidió emprender un viaje a Cancún para celebrar, de una vez y para siempre, su regreso a la soltería.

“Evangelina va a hacer un viaje de despedida de casada. Se va a Cancún con su hermana y una amiga para celebrar su vuelta a la soltería. Se van sin un chongo”, expresó Majo Martino en el ciclo SQP (América) al referirse a los próximos pasos de la modelo. “Lo hace porque el marido era un lastre”, lanzó la panelista, al dejar una explicación que sorprendió a todos en el estudio.