Wanda Nara sorprendió con un desopilante guiño a Mauro Icardi en el adelanto de Masterchef Celebrity

A través de las redes sociales, la conductora encendió las redes al protagonizar un clip viral lleno de humor y una particular referencia a su expareja

Martina Cortés

Por Martina Cortés

A días del comienzo de la nueva edición de MasterChef, Wanda Nara sorprendió con un adelanto y un sugerente guiño a Mauro Icardi (Instagram)

A solo días de su regreso a la pantalla de Telefe con una nueva temporada de MasterChef Celebrity, Wanda Nara volvió a demostrar que cuando se trata de generar expectativa y guiños filosos no tiene competencia en el mundo del espectáculo. Mientras se multiplican los preparativos, las grabaciones y la coordinación con los famosos que se animarán al desafío culinario, la conductora sorprendió con una jugada que desató euforia y risas ante una indirecta para Mauro Icardi.

Junto a los tres miembros del jurado del certamen, integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, Wanda protagonizó uno de los adelantos más comentados de la temporada. En el spot, la conductora se pone en la piel de una terapeuta de grupo y reúne a los tres cocineros para escuchar sus supuestas “preocupaciones” frente al desafío que se viene. “Bueno, miren. Yo no suelo trabajar terapia grupal, pero por ustedes voy a hacer una excepción. Los escucho”, lanzó Wanda sentada en el consultorio, abriendo el juego con humor y complicidad.

Los chefs no se quedaron atrás: primero tomó la palabra Donato, quien introdujo con sorna la cuestión: “Mire, doctora. Es que nosotros venimos de situaciones muy traumáticas”. Martitegui sumó: “Son errores imperdonables, prácticamente inaceptables”. Damián, acurrucado en una almohada peluda, dio el remate. “La gente está muy mal, doctora. La verdad, está muy mal”, completando la escena que tenía toda la atmósfera de una parodia, pero que rápidamente pasó a segundo plano por lo que vendría a continuación.

El guiño hacia el futbolista
El guiño hacia el futbolista en pleno adelanto del certamen culinario (Captura de video)

El momento cúlmine llegó cuando Betular, en medio de la sesión grupal, se animó a hacer una consulta inesperada. “¿Es maní? ¿Puedo?”, preguntó con picardía mirando la fuente de snacks sobre la mesa. La respuesta afirmativa de Wanda le abrió paso para tomar un puñado y, en instantes, la escena se convirtió en la favorita de los fans y los portales de espectáculos, que no dudaron en conectar el gesto con la reciente campaña que protagonizó la empresaria luego del escándalo por la filtración de un video íntimo de Icardi.

La referencia al maní no pasó desapercibida y las redes explotaron con memes, comentarios y respuestas que fueron desde la comparación con aquel episodio, hasta la creatividad de los equipos de marketing detrás de la movida. “Amé el maní”; “Un Martín Fierro al mánager de marketing”; “El maní siempre presente”; “La Dra. Nara es una especialista en maní”; “Una genia”; “Reina indiscutida”, fueron solo algunos de los comentarios más destacados y celebrados. No solo los seguidores de Wanda se sumaron a la ola de humor: el propio de Santis bromeó con lo ocurrido con unel ingrediente del año: el maní” y Lucila La Tora Villar no se quedó atrás con un “jajajaja ¿es maní? Los amo”, confirmando que el chiste se instaló entre los propios protagonistas del show.

La reacción de colegas de
La reacción de colegas de Nara ante el guiño a Icardi (Instagram)

Este guiño con el maní no es casual ni improvisado. Hace apenas unos meses, en medio del escándalo viral, Wanda había sido interceptada por la prensa en Ezeiza, a su regreso de Europa, y en aquel entonces lanzó: "Creo que el lunes grabo una campaña de maní“. Así, la empresaria volvió a sacar rédito del episodio, capitalizando la viralidad a su manera y con una chispa que la caracteriza.

La estrategia no es nueva para Nara. En 2014, poco después de su divorcio de Maxi López, ya había convertido el conflicto mediático en motor de campañas publicitarias disruptivas. En ese entonces, junto a Mauro Icardi, protagonizó una publicidad para una reconocida gaseosa bajo el lema “Ganá por afano”, musicalizado con el hit “¿Y qué?” de Babasónicos. Aquella jugada generó revuelo por el guiño al triángulo amoroso que había dado inicio a la relación mediática más explosiva del fútbol argentino.

En la antesala de su nuevo debut televisivo, Wanda Nara demuestra que no solo sabe reinventarse, sino que convirtió la ironía en su marca registrada: alimenta el show, responde a las polémicas con humor y no duda en reírse de sí misma. Así, en la recta final hacia el estreno de MasterChef Celebrity, la conductora renueva su apuesta a la pantalla chica capitalizando cada tendencia, cada meme y cada circunstancia personal, transformando la polémica en rating y el escándalo en contenido viral. Una vez más, la “reina del maní” deja en claro que en el universo del espectáculo argentino nadie la supera cuando se trata de adueñarse del momento.

