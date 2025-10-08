Teleshow

Damián Betular habló de la crisis de Marixa Balli en MasterChef Celebrity: “Que no llore”

Luego de que se diera a conocer que Cachaca había tenido un entredicho con uno de los jurados del reality, el reconocido pastelero dio detalles de las grabaciones del programa

La angustia de Marixa Balli tras sus primeros días en Masterchef

En uno de los cambios más llamativos de los últimos meses en el mundo del espectáculo, Marixa Balli se despidió de LAM (América) para seguir su carrera televisiva en Telefe. Fue así como Cachaca fue anunciada como participante de Masterchef Celebrity. Sin embargo, lejos del éxito que la figura de la música popular esperaba, Ángel de Brito relató la crisis que su excompañera atravesaba. En ese marco, quien se pronunció en las últimas horas fue Damián Betular, jurado del ciclo.

Todo comenzó cuando De Brito publicó una imagen en sus redes sociales: “El viernes en MasterChef Marixa (Balli) se fue llorando por algo que le dijo el jurado”. Luego, el periodista continuó el tema en su programa: “Todas se van a lugares que piensan mejores y después terminan a los gritos. Tuvo un entredicho con uno de los jurados. Se peleó tras la devolución de un jurado. Básicamente, le molestó y no se fue muy contenta. Me dijeron que se fue llorando y ella me aclaró que no, pero que sí le había molestado. Luego tuvo otro episodio, también re caliente e incluso con delantal negro. No le gustan que le digan nada”.

Damián Betular habló sobre la situación de Marixa Balli en MasterChef

Teniendo en cuenta este panorama, el ciclo que conduce Yanina Latorre, Sálvese quien pueda (América), abordó a Damián Betular. “Marisa Bali se sintió maltratada por alguien del jurado. Lloró”, comenzó diciendo el cronista. En los primeros segundos, el cocinero se mostró muy confundido y luego explicó: “Pero la vi contenta ayer. Capaz que hay cruces que le digan que no salieron bien las cosas, por ahí algo de eso”.

Fue entonces cuando el cronista le consultó a la figura de la cocina cómo notaba a la participante en el ciclo. “Yo muy bien. En la primera semana es un poco fuerte a veces decirles que no cocinan tan bien, pero bueno. Los que empiezan así bajos después suben. Y esto es un día bien, un día mal, un día bien, un día mal. Que no llore Marixa, que la pase bien”, afirmó Betular.

Semanas atrás, al anunciar este cambio rotundo en su carrera, Marixa había contado, en diálogo con Verónica Lozano, cómo se sentía: “Mi experiencia fue maravillosa, pero es difícil ser panelista. Una cosa es que te entrevisten, pero si tenés que estar del otro lado para opinar… te pasan por la cabeza muchas sensaciones. De a poco me fui animando, que igual lo hice con mi estilo.A mí no me gusta hacer lo que no me gusta que me hagana mí y siempre traté de ser respetuosa. Yo en mi carrera tuve momentos muy heavy y la pasé mal. Tuve momentos muy heavy en esta carrera, situaciones muy incómodas, hasta me hacían guardias periodísticas”.

“Di el paso al costado de LAM y arreglé este viaje con Marley ahora. La verdad es que las productoras son muy celosas y cada una quiere mantener a su artista en exclusividad. Yo empecé a tener ganas de otras cosas, di el paso al costado sumamente agradecida y ya tengo el pasaporte al día, también me vacuné contra la fiebre amarilla”, explicó Balli sobre su llegada a Telefe.

En ese marco, la panelista también se refirió a su participación en el ciclo de Por El Mundo y su entusiasmo por viajar a la India, país en el cual podría adquirir diversas prendas para vender en su negocio. “Me voy a India y estoy contenta porque quiero importar vestidos de allá. Vendí mucho tiempo cosas de ahí”, detalló la bailarina, quien comenzó a construir un perfil empresarial activo desde 2005, año en el que fundó su propia marca de ropa, “Xurama”.

