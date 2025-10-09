Teleshow

La Voz Argentina 2025 ya tiene a sus cuatro participantes para la gran final: quiénes competirán por el título

El reality musical ya tiene a los artistas que buscarán conquistar el primer puesto el 13 de octubre, con votación abierta al público y premios millonarios en juego para los ganadores

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
La Voz Argentina 2025 ya tiene a sus cuatro finalistas para la gran final del 13 de octubre (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La Voz Argentina 2025 (Telefe) se prepara para su gran final tras la confirmación de los cuatro finalistas que competirán por el título el próximo lunes 13 de octubre. El público ya puede participar en la votación para elegir al ganador, quien recibirá como premios un auto Volkswagen Tera, 70 millones de pesos y un contrato discográfico con el sello Universal.

Los finalistas que buscarán consagrarse en el certamen musical son Milagros Gerez Amud (Team Soledad), Eugenia Rodríguez (Team Miranda!), Nicolás Behringer (Team Luck Ra) y Alan Lez (Team Lali). La selección de estos artistas se realizó tras una semifinal en la que los ocho participantes restantes —dos por cada equipo— se presentaron en el escenario, y los coaches Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! (Ale Sergi y Juliana Gattas) y Soledad Pastorutti definieron a los representantes de cada team mediante puntajes.

Milagros Gerez Amud cautivó al
Milagros Gerez Amud cautivó al jurado con una versión de “Arrabal amargo” y se metió en la gran final del certamen

Durante la semifinal, cada competidor se destacó con interpretaciones que recibieron elogios tanto del jurado como del público. Milagros Gerez Amud interpretó “Arrabal amargo” de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, mientras que su compañera de equipo, Violeta Lemo, eligió “The Power of Love” en versión en español. En el Team Miranda!, Eugenia Rodríguez se lució con “The Edge of Glory” de Lady Gaga, y Emiliano Villagra sorprendió con “El Arriero” en versión rock. Por el Team Luck Ra, Nicolás Behringer interpretó “Is This Love” de Whitesnake, y Nathalie Aponte optó por “Stone Cold” de Demi Lovato. En el Team Lali, Alan Lez eligió “La Grasa de las Capitales” de Serú Girán, mientras que Jaime Muñoz presentó “Naranjo en Flor” junto a su padre en la guitarra, en una emotiva presentación.

Eugenia Rodríguez González, con su
Eugenia Rodríguez González, con su poderosa interpretación de “The Edge of Glory”, se convirtió en la finalista del dúo Miranda!, conquistando al público y a sus coaches

Las reacciones de los participantes eliminados reflejaron la emoción y el agradecimiento por la experiencia vivida. Violeta Lemo expresó: “Estoy muy agradecida por esta oportunidad, me llevo muchas cosas lindas, hermosas, haberlos conocido a este gran jurado, toda la gente, toda mi familia que me ha apoyado. Gracias, lo voy a llevar en el corazón”. El semifinalista del equipo Miranda!, Emiliano Villagra, también dejó un mensaje: “Muchísimas gracias a todos, a Ale y a Juli, estoy muy emocionado de llegar hasta acá, no me lo imaginaba. Gracias a mi familia que me está haciendo el aguante, me voy ahora a darles un gran abrazo".

Nicolás Behringer deslumbró con “Is
Nicolás Behringer deslumbró con “Is This Love” y buscará consagrarse como la nueva voz del país

Por su parte, Nathalie Aponte manifestó: “Solamente hay agradecimiento en mi corazón por esta oportunidad tan inmensa. Gracias Argentina de corazón por tanto amor, tanto apoyo, gracias Paraguay porque nunca me soltó la mano”. Además, Jaime Muñoz tampoco perdió la oportunidad de despedirse del certamen: “Primero que nada muchas gracias a todos, a la producción, a la familia, a todos los amigos que están presentes. Agradecer a Lali, a los coaches, a mi viejo… La verdad que esto es un antes y un después, pienso que ahora se vienen cosas muy buenas, no solo para mí sino para todos. Muchas gracias y un placer".

Alan Lez se ganó su
Alan Lez se ganó su lugar en la final con una versión moderna de “La Grasa de las Capitales” de Serú Giráb

Con los finalistas definidos, la elección del ganador queda en manos del público. Nicolás Occhiato, conductor del reality de canto, explicó que la votación puede realizarse a través del sitio web del programa o mediante un SMS con el nombre del finalista elegido.

Además de los premios obtenidos por el ganador del certamen (un auto, dinero y una firma con un sello discográfico), quien se quede con el segundo lugar obtendrá 30 millones de pesos, el cantante que quede en tercer puesto ganará 15 millones y el cuarto contará con 5 millones.

La Voz Argentina, consolidó su lugar como uno de los programas de mayor audiencia en el país, con una activa participación del público en la definición de los ganadores. En ediciones anteriores, el certamen consagró a artistas como Gustavo Corvalán (Team Soledad, 2012), Braulio Assanelli (Team Montaner, 2018), Francisco Benítez (Team Soledad, 2021) y Yhosva Montoya (Team Soledad, 2022).

Temas Relacionados

La Voz ArgentinaMilagros Gerez AmudEugenia RodríguezNicolás BehringerAlan Lez

Últimas Noticias

El fanatismo oculto de Yanina Latorre por la Navidad: “Tengo papel higiénico y repasadores de Papa Noel”

La conductora de SQP visitó el programa de Mario Pergolini. Con mucho humor contó su afición desconocida y cómo su casa la ambienta para la fecha

El fanatismo oculto de Yanina

Los hijos de Sabrina Rojas criticaron a su madre por cómo lucía cuando los fue a buscar al colegio: “No te conozco”

La actriz mostró en redes sociales la reacción de Esperanza y Fausto al verla vestida de manera llamativa al buscarlos a la escuela, generando risas entre sus seguidores

Los hijos de Sabrina Rojas

Cami Mayan causó furor en las redes con un look veraniego y una microbikini verde: “Ojalá no se cansen”

La influencer sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos en la playa, donde combinó moda, humor y paisajes naturales, logrando miles de reacciones y consolidando su estilo fresco y espontáneo

Cami Mayan causó furor en

Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis en el hospital: “Ellos se aman”

El ex Gran Hermano, que ya está caminando y avanza firme en su recuperación, sorprendió a su pareja con una emotiva propuesta matrimonial

Thiago Medina le pidió casamiento

La despedida de los famosos a Miguel Ángel Russo: desde Mario Pergolini y Dalma Maradona a Pedro Rosemblat y Andrea Rincón

Las celebridades xeneizes le dedicaron palabras de amor y tristeza al director técnico a través de las redes

La despedida de los famosos
ÚLTIMAS NOTICIAS
Habló el padre del rugbier

Habló el padre del rugbier cordobés imputado por el brutal ataque a un joven a la salida de un boliche: “Es injusto”

La oposición puso un límite de tiempo al Gobierno para aprobar el Presupuesto antes del recambio legislativo

Uno por uno: así votaron los diputados en general el proyecto que restringe el uso de los DNU

Tras la falta de nieve durante el invierno, hay alerta en Mendoza por una bajante en el caudal de agua de los ríos

Diputados aprobó el pedido de la Justicia para avanzar con medidas contra José Luis Espert

INFOBAE AMÉRICA
El comunicado con el que

El comunicado con el que Hamas confirmó el acuerdo de alto el fuego con Israel

El duelo como motor de deseo y reconstrucción vital en camino hacia el futuro

El hijo del comisario asesinado que buscó comprender la violencia

La épica historia del oeste de Texas que dio forma al conservadurismo estadounidense

El momento en que Donald Trump fue informado por Marco Rubio sobre el acuerdo entre Israel y Hamas

TELESHOW
El fanatismo oculto de Yanina

El fanatismo oculto de Yanina Latorre por la Navidad: “Tengo papel higiénico y repasadores de Papa Noel”

Los hijos de Sabrina Rojas criticaron a su madre por cómo lucía cuando los fue a buscar al colegio: “No te conozco”

Cami Mayan causó furor en las redes con un look veraniego y una microbikini verde: “Ojalá no se cansen”

Thiago Medina le pidió casamiento a Daniela Celis en el hospital: “Ellos se aman”

La despedida de los famosos a Miguel Ángel Russo: desde Mario Pergolini y Dalma Maradona a Pedro Rosemblat y Andrea Rincón