La intimidad de Úrsula Corberó en su viaje a París: moda, gastronomía y paseos a poco de anunciar su embarazo

Úrsula Corberó mostró la intimidad de su viaje a París (Video: Instagram)

Úrsula Corberó, quien se encuentra cursando su primer embarazo, vivió unos días de lujo, moda y ternura en París como invitada especial al desfile de Chanel por la semana de la moda. Su estadía en la capital francesa quedó retratada en una secuencia de imágenes que combinaron espontaneidad, detalles de autor y el pulso inconfundible del estilo parisino con el sello personal de la actriz.

La jornada arrancó con primeros planos luminosos de Úrsula, sonriente y con los ojos entrecerrados, el cabello suelto y flequillo recto. En sus manos, el emblemático bolso negro acolchado de Chanel de cadena metálica y logo plateado, que volvió a aparecer en una segunda imagen, esta vez en un juego de complicidad y risas mientras alguien más lo sostuvo junto a su rostro. La luz natural y la textura brillante del accesorio resaltaron la actitud relajada y el aire lúdico de la escena.

En el recorrido, la actriz sumó registros de su día plagado por la gastronomía parisina y los antojos en esta nueva etapa de su vida: un plato de croque-monsieur gratinado servido sobre mármol, acompañado por hojas verdes frescas y cubiertos dispuestos con precisión, reflejando el cuidado en cada elección y el placer de la gastronomía local.

Úrsula compartió una foto a cara lavada durante la preparación para el desfile

El look casual de la novia del Chino Darín para uno de sus días en París

"Pregnant AF", Corberó bromeó con su embarazo

La intimidad y la autenticidad atravesaron otras postales. Sentada en un sillón frente a una mesa, Úrsula posó con una camiseta azul marino con la inscripción “PREGNANT AF”, luciendo el vientre mientras sostuvo un tazón de yogur con frutas y miró a cámara con una mueca leve y relajada. Alrededor, cortinas y muebles de madera oscura enmarcaron la estancia con un clima clásico y sosegado. Un dibujo a mano, con una figura de palitos, sonrisa y la frase naïf “I love food”, sumó un guiño personal y lúdico.

La moda y el arte volvieron a ser protagonistas cuando la actriz posó frente a una pared de espejos, junto a una escalera, vestida con un abrigo negro, top blanco ajustado y pantalón caqui. Llevó gafas oscuras y una pose segura que se multiplicó con el reflejo, reforzando la atmósfera elegante, luminosa y sofisticada. Más tarde, la acción pasó al interior de un auto, con Úrsula en el asiento trasero, top blanco cruzado y el abdomen parcialmente descubierto. El entorno se mostró informal y distendido: la acompañó una mujer y un hombre sostuvo una luz portátil, mientras la imagen levemente borrosa transmitió el pulso del movimiento y el ritmo agitado de la ciudad.

En la crónica visual no faltó el guiño artístico: en el interior abovedado y futurista del Grand Palais, la cámara registró una instalación de esferas planetarias colgantes, celebrando la espectacularidad y vanguardia del evento. Siguiendo con el tono de broma, en sus historias compartió la foto de ella posando con los planetas y la frase “Encuentra los cinco planetas”.

El look que eligió para ser parte del desfile

Úrsula posó con el bolso insignia de la marca francesa

El detrás de escena del video que compartió la actriz en el carrete (Foto: Instagram)

La vuelta a la rutina encontró a Úrsula frente a un espejo en una habitación de elegancia clásica, con paredes en verde y molduras doradas, bañera blanca de fondo y cortinas traslúcidas. Llevó una gran moña blanca en el cabello y cubrió su cuerpo con una toalla blanca, apenas dejando los hombros y el cuello al descubierto, bañada en la luz natural que entraba desde los ventanales altos. Como adelanto de los próximos eventos, el vestido blanco vaporoso de Chanel colgó impecable de una percha en el balcón interior, prometiendo futuras historias de elegancia y moda.

El relato parisino de Úrsula Corberó fue una mezcla perfecta de glamour, cotidianeidad y autenticidad. Cada imagen transmitió confianza, encanto y esa capacidad única de conjugar alta costura, pequeños placeres y la alegría genuina de saberse en el corazón de la ciudad de la moda, disfrutando de su propia versión y dejando huella en cada paso.