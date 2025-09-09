España

Úrsula Corberó anuncia que será madre junto a Chino Darín: “Esto no es IA”

La actriz ha anunciado a través de las redes sociales la buena nueva junto a su pareja, el actor argentino Chino Darín

Anabel Gómez Salvador

Anabel Gómez Salvador

Con los 36 años recién cumplidos el pasado 11 de agosto, la actriz Úrsula Corberó ha anunciado a través de sus redes sociales una noticia que ha pillado completamente desprevenidos a todos sus seguidores: espera su primer hijo. La catalana, que se dio a conocer en Física o Química y que ahora recorre el mundo gracias al gran éxito que supuso La casa de Papel, lleva once años junto al intérprete argentino Chino Darín, y ahora la pareja celebra la buena nueva.

A través de una imagen en la que se puede ver a la actriz con un camisón blanco y luciendo su barriga de embarazada, Corberó ha revelado el gran secreto junto a la descripción: "Esto no es IA" y dos emoticonos: una cara con lágrimas y un corazón. Además, la joven no ha dudado en etiquetar sobre su cuerpo a su pareja, el hijo del famoso actor y ganador de un Goya, Ricardo Darín. Aunque aún no se conoce de cuántas semanas se encuentra, su barriga confiesa que se trata de un embarazo bastante avanzado.

Úrsula Corberó en una imagen
Úrsula Corberó en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

Una historia de amor sin fronteras

La intérprete de El cuerpo en llamas y el argentino forman una de las parejas más consolidadas y discretas del panorama internacional. Su romance comenzó en 2016, cuando coincidieron en el rodaje de la serie La Embajada. Y lo que empezó como una complicidad en el set, pronto se transformó en una relación sentimental que ambos han sabido mantener alejada de los focos.

Desde entonces, Corberó y Darín han construido una vida en común marcada por el respeto mutuo, la admiración profesional y una complicidad que suele reflejarse en sus apariciones públicas. Aunque prefieren no hablar demasiado de su vida privada, en entrevistas ocasionales han dejado ver lo bien que se entienden y la importancia que tiene para ellos mantener una relación basada en la libertad y el apoyo. “Nunca me había enamorado de nadie de la profesión. Ha surgido y me estoy dejando llevar”, afirmó a los medios la actriz.

Úrsula Corberó contó cómo conoció al Chino Darín

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es cómo han sabido superar la distancia geográfica. Mientras ella desarrolla su carrera entre España y Hollywood, él ha consolidado su trayectoria en Argentina y nuestro país con títulos como El Ángel o La odisea de los giles. Además, se sabe que la catalana tiene un piso en una de las mejores zonas de Barcelona, donde pasan parte de su vida en común. Pese a los kilómetros que en ocasiones los han separado, ambos se han esforzado en mantener el vínculo fuerte, viajando siempre que las agendas lo han permitido y acompañándose en los momentos clave.

Públicamente se han dejado ver juntos en pocas ocasiones, aunque han dejado ver momentos de gran complicidad en alfombras rojas y festivales de cine. Su paso por Cannes en 2019 o la presencia en los premios Goya han confirmado la solidez de la pareja, que no duda en mostrarse cariñosa sin caer en la sobreexposición mediática. En redes sociales, especialmente a través de Instagram, también han compartido algunas instantáneas que reflejan su buen humor y su conexión.

