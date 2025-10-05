La reacción de Juana Viale ante el cruce de Susana Giménez y Vero Lozano por los ganadores del Martín Fierro

A casi una semana de los premios Martín Fierro 2025, Juana Viale se refirió el ida y vueltra entre Susana Giménez y Vero Lozano (Almorzando con Juana – El Trece)

El tenso conflicto entre Susana Giménez y Vero Lozano sigue ocupando un lugar central en la agenda mediática. Desde la última entrega de los premios Martín Fierro 2025, donde las miradas estuvieron puestas en la consagración de la diva y las quejas públicas de su colega, las conductoras no dejan de sumar capítulos al escándalo con declaraciones cruzadas, ironías y nuevos protagonistas. En este clima de idas y vueltas, a casi una semana de la premiación, se sumó la voz de Juana Viale, quien sorprendió al manifestarse sobre la polémica desde su clásico ciclo Almorzando con Juana (El Trece).

Todo surgió durante la mesa de su programa dominical, en pleno intercambio de opiniones con sus invitados. La actriz Ximena Capristo fue quien instaló el tema sobre la mesa, al mencionar el eco mediático de la pelea Susana-Lozano. Juana tomó la palabra y aportó una mirada que descomprimió el clima de confrontación: “Yo creo que es mejor perder ante Susana, que tiene una trayectoria de casi 40 años… También son personas que nos hacen los caminos. Yo no tengo problema”, expresó la nieta de Mirtha Legrand, marcando distancia de la polémica y resignificando el valor de la trayectoria por sobre el deseo de ganar.

El debate, lejos de cerrarse, llevó a que el chef y figura televisiva Christophe Krywonis consultara sobre el origen del enojo de Lozano con la diva de Telefe. Juana, sin vueltas, resumió la situación con una frase corta y precisa. “No estaba contenta de que había perdido”, en alusión al sentir de Verónica tras no haber sido premiada. Capristo sumó su punto de vista: “Un poco sí, pero no estaba de acuerdo con que le den el premio a Susana de nuevo o la sigan nominando. Si bien ella es una estrella, al igual que Mirtha, del espectáculo argentino, tal vez hay lugar para dárselo a otras conductoras y que tengan la posibilidad”. El panel coincidió en la vigencia de las figuras históricas, pero abrió la discusión sobre si la industria da espacio a nuevas referencias femeninas.

Susana Giménez fue duramente criticada por Vero Lozano luego de ganar dos estatuillas en la ceremonia de premios (PRENSA TELEFE)

El trasfondo de la discusión remite a las declaraciones que Giménez había realizado en distintos medios, respondiendo a las críticas de Lozano y marcando su posición con la ironía y frontalidad que la caracteriza. En diálogo con Luis Ventura en Radio del Plata, Susana restó dramatismo a los dichos de Vero. “Es como una broma... Bah, no una broma, sé que lo sintió, pero, bueno, lo dijo educadamente”, relató, reconociendo que más allá del formato amable, la molestia era genuina. A pesar de la aparente cordialidad, la diva de los teléfonos se diferenció. “Yo nunca hubiera dicho eso de alguien, es horrible”, dejando en claro la frontera que marca con sus colegas, y que, en su mundo, reclamar en público un premio ajeno no está bien visto.

La controversia sumó otro episodio cuando, consultada por el cronista de LAM (América) durante la ceremonia de distinciones Honoris Causa en el Festival Internacional de Cine de la UBA, Susana volvió al ataque. “Hay chicas que se enojan. La vi a Verónica diciendo que no le cierran los números... Y bueno, ¡que aprenda matemáticas! Que hagan una auditoría en APTRA. No es mi problema. Y no la van a hacer”, disparó.

Susana Giménez se sinceró y habló contra Vero Lozano luego de sus críticas por llevarse una de las estatuillas en los Martín Fierro 2025 (LAM - América)

Como si hiciera falta, el fuego cruzado se avivó todavía más cuando le consultaron sobre el rumor de haber pedido no compartir mesa con Lozano durante la entrega de premios.“No, no está en mis genes”, dijo descartando cualquier jugada para evitar el contacto con su colega en la gala. La pregunta final giró en torno a si esperaba una disculpa por parte de su colega. “No, tampoco porque no dijo nada malo. Dijo: ‘Ay, bueno, siempre se lo dan a Susana Giménez. Y yo no tengo nada con la Su, pero ¿por qué se lo da?’ Tampoco es malo, es gracioso”, sentenció, restando dramatismo pero sin perder la actitud que la hizo leyenda.