Susana Giménez sigue desconcertada por la actitud de Verónica Lozano: “Yo nunca lo hubiera hecho”

Luis Ventura y Susana Giménez, conversaron en Radio del Plata

La reciente intervención de Verónica Lozano en la que mencionó a Susana Giménez generó una reacción inesperada en el ámbito mediático y reavivó la polémica entre ambas conductoras. Durante una conversación con Luis Ventura en Radio del Plata, Susana abordó el comentario de Verónica, quien había cuestionado la reciente obtención del Martín Fierro a la mejor conductora: “Bueno, yo no tengo nada contra Susana, pero ¿por qué siempre es Susana”. Esta frase, según relató Giménez en la entrevista, fue percibida como un ataque, aunque matizado por un tono educado.

Susana le explicó al presidente de APTRA que interpretó las palabras de Verónica como una especie de chiste, aunque reconoció que la intención detrás del comentario era genuina. “Es como una broma... Bah, no una broma, sé que lo sintió, pero, bueno, lo dijo educadamente”, manifestó Susana en diálogo con Radio del Plata.

“Yo nunca, hubiera dicho eso de alguien, es horrible”, afirmó Susana en la misma entrevista con Luis Ventura

A pesar de la aparente cordialidad, la conductora admitió su desconcierto ante la declaración y se diferenció de inmediato. “Yo nunca hubiera dicho eso de alguien, es horrible”. La repercusión de este intercambio evidencia la sensibilidad que existe en el medio respecto a los comentarios públicos entre figuras reconocidas, especialmente cuando involucran percepciones personales y juicios sobre la exposición mediática de cada una.

¿Giménez y Lozano, enemigas íntimas?

La controversia entre Susana Giménez y Verónica Lozano volvió a ocupar el centro de la escena tras la reciente entrega de los premios Martín Fierro 2025, cuando la reconocida conductora decidió responder con firmeza a las críticas recibidas por parte de su colega. En un encuentro con la prensa durante la ceremonia de distinciones Honoris Causa en el Festival Internacional de Cine de la UBA, la diva no solo defendió su trayectoria, sino que también profundizó la disputa mediática que mantiene con Lozano.

La tensión se reavivó cuando, al ser abordada por un cronista de LAM (América), Susana Giménez se refirió a los cuestionamientos de Verónica Lozano sobre los criterios de selección de los premios. “Hay chicas que se enojan. La vi a Verónica diciendo que no le cierran los números... Y bueno, ¡que aprenda matemáticas! Que hagan una auditoría en APTRA. No es mi problema. Y no la van a hacer”, expresó la conductora, reabriendo el debate sobre la transparencia y el favoritismo en la entrega de los galardones.

Susana Giménez redobló su apuesta contra Vero Lozano

La polémica se intensificó cuando Susana Giménez fue consultada sobre la posibilidad de haber solicitado no compartir mesa con Verónica Lozano durante la ceremonia. La respuesta fue categórica: “No, no está en mis genes”, descartando cualquier tipo de maniobra para evitar el contacto con su colega. Ante la pregunta sobre si esperaba una disculpa, la animadora minimizó el conflicto: “No, tampoco porque no dijo nada malo. Dijo: ‘Ay, bueno, siempre se lo dan a Susana Giménez. Y yo no tengo nada con la Su, pero ¿por qué se lo da?’ Tampoco es malo, es gracioso”, según sus declaraciones a LAM (América).

Lejos de esquivar el tema, la diva de los teléfonos reafirmó su posición: “No quiero hablar de esas estupideces. Yo estoy contentísima. Nadie te da un premio porque sí, durante los 36 años que hice televisión siempre fui la primera. Ninguna llegó a hacer lo que yo hice. Así que, ubicación”, sentenció ante las cámaras, en una intervención que dejó sin respuesta a los presentes y a la audiencia.