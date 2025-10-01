El enojo de Vero Lozano por los Martín Fierro a Susana Giménez: "¡Basta! ¡Es un montón!" (Video: Cortá por Lozano/ Telefe)

La inconformidad de Verónica Lozano tras la última entrega de los Premios Martín Fierro quedó expuesta al aire durante su programa, cuando abordó la asignación de los galardones y el rol desempeñado tanto por Aptra. Luego de que ni ella ni su ciclo Cortá por Lozano recibieran premio alguno, y a pesar de los pronósticos previos que la ubicaban como favorita en la terna de Mejor conductora, la presentadora utilizó la pantalla para lanzar críticas directas y apunto, sobre todo, a los galardones que recibió Susana Giménez.

Desde el estudio, Vero manifestó su molestia al resaltar los cuestionamientos que circulaban respecto a la transparencia de los resultados. “Tengo muchos mensajes de miembros de Aptra que están por reunirse y decir ‘Para qué votamos si después hacen lo que quieren’”, expresó la conductora, adicionando que, según aportes de sus panelistas, sería necesario auditar los votos de los periodistas asociados a la entidad que preside Luis Ventura.

El clima de tensión se evidenció aún más con las intervenciones de otros miembros del panel, como Vicky Xipolitakis, quien indicó que “es la primera vez que de un Martín Fierro se van todos indignados”. Por su parte, Vero comentó sobre la necesidad de diferenciar entre programas diarios y semanales en la competencia, diferenciando por ejemplo su candidatura frente a la de Wanda Nara por Bake Off Famosos, un ciclo diario pero grabado, y los 12 programas especiales realizados durante 2024 por Susana Giménez.

“¡Susana! La quiero, pero, ¿dos premios, Susana? Ya le dieron el del programa, pero el de conducción no se lo den más, chicos. ¡Basta! ¡Es un montón!”, afirmó Vero Lozano sobre los dos galardones que se llevó la diva

Una de las frases más destacadas de la conductora fue dirigida directamente a la diva de Telefe: “¡Susana! La quiero, pero, ¿dos premios, Susana? Ya le dieron el del programa, pero el de conducción no se lo den más, chicos. ¡Basta! ¡Es un montón!” Con sus palabras volvió a poner en el centro de la polémica la recurrente premiación a la histórica diva de la televisión argentina, y los rumores de que la relación entre ambas no sería la mejor.

Consultada sobre quiénes deberían haber resultado ganadoras en la terna de conducción, Lozano no dudó en mencionar a Carmen Barbieri y Pamela David como alternativas válidas al premio que finalmente obtuvo la diva. Pero no quedó ahí. La animadora, lejos de achicarse, repitió algunos de sus cuestionamientos que dio en su ciclo frente a la cámara de LAM (América).

“¿Sentías que deberías haber ganado?“, indagó el cronista del programa de Ángel de Brito. ”No específicamente yo. Me parece que ya que Susana gane otro premio más, ya había ganado uno, me parece que es un montón en un programa, que tuvo pocas emisiones. No estoy juzgando si es buena o mala conductora. Me parece que hay que repartir también para que la ceremonia sea más interesante, para que nos vayamos más contentos”, se sinceró, a la salida de su programa, arriba de su auto.

Vero Lozano, molesta con los Martín Fierro 2025: "Hoy pienso que no voy a ir nunca más en mi vida" (Video: LAM/ América)

“Te juro, la fui a saludar a Mariana Fabbiani, la felicité porque éramos competencia y, de hecho, Mariana me dice: ‘Pensé que te lo daban a vos’. Yo tenía como esa ilusión porque pensé que como ya le habían dado por el programa, repartimos el juego. También dije: ‘Si no que se lo den a Carmen Barbieri que laburó muy bien el año pasado, le levantaron el programa y es una mina que la viene remando hace tiempo’. Tengo entendido que no tenía ningún premio Martín Fierro. Digo, dale boludo, estamos todos haciendo como el show. No porque el premio tuviera que ser para mí, te soy 100% honesta, pero me parece que era para otra conductora. Pamela también la viene remando un montón. Se levanta temprano todos los días. Mariana, sí, ya le habían dado uno. Por eso digo lo de repartir el juego”, resaltó.

Vero se refirió a los votantes y algunas dudas que se plantearon: “Pasaban y me decían ‘yo te vote, yo te vote’. Lo que sí me llamó la atención que entre ellos me contaron que estaban en un chat diciendo: ‘Boludo, ¿cómo ganó tal si yo no lo voté?’. No lo digo especialmente por Susana, pero por ejemplo en la terna Panelista ganó David Kablín. Entonces, decían: ‘Yo no lo voté’. Y no es, pobre, contra Kablín, pero debería haber una auditoría. Viene Laura Ubfal y dice: ‘Pero yo no lo voté’. Viene Catalina Bruno y dice: ‘Yo no lo voté’. Entonces, ¿quién carajo? ¿Quién me la puso?“, se despachó, risueña.

”Siempre se reparte el juego y estuvo muy mal repartido y se notó mucho", enfatizó. “¿Vas a ir el año que viene o decís que no? ¿Ahora les mandás un besito?“, quiso saber el periodista. ”Hoy pienso que no voy a ir nunca más en mi vida, a no ser que me garanticen que lo gano", finalizó, tentada de risa.