Teleshow

Susana Giménez redobló la apuesta contra Verónica Lozano luego de los Martín Fierro: “Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”

En LAM, la diva de los teléfonos volvió a mostrarse contundente ante las críticas que recibió de la conductora de Cortá por Lozano

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
Susana Giménez se sinceró y habló contra Vero Lozano luego de sus críticas por llevarse una de las estatuillas en los Martín Fierro 2025 (LAM - América)

El tenso conflicto entre Susana Giménez y Verónica Lozano sigue sumando capítulos y generando impacto en el mundo del espectáculo, especialmente después de la última entrega de los premios Martín Fierro 2025. Si bien la diva de los teléfonos había respondido recientemente a la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) tras sus picantes declaraciones, lejos de dar el tema por cerrado, Susana decidió redoblar la apuesta y dejó en claro que no piensa quedarse callada.

La última aparición pública de Susana que encendió la polémica se dio en un contexto especial: la ceremonia de entrega de distinciones Honoris Causa organizada en el marco del Festival Internacional de Cine de la UBA. En el evento, acompañada de su círculo cercano, la animadora quiso celebrar un gran momento junto a su amiga Graciela Borges, quien fue una de las elegidas para recibir el reconocimiento.

Pero la calma duró poco. Fuera del auditorio, Susana fue interceptada por el cronista de LAM (América) y, sin vueltas, volvió a lanzarle una respuesta a Lozano. “Hay chicas que se enojan. La vi a Verónica diciendo que no le cierran los números... Y bueno, ¡que aprenda matemáticas! Que hagan una auditoría en APTRA. No es mi problema. Y no la van a hacer“, disparó filosa ante el micrófono, reavivando la controversia sobre los criterios de los premios y los rumores de favoritismo que circulan tras cada edición de los galardones.

La conductora fue criticada por
La conductora fue criticada por Vero Lozano luego de ganarse dos estatuillas (PRENSA TELEFE)

Lejos de esquivar la consulta, Susana subió la apuesta. “No quiero hablar de esas estupideces. Yo estoy contentísima. Nadie te da un premio porque sí, durante los 36 años que hice televisión siempre fui la primera. Ninguna llegó a hacer lo que yo hice. Así que, ubicación“, remató, en un tono tan auténtico como desafiante que, una vez más, dejó sin palabras a quienes estaban presentes y a los televidentes.

En pleno diálogo con el ciclo, también se cruzó una consulta sobre los rumores de que la diva habría pedido no estar sentada cerca de Verónica Lozano durante la ceremonia. Susana fue tajante: "No, no está en mis genes“, descartando cualquier maniobra o recaudo especial en el armado de las mesas. Cuando le preguntaron si esperaba una disculpa, Susana no perdió su estilo: ”No, tampoco porque no dijo nada malo. Dijo: ‘Ay, bueno, siempre se lo dan a Susana Giménez. Y yo no tengo nada con la Su, pero ¿por qué se lo da?’ Tampoco es malo, es gracioso“, minimizó, aunque sin dejar de marcar distancias.

Cabe recordar que minutos después de la ceremonia, Susana ya había mostrado la misma actitud desafiante al ser entrevistada por A la tarde (América). “Estoy bien, contenta. Fue una linda fiesta, nos encontramos todos”, sostuvo la diva, antes de referirse a otra disputa mediática: el misterioso premio a la Innovación en la TV que le iban a entregar y que finalmente no apareció esa noche.

Susana Giménez fue contundente contra Vero Lozano (A la Tarde - América)

Sí, sabía. Ganamos un premio en Estados Unidos. Lo que pasa es que yo no lo digo y el canal no lo dijo, pero competíamos con productos que hicieron en Estados Unidos y ganamos nosotros. Estamos esperando el premio que lo van a mandar”, explicó, siempre sonriente y atenta al detalle. Al ver circular la imagen del galardón que finalmente no recibió, la sorpresa fue genuina: “¿Cómo no se entregó? Nosotros lo ganamos en Estados Unidos, no acá”, comentó. Y al ver la foto, redobló la broma: “¡No me digas! ¿Y por qué no me...? ¡Ay, que me lo den ahora!”.

Sin perder el filo, Susana cerró con carcajada afilada y dedicó una última ironía tanto para Lozano como para otras colegas. "No, que no me lo den ahora porque si no las otras empiezan ‘¡siempre se lo dan a Susana Giménez!’“, lanzó entre risas, sabiendo que la frase sería viral en minutos.

Lejos de apagarse, la rivalidad entre Giménez y Lozano se reinventa capítulo tras capítulo, en la televisión, en los eventos y, sobre todo, en las declaraciones que dejan huella. En la industria, todos lo saben: si hay dos protagonistas que no necesitan guión para hacer explotar el rating y convertir una gala en charla de café, son “la Su” y “la Vero”. Por ahora, cada una dice su verdad, la polémica sigue y la historia, como siempre en la farándula, promete nuevos episodios.

Temas Relacionados

Susana GiménezVerónica LozanoMartín Fierro 2025APTRALAM

Últimas Noticias

Javier Belgeri, el actor de Brigada Cola, entre la caída y la recuperación: “La droga me dejó detenido en el tiempo”

Los años difíciles, la paternidad fragmentada y su presente bajo tratamiento, decidido a reencontrarse con el arte y consigo mismo

Javier Belgeri, el actor de

La contundente respuesta de Cami Homs cuando le preguntaron si quiere casarse con José Sosa

Mientras crecen los rumores de la boda de su ex Rodrigo De Paul con Tini Stoessel, la modelo habló de la posibilidad de formalizar con el futbolista de Estudiantes

La contundente respuesta de Cami

Difunden el parte médico de Thiago Medina luego de la última intervención quirúrgica

El joven continúa recuperándose en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Moreno. La información del Ministerio de Salud bonaerense

Difunden el parte médico de

Entre lujo y estilo, la China Suárez impuso su look en Turquía: saco negro, botas y un touch de color

Cada vez más cómoda con el pulso de la ciudad, la actriz lució con orgullo su outfit a la par de las tendencias de Estambul

Entre lujo y estilo, la

El viaje de Santiago Korovsky con sus amigos a las Torres del Paine y la promesa que le hizo a Celeste Cid

El creador de División Palermo viajó al Sur con sus compañeros de colegio. Las fotos en los imponentes paisajes de la Patagonia y el diálogo virtual entre los novios

El viaje de Santiago Korovsky
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: autoridades argentinas viajaron a Perú para extraditar a la mano derecha de “Pequeño J”

Analizarán los protocolos de la policía por la muerte del hermano del famoso bailarín en Vicente López: buscan establecer si hubo excesos

Sólo 14 unidades los separan y es feroz la pelea por el podio: qué auto se quedará con el primer puesto en ventas en 2025

El consumo de huevo alcanzó un nivel récord y se posiciona como sustituto de la carne

Caputo y su equipo viajarán mañana a Washington para reunirse con Bessent

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu condenó el atentado en

Netanyahu condenó el atentado en Mánchester: “Sólo la fuerza y la unidad pueden derrotar al terrorismo”

Milton Nascimento sufre demencia corporal de Lewy, confirmó su hijo

Paro Nacional en Ecuador: manifestantes liberaron a 17 soldados en pésimas condiciones

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo de ANSES en octubre 2025

La embajada de Israel y líderes mundiales condenaron el ataque terrorista en la sinagoga de Mánchester

TELESHOW
Javier Belgeri, el actor de

Javier Belgeri, el actor de Brigada Cola, entre la caída y la recuperación: “La droga me dejó detenido en el tiempo”

La contundente respuesta de Cami Homs cuando le preguntaron si quiere casarse con José Sosa

Difunden el parte médico de Thiago Medina luego de la última intervención quirúrgica

Entre lujo y estilo, la China Suárez impuso su look en Turquía: saco negro, botas y un touch de color

El viaje de Santiago Korovsky con sus amigos a las Torres del Paine y la promesa que le hizo a Celeste Cid