Susana Giménez redobló la apuesta contra Verónica Lozano luego de los Martín Fierro: “Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”

Susana Giménez se sinceró y habló contra Vero Lozano luego de sus críticas por llevarse una de las estatuillas en los Martín Fierro 2025 (LAM - América)

El tenso conflicto entre Susana Giménez y Verónica Lozano sigue sumando capítulos y generando impacto en el mundo del espectáculo, especialmente después de la última entrega de los premios Martín Fierro 2025. Si bien la diva de los teléfonos había respondido recientemente a la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) tras sus picantes declaraciones, lejos de dar el tema por cerrado, Susana decidió redoblar la apuesta y dejó en claro que no piensa quedarse callada.

La última aparición pública de Susana que encendió la polémica se dio en un contexto especial: la ceremonia de entrega de distinciones Honoris Causa organizada en el marco del Festival Internacional de Cine de la UBA. En el evento, acompañada de su círculo cercano, la animadora quiso celebrar un gran momento junto a su amiga Graciela Borges, quien fue una de las elegidas para recibir el reconocimiento.

Pero la calma duró poco. Fuera del auditorio, Susana fue interceptada por el cronista de LAM (América) y, sin vueltas, volvió a lanzarle una respuesta a Lozano. “Hay chicas que se enojan. La vi a Verónica diciendo que no le cierran los números... Y bueno, ¡que aprenda matemáticas! Que hagan una auditoría en APTRA. No es mi problema. Y no la van a hacer“, disparó filosa ante el micrófono, reavivando la controversia sobre los criterios de los premios y los rumores de favoritismo que circulan tras cada edición de los galardones.

La conductora fue criticada por Vero Lozano luego de ganarse dos estatuillas (PRENSA TELEFE)

Lejos de esquivar la consulta, Susana subió la apuesta. “No quiero hablar de esas estupideces. Yo estoy contentísima. Nadie te da un premio porque sí, durante los 36 años que hice televisión siempre fui la primera. Ninguna llegó a hacer lo que yo hice. Así que, ubicación“, remató, en un tono tan auténtico como desafiante que, una vez más, dejó sin palabras a quienes estaban presentes y a los televidentes.

En pleno diálogo con el ciclo, también se cruzó una consulta sobre los rumores de que la diva habría pedido no estar sentada cerca de Verónica Lozano durante la ceremonia. Susana fue tajante: "No, no está en mis genes“, descartando cualquier maniobra o recaudo especial en el armado de las mesas. Cuando le preguntaron si esperaba una disculpa, Susana no perdió su estilo: ”No, tampoco porque no dijo nada malo. Dijo: ‘Ay, bueno, siempre se lo dan a Susana Giménez. Y yo no tengo nada con la Su, pero ¿por qué se lo da?’ Tampoco es malo, es gracioso“, minimizó, aunque sin dejar de marcar distancias.

Cabe recordar que minutos después de la ceremonia, Susana ya había mostrado la misma actitud desafiante al ser entrevistada por A la tarde (América). “Estoy bien, contenta. Fue una linda fiesta, nos encontramos todos”, sostuvo la diva, antes de referirse a otra disputa mediática: el misterioso premio a la Innovación en la TV que le iban a entregar y que finalmente no apareció esa noche.

Susana Giménez fue contundente contra Vero Lozano (A la Tarde - América)

“Sí, sabía. Ganamos un premio en Estados Unidos. Lo que pasa es que yo no lo digo y el canal no lo dijo, pero competíamos con productos que hicieron en Estados Unidos y ganamos nosotros. Estamos esperando el premio que lo van a mandar”, explicó, siempre sonriente y atenta al detalle. Al ver circular la imagen del galardón que finalmente no recibió, la sorpresa fue genuina: “¿Cómo no se entregó? Nosotros lo ganamos en Estados Unidos, no acá”, comentó. Y al ver la foto, redobló la broma: “¡No me digas! ¿Y por qué no me...? ¡Ay, que me lo den ahora!”.

Sin perder el filo, Susana cerró con carcajada afilada y dedicó una última ironía tanto para Lozano como para otras colegas. "No, que no me lo den ahora porque si no las otras empiezan ‘¡siempre se lo dan a Susana Giménez!’“, lanzó entre risas, sabiendo que la frase sería viral en minutos.

Lejos de apagarse, la rivalidad entre Giménez y Lozano se reinventa capítulo tras capítulo, en la televisión, en los eventos y, sobre todo, en las declaraciones que dejan huella. En la industria, todos lo saben: si hay dos protagonistas que no necesitan guión para hacer explotar el rating y convertir una gala en charla de café, son “la Su” y “la Vero”. Por ahora, cada una dice su verdad, la polémica sigue y la historia, como siempre en la farándula, promete nuevos episodios.