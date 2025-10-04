El llamativo consejo que le dio Pampita a Evangelina Anderson para conseguir novio: “Estás desperdiciada”

El consejo de Pampita para que Evangelina Anderson consiga novio

Desde que anunció a mediados de agosto su separación de Martín Demichelis, Evangelina Anderson disfruta de su soltería sin ningún tipo de compromiso. En este tiempo, surgieron diferentes rumores, incluso se la vinculó con Leandro Paredes, futbolista de Boca y la selección, y hasta se viralizó una escena en la que rechazaba al cantante italiano Eros Ramazzotti mientras intentaba besarla.

Pero la todavía jurado de Los 8 Escalones y futura competidora de Masterchef Celebrity permanece soltera. Cuando lo cree conveniente, aclara los rumores, como en el caso de Paredes, en pareja con Camila Galante y con tres hijos, uno recién nacido. “No está bueno que te ensucien”, argumentó. En cambio, se tomó con humor la secuencia con el autor de “La cosa más bella”, quien también aclaró la situación: "Todo lo que han visto fue una broma, estábamos jugando”.

Con esta faceta lúdica, Evangelina volvió a bromear sobre su soltería en el último programa de Los 8 Escalones, donde recibió un contundente elogio de Pampita, la actual conductora del ciclo. Todo comenzó a raíz de una pregunta sobre el porcentaje de gente que hace ejercicio en espacios públicos. La respuesta exacta, el 52,8% por ciento, motivó una observación de Iliana Calabró, jurado invitada, quien argumentó el número en el precio elevado de los gimnasios y en el hecho de que muchos sale a correr o a andar en bicicleta como excusa para “pispear”.

“Es como un Tinder”, apuntó Pampita, interpretando a la perfección lo que quería decir Calabró. Y enseguida se dirigió a Anderson: “Eva, te veo trotando por la ciudad. Yo hasta que no le consiga pareja a mi compañera...”, agregó con una sonrisa que motivó uno de los tantos pasos de comedia que se suceden en el programa.

La explicación de Eros Ramazzotti sobre el beso con Evangelina Anderson

“Ya somos varios solteros en el jurado. ¿Y por qué conmigo?“, se preguntó Evangelina entre risas. ”Porque estás desperdiciada, realmente. Es como un diamante en bruto“, elogió la conductora. Pero su amiga optó por gambetear el asunto y pasarle la pelota a Diego Díaz, otro de los invitados. “Yo voy a trotar permanentemente. Probablemente, no voy en los mejores horarios porque no estaría haciendo match”, bromeó el exfutbolista, y entre un coro de carcajadas siguieron adelante con el programa.

Al regreso de su viaje a Italia, donde brilló en una ciudad icónica como Milán, Evangelina se refirió a los rumores en los que se vio involucrada en el último tiempo. Y no dejó lugar a la más mínima duda ni elucubración sobre las novedades amorosas: “Mi prioridad son los chicos y estar con ellos. No voy a hablar nada más de mi vida privada. Ya está, es mucho”, dijo la mamá de Bastian, Lola y Emma, fruto de su relación de 18 años con el exfutbolista de River Plate y Bayern Múnich.

En este sentido, se explayó principalmente sobre el enojo que le provocó que se involucrara a Leandro Paredes en el asunto. “No está bueno, sobre todo, por la mujer de Leandro Paredes, que no lo conozco, no lo vi jamás en mi vida. Lo aclaré treinta mil veces y ella tiene tres chicos, un bebé muy chiquito y, sinceramente, yo me pongo en el lugar de ella y me parece fatal que se digan esas cosas. Jamás saldría con un hombre casado. Y lo digo y lo recontradigo", sentenció.

Para dejar atrás la polémica, optó por mirar hacia adelante y cerró con una reflexión sobre este presente: "Dios me está regalando esto de volver a mi país, estar cerca de mis padres y de trabajar de lo que me gusta y encontrarme como mujer”.