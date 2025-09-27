La explicación de Eros Ramazzotti sobre su beso fallido con Evangelina Anderson: “Estábamos jugando”

La explicación de Eros Ramazzotti sobre el beso con Evangelina Anderson

Días atrás, Eros Ramazzotti estuvo en el ojo de la tormenta luego de que se viralizara un video suyo en el que intenta besar a Evangelina Anderson. Desde entonces, el clip generó todo tipo de interpretaciones y comentarios sobre el accionar del cantante con la modelo argentina. Así las cosas, este viernes, el italiano intentó explicar la situación.

Inicialmente, el contexto de la situación fue esclarecido por la periodista Majo Martino, invitada al encuentro donde se produjo el episodio, durante una intervención en el programa Sálvese Quien Pueda (América), conducido por Yanina Latorre. Allí, la periodista explicó que la actitud del cantante no tuvo un carácter serio, sino que se trató de una broma entre amigos dentro de un ambiente distendido y sin consumo de alcohol. “Él sabía que lo estábamos grabando. Era consciente, no es que lo filmaron de sorpresa. Fuimos a almorzar, prepararon la comida, había un montón de gente”, detalló la comunicadora.

En su descargo, Martino también precisó que el video no fue registrado en el interior de la residencia de Ramazzotti, donde utilizar teléfonos estaba prohibido. La secuencia se grabó luego, durante una tarde compartida: “Esto no pasó en su casa, fue después, a la tarde. Dentro de la casa nos pidieron que no sacáramos fotos ni videos”. En ese marco, la panelista también explicó cómo repercutió la viralización del video en el entorno del cantante. “Se sintió ofendido porque recibió muchos mensajes de fanáticos y además por los titulares que hablaban de un abuso de parte de él. Me pareció un montón, re injusto como titular”, expresó la integrante de SQP durante su intervención.

Eros Ramazzotti se refirió a su polémico video con Evangelina Anderson

Ante la consulta de sus compañeros, Majo también detalló que ninguna de las presentes interpretó el gesto como fuera de lugar. “No es que la obligó (a Evangelina) o le dio un beso. Le tiró la boca, pero en joda”, enfatizó Martino, con el objetivo de disipar lecturas malintencionadas y contextualizar lo sucedido como una situación de humor. Aún así, la periodista también sumó el testimonio de Ramazzotti, quien se hizo presente en el programa a través de un video grabado. “¿Qué pasa en Argentina ahora? Todo lo que han visto fue una broma, estábamos jugando”, comenzó diciendo.

Luego, el intérprete de “Otra como tú” agregó: “No entiendo por qué están hablando de una cosa divertida, con todo lo que sucede en el mundo”. Con estas declaraciones, el italiano intentó relativizar la situación, la cual describió como un momento sin mayor trascendencia. Días atrás, el artista había hecho un primer descargo en diálogo con el programa Pan y Circo (Radio Rivadavia), que conduce Jonatan Viale. Allí, el artista se expresó en una mezcla de italiano y español: “Hola todos, soy Eros. Ahora sabes que toda la Argentina está hablando de un beso divertente (sic) con la chica. Somos solo amigos, no estoy con nadie, un beso grande a todo el mundo, te quiero mucho Argentina“. De principio a fin, Ramazzotti buscó dejar en claro que entre él y Anderson solo existen lazos de amistad y que el acercamiento no tuvo ninguna carga sentimental ni otro tipo de implicancias.

En Desayuno americano (América TV), Milca Gili, la persona encargada de organizar la reunión, dio detalles de como se generó este encuentro y destacó la amabilidad del cantante. “Él nos recibió en la casa, tomamos helado, la pasamos súper bien”, resumió la influencer. Pero dejó claro que, para preservar la intimidad del anfitrión, ella misma pidió a las invitadas que dejaran los celulares y no sacaran ninguna foto: “Yo soy amiga de Eros, lo había visto en una nota para una canal de televisión en 2018 y quedamos amigos desde ahí. Luego le hice una entrevista para una revista de actualidad, después estuvo en el Movistar Arena… Es muy compañero, nos abrió las puertas de su casa y no lo hizo porque sabía quién era quién, sino porque somos argentinas”, analizó.

En aquella salida, la conversación fluyó entre risas y música. Milca se encargó de despejar cualquier rumor de romance entre Evangelina y Ramazzotti. “Para nada, no hubo honda. Incluso estuvieron sentados en lugares opuestos. De hecho, cuando nos fuimos para la bodega, le dije a Eros que las chicas se querían tomar una foto con él y si podíamos hacerlo, por lo que me contestó que por supuesto. También le comenté que esa foto iba a salir en todos lados porque dos chicas trabajan en la televisión y le pregunté si estaba de acuerdo. Lo hicimos afuera, en la puerta de su casa, para que no se viera nada”, recordó acerca de cómo fue la actitud del grupo en el hogar del cantante.