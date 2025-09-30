Las fotos de los ganadores de los Martín Fierro 2025

30 Sep, 2025 02:06 a.m. EST
¡Ahora Caigo! ganó en la terna Entretenimiento. La sonrisa de Darío Barassi lo dice todo (Maximiliano Luna) Lola Abraldes ganó como Revelación por su papel en la serie Margarita Ángel de Brito consiguió ganar el rubro Periodístico por LAM y estuvo acompañado por Matilda Blanco, Marixa Balli, Yanina Latorre, La Barby, Marcela Feudale y Pepe Ochoa El equipo de Telenueve Central, encabezado por Claudio Rígoli y Mariana Verón, se llevó el premio a Producción Integral Argentina de Película consiguió el premio Martín Fierro en la terna Cultural. Su conductora, Teté Coustarot, posó con felicidad por la distinción Mora Bianchi, la protagonista de Margarita, junto a todo el elenco de la serie de Cris Morena con el premio a Ficción Lucas Arecco se llevó el galardón por su labor en Dirección de LAM y Cantando 2024 Pasó en América festejó al ganar como programa Humorístico Labor humorística fue para Peto Menahem (La Noche perfecta) Mariana Fabbiani, Franco Torcchia y Martín Candalaft celebraron que DDM se imponga como Magazine Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis fueron elegidos por Aptra como el mejor jurado por su rol en Bake Off Famosos
Ulises Apóstolo, Eugenia Ruiz, Tato Algorta y Luz Tito, los finalistas de Gran Hermano posaron con el premio a Reality Telenoche salió vencedor como Noticiero Nocturno El equipo de ADN Buena Salud, encabezado por el medico Gabriel Hernán Lapman, se llevó el Martín Fierro como Programa de Servicio Daniel Burman y Natalia Caravia posaron con el premio a Autor/ Guión por Iosi, el espía arrepentido Isabel Macedo, ganadora como Actriz protagonista de ficción por Margarita Rodolfo Barili se llevó el premio a Labor periodística masculina por Telefe Noticias El Martín Fierro 2025 fue para Susana Giménez: ganó por Labor en conducción femenina y su programa se llevó la terna de Interés general Daniel Gómez Rinaldi, Maia Chacra y Mariano Peluffo con su premio a Qué mañana! como ciclo gastronómico En la terna Branded Content se impuso El Gran Bartender Julia Calvo ganó como Actriz de reparto por su labor en Margarita El rubro Deportivo fue para Copa América de Telefe conducido por Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky El talento de Marco Antonio Caponi fue distinguido como Actor de reparto por Iosi, el espía arrepentido Federico Bal junto a los productores de Resto del mundo, Hernán y Pablo Valenzuela, contentos por el galardón de Viajes/ Turismo El Noticiero de la Gente ganó como Noticiero Diurno en los Martín Fierro Oliver Quiroz, ganador como Cronista / Movilero por su labor en A la tarde Edith Hermida, Maia Chacra y el equipo de Planeta 9, ganadores de la terna Musical David Kavlin por su trabajo en A la tarde se quedó con la estatuilla en la terna Panelista
Crédito: Maximilano Luna
