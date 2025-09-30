Las fotos de los ganadores de los Martín Fierro 2025

Últimas Noticias

Mariano Martínez: del celibato inesperado al flechazo con una influencer Invitado a Desencriptados, el popular actor recorre momentos claves de su carrera, ofrece claves de su entrenamiento y sí, se anima hablar de su nueva relación: “Daniela es divina y muy talentosa”

Las especiales dedicatorias de Julia Calvo e Isabel Macedo a Cris Morena en los Martín Fierro: “Gracias por no bajar los brazos” Las actrices de Margarita, que ganaron como Actriz protagónica y Actriz de reparto, tuvieron sentidas palabras para la productora, a dos meses de la muerte de su nieta Mila Yankelevich

Murió la actriz Adriana Aizemberg a los 86 años A lo largo de más de seis décadas, la artista desarrolló un carrera luciéndose en teatro, cine y televisión. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores

El emotivo homenaje de los Martín Fierro a las figuras de la televisión que ya no están La ceremonia vivió su momento más sensible al recordar las palabras de las personalidades que fallecieron en el último año. Alejandra Darín, Alberto Martín, Jorge Lanata y Alejandra “Locomotora” Oliveras, entre otros, recibieron el aplauso del público