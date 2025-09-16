Teleshow

La inesperada confesión de Pampita sobre las fotos que sube a sus redes: “Yo lo uso mucho”

Durante un segmento de Los 8 escalones, la conductora sorprendió a todos al develar uno de sus secretos en el mundo virtual

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Pampita reveló que usa mucho Photoshop

La jornada en los estudios de El Trece avanzaba sin sobresaltos, bajo el ritmo afable y elegante de Pampita. El set de Los 8 escalones –ese ciclo que se convirtió en costumbre de la tarde para miles de espectadores– se preparaba para una pregunta aparentemente más: una de esas que transitan entre datos y curiosidades. Nadie advertía todavía que en pocos segundos se abriría, casi sin quererlo, un confesionario público sobre la imagen, los filtros y la presión de lucir perfectos.

Fue en el momento en que una participante, acompañada en ese tramo por Marcelo Polino, escuchó la consigna: “Según un informe de la Universidad de Londres de 2021, ¿qué porcentaje de mujeres declararon haber utilizado filtros o editar sus fotos para subirlas a las redes sociales?“. Las opciones aparecieron en la pantalla una tras otra: 70%, 80% o 90%.

Antes de que la concursante eligiera, Pampita –con esa voz entre confidencial y lúdica– sumó contexto. “Participaron 175 mujeres jóvenes y personas no binarias del Reino Unido”, detalló. Y completó, quizás para invitar a la reflexión: “¿Les digo algunos retoques que se hace la gente para que sepan? Por ejemplo, se ponen los dientes más blancos. O hacen que parezcan que pesan menos. También se cambian la nariz o algún otro cambio físico. Se sienten presionadas para verse atractivas las mujeres. Otros se sienten presionados para parecer que tienen una vida perfecta. O a veces dicen: ‘Nunca estaré a la altura de la imagen en la que me quiero ver’”.

Los últimos días, Pampita se
Los últimos días, Pampita se mostró exultante en la Polinesia, lugar donde se reencontró con Martín Pepa, después de una temporada sin verse (Instagram)

Una confesión inesperada llegó entonces, sin preámbulos: “Yo uso un montón, eh. Mucho Photoshop”, admitió Pampita, la modelo de sonrisa imbatible y figura de marcas importantes a nivel mundial, ante el desconcierto y la sonrisa contenida de los presentes. Polino, rápido de reflejos, sumó su propia regla tácita digital: “Foto sin filtro no se sube”. Pampita aclaró lo suyo: “Filtro no me gusta porque te deja la piel naranja, se ve como borroso. No soy de filtro”.

¿Qué hay detrás de cada publicación en las redes? ¿Cuánto hay de imagen, cuánto de presión, cuánto de edición hasta buscar o impostar una perfección inalcanzable?

La conversación contagió al panel. Pampita miró hacia otra integrante del jurado, Iliana Calabró. “¿Editás tus fotos antes de subirlas?”, preguntó, invitándola a sumarse al juego. Iliana sonrió y se sinceró: “Yo no soy buena para eso del Photoshop. Así que es más práctico un filtro que sea tranquilito”. La modelo, curtida en el tema, explicó rápido: Iliana hablaba del filtro París. “Ese es para suavizar”, deslizó. Noelia Marzol saltó entonces al ruedo y dejó caer su aporte: “Creo que el París lo usamos todos, afina las líneas”.

Noelia Marzol tambíen reconoció editar
Noelia Marzol tambíen reconoció editar las fotografías al momento de subirlas a las redes

Todo, sin quererlo, giraba alrededor de una sola idea: la distancia abismal entre lo que se ve y lo que se es. ¿Quién no se siente tentado a modificar, pulir, transformar la propia imagen antes de lanzarla al mar infinito de las redes?

Llegó, inevitable, el turno de la respuesta de la participante. Apostó con seguridad al 70%. La atmósfera se tensó por un instante y, ante el silencio, Pampita anunció el verdadero dato: “No, la correcta era el 90%”.

La frase quedó flotando en el aire. Casi como una advertencia, casi como resumen de una época, la conductora no dudó en rematar el momento con una frase sincera y directa para quienes se encuentran día a día del otro lado de la pantalla pensando que quizás no están a la altura de cierta circunstancia o intentando aferrarse a ciertos modelos de belleza: “Nada de lo que se ve en redes parece real, cuidado”.

