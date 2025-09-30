Teleshow

Santiago del Moro habló tras ganar el Martín Fierro de Oro: la emoción del triunfo y la competencia con Guido Kaczka

El conductor, que obtuvo el premio mayor de APTRA, dejó una lección sobre rivalidad y respeto en medio de la fiesta de la televisión argentina

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Santiago del Moro ganó como mejor conductor

El martes por la mañana, todavía con el brillo inconfundible del sueño cumplido, Santiago del Moro brindó un móvíl al ciclo Desayuno Americano (América) con una confesión transparente: “Estoy feliz, sin dormir, pero le pongo onda y energía”. Horas antes, en una de esas noches que quedan marcadas en la historia personal y colectiva de la televisión argentina, había recibido no solo el premio a mejor conductor en los Martín Fierro, sino también la codiciada estatuilla de Oro. ¿Cabe en palabras la mezcla de insomnio, sorpresa y agradecimiento?

Del Moro echó la vista atrás con nostalgia puntual: recordó su paso por Intratables, ese ciclo que, según dejó entrever, aún palpita en su memoria como una asignatura pendiente. “Es un programa que siempre pienso si lo volvería a hacer y por ahí volvemos. Me encantaría”, admitió.

Al intentar poner en palabras lo vivido en la gala, fue directo: “Creo que cada uno tuvo su espacio para decir y parar el mensaje que quería, que eso es lo maravilloso que tiene el premio. Para mí el Martín Fierro es único. Es amado, es criticado, es admirado y es todo eso junto. Y todo el mundo muere por estar ahí y hay veces que te vas contento, otras veces que te vas triste. Pero bueno, todo llega y anoche me tocó“.

Santiago Del Moro y su vínculo con Guido Kaczka (Desayuno Americano. América)

Entonces continuó haciendo referencia al logro máximo: "Fue una sorpresa para mí el de Oro, porque ya me habían dicho el año pasado y no se me dio. Y dije ‘bueno, me relajo’. Al principio creí que iba a ganar Bendita, después cuando Bendita no ganó, dije que lo va a ganar Margarita. Y bueno, después la sorpresa y raro tener que anunciarme a mí mismo, pero fue divertido“.

La noche anterior lo había visto consagrarse, una vez más, en el escenario de los medios: Del Moro ganó el Martín Fierro 2025 en labor conducción masculina por su trabajo en Gran Hermano y logró así obtener el galardón de APTRA en dicha categoría por tercer año consecutivo. Una marca que no cualquier profesional consigue. ¿Cuánto pesa la constancia en un medio tan volátil?

La ceremonia regaló escenas inesperadas. Susana Giménez fue quien subió al escenario para revelar el ganador y entregar la estatuilla. Pero antes de pronunciar palabra, Del Moro sorprendió pidiendo a Guido Kaczka que subiera con él. “Yo quiero destacar algo, nosotros hace muchos años, ya que hemos competido en la radio y en la televisión, y se puede convivir queriendo ganar, porque los dos queremos ganar. Se puede competir desde el compañerismo, desde respetar al otro“, compartió, al dejar en claro que, pese a los egos y la intensidad de la competencia, la televisión puede también ser escenario de humanidad.

La reacción de Santiago Del
La reacción de Santiago Del Moro al revelarse que ganó el Martín Fierro de Oro

Y frente a todos, no vaciló: “Lo quiero mucho y es un gran conductor, te dije que el año pasado no había sido tu año, este sí. Lo quería compartir con vos porque sos un conductor, un laburante de toda la vida”.

Con las horas ya transcurridas y en diálogo con el ciclo Desayuno, desempolvó esa amistad particular. “Guido es genial, porque un día María, mi mujer, me dijo que toda la terapia que le sobraba a él, que hace cuatro veces por semana, es la que me faltaba a mí”, aseguró, entre bromas y complicidades de décadas. Quiso resaltar ese lazo limpio: “Y somos muy laburadores los dos, nos queremos mucho y nos respetamos mucho. Y un día Liliana Parodi me dijo ‘Qué lindo el ejemplo que dan, porque habiendo competido en la radio y en la tele toda la vida, nunca hubo esa mierda que hay en este medio, que es tan común, tirarse con todo y matarse’. Siempre competimos queriéndole ganar uno al otro, pero con buenas herramientas”.

Premios Martín Fierro de Televisión 2025 - Martin Fierro de Oro

No faltaron las confidencias descarnadas sobre la honestidad entre ambos. “Yo por ahí cuando veo cosas de su programa que me gustan o que no me gustan, lo llamo. Tengo una conexión directa y una honestidad brutal con él. Nos podemos decir las cosas más hirientes cara a cara, pero siempre con mucho respeto uno por el otro".

Los dos Martín Fierro, la competencia limpia, la amistad de años, las confidencias familiares y los guiños entre colegas: todo quedó a la vista esa noche. ¿Cuántos caminos de esfuerzo, sacrificio y honestidad se esconden detrás de un minuto de oro en la televisión argentina? Santiago del Moro, al menos por un momento, los hizo brillar con luz propia.

Temas Relacionados

Santiago del MoroGuido Kaczka

Últimas Noticias

Juana Viale fue a los Martín Fierro junto a su hijo Silvestre y el look del joven se volvió viral

El adolescente, fruto de la relación con Gonzalo Valenzuela, ocupó la mesa del clan Legrand y acaparó flashes en la ceremonia y comentarios en las redes

Juana Viale fue a los

Milett Figueroa habló de la versión que dio Marcelo Tinelli sobre la separación: “Hubo un cortocircuito”

En la gala del Martín Fierro, la modelo se refirió a la entrevista en la que el conductor había admitido que se apresuró al informar la ruptura. También habló de Sabrina Rojas y de los rumores de terceros en discordia

Milett Figueroa habló de la

La reacción de Santiago del Moro al anunciar que el Martín Fierro de Oro 2025 era para él

En la noche de los premios más importantes de la televisión, el conductor de la ceremonia se llevó la sorpresa al ver su nombre en el sobre y expresó su alegría al recibir la estatuilla dorada

La reacción de Santiago del

Cuál fue el rating del Martín Fierro 2025: los números de la fiesta que hizo brillar a la televisión

La transmisión que condujo el gran ganador Santiago del Moro por Telefe estuvo marcada por homenajes, sorpresas y emociones. Los datos de una jornada extensa que empezó a la tarde y terminó bien entrada la madrugada

Cuál fue el rating del

La chispa que une generaciones: el homenaje de Fede Bal a su padre en los Martín Fierro con un guiño a Los Simuladores

Al recibir su estatuilla, el actor recreó un gesto mítico de su padre en la serie como tributo y el gesto emotivo recorrió las redes

La chispa que une generaciones:
ÚLTIMAS NOTICIAS
La cosecha de granos superaría

La cosecha de granos superaría los 140 millones de toneladas en 2026 y habrá exportaciones por USD 32.000 millones

La increíble historia de la joven emprendedora que pasó de ser una promesa tech a terminar presa por estafar al JP Morgan

Ampliaron la imputación contra el exjuez Bailaque y prorrogaron por seis meses su prisión domiciliaria

Triple femicidio narco, en vivo: el fiscal Arribas indaga a Lázaro Víctor Sotacuro

Javier Milei y Mauricio Macri se reunieron en la Quinta de Olivos y planifican un nuevo encuentro para esta semana

INFOBAE AMÉRICA
“Alchemised”, el fanfic furor de

“Alchemised”, el fanfic furor de ‘Harry Potter’ que vendió sus derechos en una cifra millonaria para el cine

Bolivia: el candidato Juan Pablo Velasco niega tuits racistas en medio del escándalo que considera “guerra sucia”

Los brazos del pulpo inspiran el diseño de robots flexibles capaces de tareas sorprendentes

Terremotos en Marte: cómo los sismos trasnformaron el conocimiento sobre el planeta rojo

Chile impulsa un proyecto de cable submarino con China que pone en alerta a la región

TELESHOW
Juana Viale fue a los

Juana Viale fue a los Martín Fierro junto a su hijo Silvestre y el look del joven se volvió viral

Milett Figueroa habló de la versión que dio Marcelo Tinelli sobre la separación: “Hubo un cortocircuito”

La reacción de Santiago del Moro al anunciar que el Martín Fierro de Oro 2025 era para él

Cuál fue el rating del Martín Fierro 2025: los números de la fiesta que hizo brillar a la televisión

La chispa que une generaciones: el homenaje de Fede Bal a su padre en los Martín Fierro con un guiño a Los Simuladores