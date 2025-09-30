Santiago del Moro habló tras ganar el Martín Fierro de Oro: la emoción del triunfo y la competencia con Guido Kaczka

Santiago del Moro ganó como mejor conductor

El martes por la mañana, todavía con el brillo inconfundible del sueño cumplido, Santiago del Moro brindó un móvíl al ciclo Desayuno Americano (América) con una confesión transparente: “Estoy feliz, sin dormir, pero le pongo onda y energía”. Horas antes, en una de esas noches que quedan marcadas en la historia personal y colectiva de la televisión argentina, había recibido no solo el premio a mejor conductor en los Martín Fierro, sino también la codiciada estatuilla de Oro. ¿Cabe en palabras la mezcla de insomnio, sorpresa y agradecimiento?

Del Moro echó la vista atrás con nostalgia puntual: recordó su paso por Intratables, ese ciclo que, según dejó entrever, aún palpita en su memoria como una asignatura pendiente. “Es un programa que siempre pienso si lo volvería a hacer y por ahí volvemos. Me encantaría”, admitió.

Al intentar poner en palabras lo vivido en la gala, fue directo: “Creo que cada uno tuvo su espacio para decir y parar el mensaje que quería, que eso es lo maravilloso que tiene el premio. Para mí el Martín Fierro es único. Es amado, es criticado, es admirado y es todo eso junto. Y todo el mundo muere por estar ahí y hay veces que te vas contento, otras veces que te vas triste. Pero bueno, todo llega y anoche me tocó“.

Santiago Del Moro y su vínculo con Guido Kaczka (Desayuno Americano. América)

Entonces continuó haciendo referencia al logro máximo: "Fue una sorpresa para mí el de Oro, porque ya me habían dicho el año pasado y no se me dio. Y dije ‘bueno, me relajo’. Al principio creí que iba a ganar Bendita, después cuando Bendita no ganó, dije que lo va a ganar Margarita. Y bueno, después la sorpresa y raro tener que anunciarme a mí mismo, pero fue divertido“.

La noche anterior lo había visto consagrarse, una vez más, en el escenario de los medios: Del Moro ganó el Martín Fierro 2025 en labor conducción masculina por su trabajo en Gran Hermano y logró así obtener el galardón de APTRA en dicha categoría por tercer año consecutivo. Una marca que no cualquier profesional consigue. ¿Cuánto pesa la constancia en un medio tan volátil?

La ceremonia regaló escenas inesperadas. Susana Giménez fue quien subió al escenario para revelar el ganador y entregar la estatuilla. Pero antes de pronunciar palabra, Del Moro sorprendió pidiendo a Guido Kaczka que subiera con él. “Yo quiero destacar algo, nosotros hace muchos años, ya que hemos competido en la radio y en la televisión, y se puede convivir queriendo ganar, porque los dos queremos ganar. Se puede competir desde el compañerismo, desde respetar al otro“, compartió, al dejar en claro que, pese a los egos y la intensidad de la competencia, la televisión puede también ser escenario de humanidad.

La reacción de Santiago Del Moro al revelarse que ganó el Martín Fierro de Oro

Y frente a todos, no vaciló: “Lo quiero mucho y es un gran conductor, te dije que el año pasado no había sido tu año, este sí. Lo quería compartir con vos porque sos un conductor, un laburante de toda la vida”.

Con las horas ya transcurridas y en diálogo con el ciclo Desayuno, desempolvó esa amistad particular. “Guido es genial, porque un día María, mi mujer, me dijo que toda la terapia que le sobraba a él, que hace cuatro veces por semana, es la que me faltaba a mí”, aseguró, entre bromas y complicidades de décadas. Quiso resaltar ese lazo limpio: “Y somos muy laburadores los dos, nos queremos mucho y nos respetamos mucho. Y un día Liliana Parodi me dijo ‘Qué lindo el ejemplo que dan, porque habiendo competido en la radio y en la tele toda la vida, nunca hubo esa mierda que hay en este medio, que es tan común, tirarse con todo y matarse’. Siempre competimos queriéndole ganar uno al otro, pero con buenas herramientas”.

Premios Martín Fierro de Televisión 2025 - Martin Fierro de Oro

No faltaron las confidencias descarnadas sobre la honestidad entre ambos. “Yo por ahí cuando veo cosas de su programa que me gustan o que no me gustan, lo llamo. Tengo una conexión directa y una honestidad brutal con él. Nos podemos decir las cosas más hirientes cara a cara, pero siempre con mucho respeto uno por el otro".

Los dos Martín Fierro, la competencia limpia, la amistad de años, las confidencias familiares y los guiños entre colegas: todo quedó a la vista esa noche. ¿Cuántos caminos de esfuerzo, sacrificio y honestidad se esconden detrás de un minuto de oro en la televisión argentina? Santiago del Moro, al menos por un momento, los hizo brillar con luz propia.