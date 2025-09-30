La reacción de Santiago del Moro al anunciar que el Martín Fierro de Oro 2025 era para él

Santiago del Moro se quedó con el Martín Fierro de Oro y expresó su emoción frente a las cámaras (Telefe)

El lunes 29 de septiembre, la gran fiesta de la televisión tuvo su cita de honor en Puerto Madero, cuando las principales figuras y producciones del espectáculo argentino se congregaron para la esperada entrega de los premios Martín Fierro 2025. Como cada año, la alfombra roja se llenó de glamour, emoción y expectativas, en una ceremonia donde algunos celebraron con trofeos en mano y otros se retiraron con el famoso “ser nominado ya es un premio”. Pero hubo un nombre que brilló por encima del resto y que vivió la noche más especial: Santiago del Moro.

Después de más de tres horas y media de emoción en el salón principal, el conductor oriundo de Tres Algarrobos se transformó en el gran protagonista de la velada. Ya había subido al escenario para agradecer su estatuilla como mejor conductor por Gran Hermano (Telefe), y el ciclo a su vez fue elegido como mejor reality. Sin embargo, el momento culminante llegó al cierre, cuando a Santiago le tocó la responsabilidad de develar el nombre del ganador al Martín Fierro de Oro. La dinámica, heredada de la ceremonia anterior, indicaba que el último ganador -en este caso, Rodolfo Barili, en representación de Telefe Noticias- fuera quien entregara el máximo galardón de la noche.

Del Moro tomó el último sobre, lo sostuvo entre las manos, y se tomó unos segundos clave: la sala se sumió en un silencio expectante, con los presentes y los miles de televidentes aguardando el nombre. Cuando lo abrió, leyó con detenimiento y, tras un instante de sorpresa, mostró una leve sonrisa, extendió el papel hacia cámara y exclamó fuerte: “¡Santiago del Moro!”. La emoción fue absoluta; el conductor revoleó el sobre por los aires, apoyó los codos sobre la mesa y cubrió su rostro con las manos, en un gesto espontáneo que reflejó lo que sentía. Los aplausos inundaron la sala y hasta sus colegas se sumaron a la celebración de pie.

El momento en que Rodolfo Barilli le entregó la estatuilla al conductor (RS Fotos)

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el abrazo con el conductor de Telefe Noticias. Entre la emoción y el reconocimiento mutuo, ambos compartieron un instante cargado de significado y calidez televisiva.

Ya en el centro del escenario, con la estatuilla dorada en sus manos, Santiago del Moro se tomó un minuto para agradecer y reflexionar sobre el valor del reconocimiento. “Hace un par de años que me decían: ‘Te lo podés llevar. Te lo podés llevar’. Pensé que este momento nunca iba a llegar. Este es el premio al laburo, a levantarme todos los días de mi vida a las cinco menos cuarto de la mañana, a creer en mí cuando todo el mundo te dice: ‘No podés, no servís, no tenés ningún contacto, las cosas no se van a dar’”, expresó, dejando ver desde dónde venía y la tenacidad que siempre lo acompañó.

El conductor durante su discurso (RS Fotos)

Del Moro repasó el camino recorrido y destacó el apoyo de su entorno. “Hay mucha gente que me inspiró, mucha gente que está acá, que confió en mí, que me dio laburo y otra que no confió tanto y le demostré con trabajo, que todo se puede”, confesó, dejando claro que no olvida ni los gestos de confianza ni los desafíos superados.

Con la voz temblorosa por la emoción, celebró la posibilidad de cumplir el sueño del niño que fue: “Este es el fruto de un chico que un día soñó, desde un lugar muy chiquito, hacer esto. Yo soñaba estar acá y hoy estoy cumpliendo un sueño”, remarcó ante la ovación cerrada del auditorio.

Orgulloso, Santiago del Moro con el premio en sus manos (RS Fotos)

El cierre fue de entrega total y amor por el medio: “Gracias APTRA y aguante la televisión, carajo. ¡Viva Argentina, los amo!”. Así, con esa frase y el brillo del oro en las manos, bajó del escenario para sumarse al festejo, sacarse fotos y vivir el reconocimiento rodeado de colegas, familia y amigos.

La edición 2025 de los Martín Fierro quedó en la historia como la gran noche de Santiago, el conductor que llegó al oro leyendo su propio nombre y demostró que en el mundo del entretenimiento todavía hay lugar para los sueños, las emociones sinceras y los logros conquistados a puro esfuerzo.