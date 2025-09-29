Teleshow

Daniela Celis, a pura emoción compartió la primera reacción de Thiago Medina al verla: "Me preguntó por las nenas"

El exparticipante de Gran Hermano permanece en terapia intensiva, pero logró comunicarse con su expareja. El conmovedor testimonio de la influencer

La recuperación de Thiago Medina tras el grave accidente que sufrió ha traído alivio y esperanza a su entorno más cercano. Daniela Celis, su expareja y madre de sus hijas, pudo reencontrarse con él en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde permanece internado desde el 12 de septiembre. En las últimas horas el exparticipante de Gran Hermano experimentó una mejoría en los parámetros respiratorios lo que permitió que la influencer lo visitara en la Unidad de Terapia Intensiva y compartiera detalles sobre su estado actual.

La familia y el entorno de Thiago Medina agradecen el apoyo y las oraciones recibidas durante su internación

A través de su cuenta de Instagram, Daniela Celis comunicó que los médicos lograron retirar la ventilación mecánica a Thiago, quien ahora recibe oxígeno mediante una cánula nasal de alto flujo. Según explicó la ex GH, el joven se encuentra despierto, conectado con su entorno y continúa en terapia con pronóstico reservado. Celis agradeció públicamente el trabajo de los enfermeros y de todo el equipo del hospital, y destacó el apoyo recibido: “Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos”.

Thiago Medina mostró mejoría en el hospital y fue retirado de la ventilación mecánica, según informó Daniela Celis

La emoción de Celis se hizo evidente al relatar el reencuentro con Medina. Compartió un video en el que expresó la felicidad de poder verlo, hablarle y mirarlo a los ojos, y agradeció a quienes la acompañan en este proceso. Subrayó que la recuperación será prolongada y que pueden presentarse altibajos, pero insistió en la importancia de mantener la fe y la esperanza hasta que Medina reciba el alta hospitalaria. “Es un proceso largo, puede tener altos y bajos, pero la fe, las esperanzas y las oraciones no pueden faltar hasta que pueda salir del hospital”, manifestó Celis.

“Por supuesto, lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas ‘¿y las nenas?’”

En cuanto al estado actual de Thiago, Pestañela detalló que, aunque solo puede escuchar y reaccionar, su respuesta al verla fue inmediata y significativa. “Por supuesto, lo primero que hizo fue preguntarme por Aimé y Laia. ‘¿Y las nenas?’, me dijo”, relató Celis sobre la reacción del joven al enterarse del estado de sus hijas, quienes lo esperan desde hace semanas. Además, informó que el exparticipante de Gran Hermano deberá someterse nuevamente a una intervención quirúrgica, lo que prolonga el proceso de recuperación. La familia y el entorno de él continúan atentos a su evolución, mientras ella mantiene informados a sus seguidores y agradece el apoyo recibido durante este difícil periodo.

La alegría de Camilota por la leve mejoría de Thiago Medina

En una publicación difundida en sus redes sociales, Camila Deniz informó que su hermano ya no depende de la ventilación mecánica y que actualmente recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo.

La familia comunicó que Thiago Medina permanece en terapia con pronóstico reservado, aunque su estado muestra signos alentadores. En el mensaje difundido, expresaron: “Está despierto, conectado con su entorno y sigue en terapia con pronóstico reservado. Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos”.

Camilota emocionada por la mejoría de su hermano Thiago

La reacción de Camilota ante la mejoría de su hermano fue de una alegría incontenible. En un video publicado en sus redes, relató conmovida: “Solamente les vengo a decir GRACIAS por estar, GRACIAS por cada oración, por transmitir luz, paz y esa energía. GRACIAS. Estoy emocionada, feliz, sonriente. Sentí que el alma se me vino al cuerpo. Mi hermano se despertó y habla. Gracias a todos”.

El entorno de Thiago Medina continúa acompañando su evolución, manteniendo la esperanza y el agradecimiento hacia el personal de salud y quienes han brindado su apoyo durante este periodo.

