Teleshow

Camilota pide un milagro para la salud de Thiago Medina: “No sutura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”

La familia del ex Gran Hermano, enfrenta momentos críticos luego de que el joven fuera colocado en posición prono por complicaciones pulmonares

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Camilota pide un milagro para Thiago Medina: "No sutura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo" (Video: Instagram)

El estado de salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, generó una profunda preocupación tras un marcado agravamiento de su cuadro clínico. El influencer, de 22 años, permanece internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, provincia de Buenos Aires, luego de un grave accidente en moto ocurrido hace aproximadamente 12 días.

La situación se volvió aún más delicada cuando los médicos, ante complicaciones pulmonares severas, decidieron colocar al joven en posición decúbito prono, es decir, boca abajo, una medida reservada para casos críticos. Frente a este panorama, su hermana Camila Deniz, conocida como Camilota, realizó un pedido público y urgente de oración, movilizando a familiares, amigos y seguidores en una cadena de apoyo que se extiende por las redes sociales.

Camilota pide un milagro para
Camilota pide un milagro para su hermano Thiago Medina (Instagram)

La evolución médica de Medina fue motivo de constante seguimiento. Tras el accidente, el joven fue sometido a una cirugía de urgencia de más de cuatro horas para reparar la parrilla costal, intervención que se sumó a la extirpación del bazo y al tratamiento de múltiples fracturas y daño pulmonar severo. Desde entonces, permanece sedado, bajo asistencia respiratoria mecánica y monitoreo permanente. En las últimas 24 a 48 horas, el cuadro se complicó por una atelectasia —colapso parcial de los pulmones— y un episodio de injuria pulmonar, lo que llevó a los médicos a adoptar la posición prono para intentar mejorar la oxigenación. El último parte médico, difundido por su entorno, indica que cursa una injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica, sin requerimiento de drogas para mantener la presión arterial, y que la atelectasia se resolvió con kinesio-terapia. No obstante, el pronóstico sigue siendo reservado y no se descartan nuevas intervenciones si la evolución lo requiere.

La familia y la comunidad
La familia y la comunidad impulsan una cadena de oración por la recuperación de Thiago Medina

En este contexto de máxima tensión, la voz de Camilota se convirtió en el principal canal de comunicación con el público. A través de videos y mensajes en Instagram, la joven transmitió la gravedad de la situación y el impacto emocional en la familia. “Vengo a pedirles por favor que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro, que haga un milagro sobre su vida. Por favor se los pido, se los ruego de corazón”, expresó entre lágrimas. En otro mensaje, detalló: “Los médicos nos informaron que sus pulmones no están saturando bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”, una decisión que, según explicó, refleja la complejidad del cuadro clínico. La joven insistió en la necesidad de apoyo espiritual: “Estamos esperando un milagro y creemos en la fuerza de la fe y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros y que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación y por la fortaleza de todos los que amamos”.

Camilota se convirtió en la
Camilota se convirtió en la principal vocera del estado de salud de su hermano a través de redes sociales

El pedido de Camilota no solo se limitó a palabras escritas. En un video compartido en sus redes, la joven se mostró visiblemente afectada y reiteró su súplica: “Hagamos una cadena de oración. Necesitamos un milagro. Por favor, se los pido, con la mano en el corazón”. La intensidad de su mensaje y la exposición pública del dolor familiar generaron una ola de empatía y solidaridad, con miles de seguidores sumándose a la cadena de oración y enviando mensajes de aliento.

La respuesta de la comunidad no se hizo esperar. La cadena de oración impulsada por la familia de Medina se viralizó rápidamente, sumando a seguidores, amigos y figuras públicas que expresaron su apoyo a través de mensajes, plegarias y muestras de afecto en redes sociales. Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus hijas, también se sumó al pedido de oración, subrayando la importancia de la fe y la unión en este momento delicado. La familia, por su parte, pidió respeto por la intimidad y se mantiene enfocada en la recuperación del joven, mientras la comunidad digital continúa acompañando con esperanza y solidaridad.

Temas Relacionados

Thiago MedinaCamilotaCamila DenizDaniela Celis

Últimas Noticias

Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián

La actriz y cantante se suma al elenco principal de Glaxo, filme que será dirigido por Benjamín Naishtat. Quiénes la acompañarán y la historia que eligió

Lali Espósito anunció su regreso

La fascinante actuación de Eugenia Rodríguez González en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls

La participante, integrante del team Miranda! deslumbró al interpretar “And I Am Telling You I’m Not Going” del famoso musical y terminó entre lágrimas

La fascinante actuación de Eugenia

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos

El rapero y la modelo compartieron imágenes de su viaje por el norte de África, mostrando momentos íntimos y paisajes emblemáticos

El álbum de las románticas

Así fue el debut de Marcelo Tinelli en streaming: “Qué alegría volver a vernos”

El conductor dio inicio a su programa “Estamos de paso”, en compañía de su hija Candelaria, su primo El Tirri, Pachu Peña, Sabrina Rojas y Fede Bal

Así fue el debut de

Marcelo Tinelli opinó sobre la polémica entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: “Si me pongo como padre, rompo todo”

El conductor, en su debut en el streaming con Estamos de paso, no se guardó nada y habló sobre el conflicto de los actores por la escolarización de sus hijos en Turquía

Marcelo Tinelli opinó sobre la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ordenaron peritar el cuadro robado

Ordenaron peritar el cuadro robado por el nazismo para determinar quién fue el autor de la obra

Enjuiciarán a los tres detenidos por el crimen de Aralí Vivas, la nena que fue abusada y quemada en Córdoba

El Gobierno eliminó 71 normas comerciales, incluyendo “Precios Justos” y la “Ley de Góndolas”

Una madre agredió a un policía luego de que encontraran droga en el auto de su hijo y terminó presa

Detuvieron a un sospechoso por el asesinato de un joven que desapareció hace más de dos años en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA
La ONU atribuyó a un

La ONU atribuyó a un camarógrafo de la delegación de EEUU la avería de la escalera mecánica que afectó a Trump

La Corte Constitucional de Ecuador solicitó ajustes al referéndum propuesto por Noboa para instalar una Constituyente

El brillo textil de los cerros del norte argentino ilumina Roma

Bachelet expresó su agradecimiento tras ser postulada como candidata a la secretaría general de la ONU: “Es un honor”

“La casa está en orden”: Horacio Jaunarena cuenta la transición democrática desde adentro

TELESHOW
Lali Espósito anunció su regreso

Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián

La fascinante actuación de Eugenia Rodríguez González en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos

Así fue el debut de Marcelo Tinelli en streaming: “Qué alegría volver a vernos”

Marcelo Tinelli opinó sobre la polémica entre la China Suárez y Benjamín Vicuña: “Si me pongo como padre, rompo todo”