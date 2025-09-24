Camilota pide un milagro para la salud de Thiago Medina: “No sutura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”

Camilota pide un milagro para Thiago Medina: "No sutura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo" (Video: Instagram)

El estado de salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, generó una profunda preocupación tras un marcado agravamiento de su cuadro clínico. El influencer, de 22 años, permanece internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, provincia de Buenos Aires, luego de un grave accidente en moto ocurrido hace aproximadamente 12 días.

La situación se volvió aún más delicada cuando los médicos, ante complicaciones pulmonares severas, decidieron colocar al joven en posición decúbito prono, es decir, boca abajo, una medida reservada para casos críticos. Frente a este panorama, su hermana Camila Deniz, conocida como Camilota, realizó un pedido público y urgente de oración, movilizando a familiares, amigos y seguidores en una cadena de apoyo que se extiende por las redes sociales.

Camilota pide un milagro para su hermano Thiago Medina (Instagram)

La evolución médica de Medina fue motivo de constante seguimiento. Tras el accidente, el joven fue sometido a una cirugía de urgencia de más de cuatro horas para reparar la parrilla costal, intervención que se sumó a la extirpación del bazo y al tratamiento de múltiples fracturas y daño pulmonar severo. Desde entonces, permanece sedado, bajo asistencia respiratoria mecánica y monitoreo permanente. En las últimas 24 a 48 horas, el cuadro se complicó por una atelectasia —colapso parcial de los pulmones— y un episodio de injuria pulmonar, lo que llevó a los médicos a adoptar la posición prono para intentar mejorar la oxigenación. El último parte médico, difundido por su entorno, indica que cursa una injuria pulmonar bajo cobertura antibiótica, sin requerimiento de drogas para mantener la presión arterial, y que la atelectasia se resolvió con kinesio-terapia. No obstante, el pronóstico sigue siendo reservado y no se descartan nuevas intervenciones si la evolución lo requiere.

La familia y la comunidad impulsan una cadena de oración por la recuperación de Thiago Medina

En este contexto de máxima tensión, la voz de Camilota se convirtió en el principal canal de comunicación con el público. A través de videos y mensajes en Instagram, la joven transmitió la gravedad de la situación y el impacto emocional en la familia. “Vengo a pedirles por favor que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro, que haga un milagro sobre su vida. Por favor se los pido, se los ruego de corazón”, expresó entre lágrimas. En otro mensaje, detalló: “Los médicos nos informaron que sus pulmones no están saturando bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”, una decisión que, según explicó, refleja la complejidad del cuadro clínico. La joven insistió en la necesidad de apoyo espiritual: “Estamos esperando un milagro y creemos en la fuerza de la fe y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros y que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación y por la fortaleza de todos los que amamos”.

Camilota se convirtió en la principal vocera del estado de salud de su hermano a través de redes sociales

El pedido de Camilota no solo se limitó a palabras escritas. En un video compartido en sus redes, la joven se mostró visiblemente afectada y reiteró su súplica: “Hagamos una cadena de oración. Necesitamos un milagro. Por favor, se los pido, con la mano en el corazón”. La intensidad de su mensaje y la exposición pública del dolor familiar generaron una ola de empatía y solidaridad, con miles de seguidores sumándose a la cadena de oración y enviando mensajes de aliento.

La respuesta de la comunidad no se hizo esperar. La cadena de oración impulsada por la familia de Medina se viralizó rápidamente, sumando a seguidores, amigos y figuras públicas que expresaron su apoyo a través de mensajes, plegarias y muestras de afecto en redes sociales. Daniela Celis, expareja de Medina y madre de sus hijas, también se sumó al pedido de oración, subrayando la importancia de la fe y la unión en este momento delicado. La familia, por su parte, pidió respeto por la intimidad y se mantiene enfocada en la recuperación del joven, mientras la comunidad digital continúa acompañando con esperanza y solidaridad.