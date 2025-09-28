El conmovedor mensaje de Camilota a Thiago Medina en plena internación: “Extrañándote”

La influencer le dedicó unas emotivas palabras al joven mientras continúa su recuperación en el hospital (Instagram)

Hace dos semanas, el destino de Thiago Medina cambió para siempre a raíz de un trágico accidente en moto. Desde entonces, el exparticipante de Gran Hermano 2022 permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, mientras la angustia y la esperanza se alternan en sus seres queridos, amigos y una comunidad de seguidores que no cesa de enviar mensajes de fuerza y plegarias. Entre cadenas de oración, partes médicos y muestras de amor, quien volvió a tomar la palabra fue su hermana, Camila Deniz, también conocida popularmente como Camilota, y expresó sentidas palabras hacia el joven.

A través de sus historias de Instagram, compartió una postal cargada de ternura y dolor junto a Thiago, en la habitación del hospital. “Extrañándote ya, Meme. Te amo, amor mío”, escribió sobre la foto, dejando al descubierto la incertidumbre diaria, la ansiedad que trae la espera y la magnitud de su vínculo con el joven de 22 años. La imagen resumió de inmediato todo lo que la familia atraviesa desde aquel viernes fatídico: una mezcla de relato íntimo y clamor colectivo por un milagro.

El pedido de Camila no solo estuvo centrado en Thiago. A través de otra imagen, la joven mostró a una de las hijas gemelas del participante, fruto de su relación con Daniela Celis. “Mi motor y fortalezas”, escribió Deniz, mostrando a la pequeña descansando sobre su pecho y sumando así una postal más de esos lazos irrompibles que hoy se convierten en sostén y combustible para la esperanza.

El emotivo mensaje de la influencer dirigido a su hermano, quien se encuentra internado hace varios días

Cabe destacar que en las últimas horas se conoció el parte oficial más reciente de Medina. El documento, emitido a las 13 horas de este domingo por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, indicaba que “al paciente Thiago Medina se le iniciaron las primeras maniobras para comenzar el retiro de la asistencia respiratoria mecánica. Se encuentra consciente, en contacto con su entorno y con buena respuesta clínica. Se evalúa su comportamiento y respuesta de manera periódica y constante. El cuadro continúa siendo de pronóstico reservado, con seguimiento intensivo y acompañamiento del equipo de kinesiología respiratoria”.

Previamente, la última actualización sobre el estado de salud de Thiago llegó el sábado por la tarde, después de dos días de silencio y preguntas por parte de los seguidores y la prensa. En ese momento fue Daniela quien intentó llevar algo de calma al entorno y a todos aquellos que se preocupan por la evolución de su ex pareja. El mensaje fue breve, pero aportó una pequeña luz en la espera: “Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual”. Si bien no es una recuperación milagrosa, la noticia fue recibida con alivio y acompañada, como cada vez, con el pedido de cadena de oración. “Seguimos con el pedido de cadena de oración, que es muy importante para este proceso. Queremos agradecer a todos los que están ayudando y enviando sus fuerzas”, sumó la hermana del muchacho en sus redes.

La situación médica del joven sigue siendo delicada. El pasado 19 de septiembre, Thiago había sido sometido a una intervención quirúrgica para reparar la parrilla costal, ya que el impacto le causó la fractura de ocho costillas. Desde entonces, el principal órgano afectado siguen siendo los pulmones, complicación que mantiene en vilo a toda su familia y al equipo de salud encargado de su recuperación.

Camilota junto a una de sus sobrinas (Instagram)

Los partes médicos se suceden con frecuencia, pero la incertidumbre persiste. El jueves pasado, Celis se expresó nuevamente a través de una foto del cielo despejado, sumando detalles sobre la evolución: “Recién salgo de verlo. Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos”. Una vez más, cerró su posteo reiterando la importancia del acompañamiento colectivo: “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”.

Además, el anterior parte médico oficial del hospital fue dado el miércoles, en dos tandas. El primero, a primera hora, informó que el equipo médico realizaría un ateneo clínico para evaluar los próximos pasos en el tratamiento. Horas más tarde, el parte de las 11 trajo novedades sobre una situación crítica. “En las últimas horas, el paciente sufrió un episodio de descompensación respiratoria. El equipo médico implementó maniobras específicas para abordar la situación, logrando una respuesta favorable. En ese momento, el muchacho permaneció sin requerimiento de drogas inotrópicas, presenta estabilidad en los parámetros ventilatorios y en los gases arteriales... el pronóstico se mantiene como reservado”, afirmaba el comunicado oficial.

Mientras la salud de Medina continúa evolucionando, la familia se aferra a los avances mínimos, repite gracias y peticiones y se apoya en el cariño de la gente, en los cientos de mensajes y en la fuerza de las cadenas de oración. Cada parte médico, cada mejora, cada demostración de amor es una señal para seguir esperando y creyendo en un desenlace feliz en medio de tanta inestabilidad.