La increíble suma de dinero que consiguió Camilota, la hermana de Thiago Medina, tras una colecta en vivo

La colecta solidaria para Camilota, hermana de Thiago Medina, superó los tres millones de pesos en minutos (Video: Puro Show, Eltrece)

La solidaridad de los televidentes y seguidores de las redes sociales se manifestó con fuerza durante la colecta en vivo organizada por el programa Puro Show (Eltrece) para ayudar a Camila Deniz, conocida como Camilota, hermana de Thiago Medina. En pocos minutos, la iniciativa reunió una suma millonaria destinada a cubrir los gastos derivados del accidente de moto que mantiene a Medina internado en terapia intensiva en el Hospital de Moreno. La reacción de Camilota, visiblemente emocionada al comprobar el monto recaudado, reflejó la magnitud del apoyo recibido en un momento de extrema urgencia familiar.

El accidente que desencadenó esta ola de solidaridad ocurrió el viernes por la noche, cuando Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sufrió un choque en moto que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente y a permanecer en estado crítico. La joven, quien reside en González Catán y es padre de dos hijas, continúa luchando por su vida en el Hospital de Moreno, donde permanece bajo cuidados intensivos.

Thiago Medina permanece internado en terapia intensiva en el Hospital de Moreno tras un accidente de moto que lo dejó en estado crítico

En paralelo a la preocupación por la salud de su hermano, Camila enfrenta una situación económica delicada. Hasta hace pocos días vivía junto a Thiago en un departamento alquilado, pero el contrato está próximo a vencer, lo que la obliga a buscar una nueva vivienda para poder estar cerca del hospital. La joven, además, expresó su malestar por las críticas recibidas en redes sociales tras solicitar trabajo para afrontar los gastos médicos y de traslado. “La gente es mala. No pido nada. Estoy trabajando, laburando con las redes sociales. Todo el mundo sabe que laburo con las marcas hace tres años. Todo lo que agarro y la gente me ayuda lo doy para la casa”, había revelado allí.

La colecta solidaria tomó forma durante la misma transmisión en vivo. Los conductores del programa, al conocer la situación de la familia, propusieron a la influencer compartir su alias bancario para que los televidentes pudieran colaborar. Aunque al principio se mostró reticente, la insistencia del equipo y el apoyo del público la animaron a hacerlo. Minutos después de difundir el alias, los conductores le pidieron que revisara su cuenta y, al hacerlo, Camila no pudo contener la emoción al ver la cifra alcanzada. “Esto lo voy a usar para ayudar a mi hermano, voy a buscar alquiler para estar cerca de donde está internado Thiago”, afirmó en el móvil.

En cuanto a los montos recaudados, según mostró a la pantalla, la cifra superó los dos millones trescientos mil pesos en los primeros minutos de la colecta. Sin embargo, hacia el final del programa el monto se había incrementado hasta acercarse a los tres millones y medio de pesos, reflejando la rápida respuesta y generosidad de quienes se sumaron a la campaña.

La colecta superó los dos millones trescientos mil pesos en minutos y casi alcanzó los tres millones y medio al cierre del programa

La reacción del público fue inmediata y masiva. Numerosos televidentes y seguidores realizaron transferencias para colaborar con la familia Medina. La hermana mayor del joven, visiblemente conmovida, agradeció a todos los que aportaron en este momento crítico para ella y su familia.

La exparticipante de Cuestión de Peso relató que prácticamente no duerme desde el accidente de su hermano menor y, además, reveló que el próximo viernes 19 de septiembre será el día en el que venderá las pizzas. “Siempre fui pizzera. Es laburo”, reveló en el móvil.

Previamente, había contado que el mismo día en el que su hermano sufrió el duro accidente en su moto, ella lo estaba esperando para compartir una cena. “El viernes lo esperaba a comer unas pizzas. No venía hasta que recibí el llamado de Dani. No lo creía. Igual sé que va a salir”, afirmó durante uno de los tantos móviles que brindó a las afueras del hospital.