Teleshow

La increíble suma de dinero que consiguió Camilota, la hermana de Thiago Medina, tras una colecta en vivo

La influencer logró una recaudación millonaria en minutos gracias al apoyo de los televidentes cuando daba un móvil para Puro show

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
La colecta solidaria para Camilota, hermana de Thiago Medina, superó los tres millones de pesos en minutos (Video: Puro Show, Eltrece)

La solidaridad de los televidentes y seguidores de las redes sociales se manifestó con fuerza durante la colecta en vivo organizada por el programa Puro Show (Eltrece) para ayudar a Camila Deniz, conocida como Camilota, hermana de Thiago Medina. En pocos minutos, la iniciativa reunió una suma millonaria destinada a cubrir los gastos derivados del accidente de moto que mantiene a Medina internado en terapia intensiva en el Hospital de Moreno. La reacción de Camilota, visiblemente emocionada al comprobar el monto recaudado, reflejó la magnitud del apoyo recibido en un momento de extrema urgencia familiar.

El accidente que desencadenó esta ola de solidaridad ocurrió el viernes por la noche, cuando Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sufrió un choque en moto que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente y a permanecer en estado crítico. La joven, quien reside en González Catán y es padre de dos hijas, continúa luchando por su vida en el Hospital de Moreno, donde permanece bajo cuidados intensivos.

Thiago Medina permanece internado en
Thiago Medina permanece internado en terapia intensiva en el Hospital de Moreno tras un accidente de moto que lo dejó en estado crítico

En paralelo a la preocupación por la salud de su hermano, Camila enfrenta una situación económica delicada. Hasta hace pocos días vivía junto a Thiago en un departamento alquilado, pero el contrato está próximo a vencer, lo que la obliga a buscar una nueva vivienda para poder estar cerca del hospital. La joven, además, expresó su malestar por las críticas recibidas en redes sociales tras solicitar trabajo para afrontar los gastos médicos y de traslado. “La gente es mala. No pido nada. Estoy trabajando, laburando con las redes sociales. Todo el mundo sabe que laburo con las marcas hace tres años. Todo lo que agarro y la gente me ayuda lo doy para la casa”, había revelado allí.

La colecta solidaria tomó forma durante la misma transmisión en vivo. Los conductores del programa, al conocer la situación de la familia, propusieron a la influencer compartir su alias bancario para que los televidentes pudieran colaborar. Aunque al principio se mostró reticente, la insistencia del equipo y el apoyo del público la animaron a hacerlo. Minutos después de difundir el alias, los conductores le pidieron que revisara su cuenta y, al hacerlo, Camila no pudo contener la emoción al ver la cifra alcanzada. “Esto lo voy a usar para ayudar a mi hermano, voy a buscar alquiler para estar cerca de donde está internado Thiago”, afirmó en el móvil.

En cuanto a los montos recaudados, según mostró a la pantalla, la cifra superó los dos millones trescientos mil pesos en los primeros minutos de la colecta. Sin embargo, hacia el final del programa el monto se había incrementado hasta acercarse a los tres millones y medio de pesos, reflejando la rápida respuesta y generosidad de quienes se sumaron a la campaña.

La colecta superó los dos
La colecta superó los dos millones trescientos mil pesos en minutos y casi alcanzó los tres millones y medio al cierre del programa

La reacción del público fue inmediata y masiva. Numerosos televidentes y seguidores realizaron transferencias para colaborar con la familia Medina. La hermana mayor del joven, visiblemente conmovida, agradeció a todos los que aportaron en este momento crítico para ella y su familia.

La exparticipante de Cuestión de Peso relató que prácticamente no duerme desde el accidente de su hermano menor y, además, reveló que el próximo viernes 19 de septiembre será el día en el que venderá las pizzas. “Siempre fui pizzera. Es laburo”, reveló en el móvil.

Previamente, había contado que el mismo día en el que su hermano sufrió el duro accidente en su moto, ella lo estaba esperando para compartir una cena. “El viernes lo esperaba a comer unas pizzas. No venía hasta que recibí el llamado de Dani. No lo creía. Igual sé que va a salir”, afirmó durante uno de los tantos móviles que brindó a las afueras del hospital.

Temas Relacionados

Thiago MedinaCamilotaCamila Deniz

Últimas Noticias

La reacción de Lali tras no ser nominada a los Latin Grammy: “El truco ese, yo ya lo vi”

La cantante, que ya agotó cinco shows en el estadio Vélez Sarsfield en lo que va del año, no fue tenida en cuenta por la Academia

La reacción de Lali tras

Eva Bargiela y Gianluca Simeone dieron su primera entrevista juntos a semanas de ser padres

La pareja estuvo invitada en el programa de Vero Lozano para hablar de la llegada de Faustino, su primer hijo juntos

Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Teté Coustarot habló de su relación con Susana Giménez y Mirtha Legrand

La conductora profundizó acerca de la amistad que tiene hace años con la icónica conductora y la diva de los teléfonos

Teté Coustarot habló de su

Santiago Caamaño, la pareja de Nazarena Vélez, mostró el casting por el que fue elegido para En el barro

El actor, quien interpreta al guardiacárcel Rubén de la serie de Netflix, compartió la audición con la que consiguió el papel. El importante rol de la panelista de LAM

Santiago Caamaño, la pareja de

Con boina y mini vestido: María Becerra se robó las miradas en el desfile de Carolina Herrera en Madrid

Entre Pampita, Alexa Chung y Olivia Palermo, la estrella argentina posó para los flashes y se consolidó como it girl con su look chic y detalles franceses

Con boina y mini vestido:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un estudio advierte sobre la

Un estudio advierte sobre la acumulación de nanoplásticos en alimentos naturales: los riesgos

Cuatro detenidos en Santiago del Estero por faenar 60 vacas y vender la carne por redes sociales

“Son todos unos genocidas”: liberaron al italiano detenido por amenazar a la embajada de Israel

Rescataron 14 caniches hacinados con signos de maltrato en Flores: el lugar ya había sido allanado por el mismo delito

Fatal choque entre dos autos en Entre Ríos: un muerto y cinco personas heridas

INFOBAE AMÉRICA
El increíble récord del médico

El increíble récord del médico William Bean: midió el envejecimiento de la uña de su pulgar izquierdo durante 35 años

Receta de pollo a las tres tazas, rápida y fácil

Alemania consolida su giro militar: presupuesto récord en defensa y nuevo fondo especial para el desarrollo

Macron anticipó que las sanciones contra Irán podrían restablecerse a fines de septiembre

Google en Perú: inauguran laboratorio tecnológico para potenciar el aprendizaje y la creación digital en estudiantes

TELESHOW
La reacción de Lali tras

La reacción de Lali tras no ser nominada a los Latin Grammy: “El truco ese, yo ya lo vi”

Eva Bargiela y Gianluca Simeone dieron su primera entrevista juntos a semanas de ser padres

Teté Coustarot habló de su relación con Susana Giménez y Mirtha Legrand

Santiago Caamaño, la pareja de Nazarena Vélez, mostró el casting por el que fue elegido para En el barro

Con boina y mini vestido: María Becerra se robó las miradas en el desfile de Carolina Herrera en Madrid