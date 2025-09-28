Teleshow

Dieron el nuevo parte médico de Thiago Medina: comenzaron a quitarle la asistencia respiratoria mecánica

El ex Gran Hermano permanece vigilado de cerca en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Aún con pronóstico reservado, se dieron a conocer los próximos pasos por parte de los especialistas a cargo de su salud

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Guardar
El Ministerio de Salud de
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dio a conocer las últimas novedades del joven de 22 años (Instagram)

La salud de Thiago Medina volvió a convertirse en eje de expectativa y esperanza tras la difusión de un nuevo parte médico oficial, emitido a las 13 horas de este domingo por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El exparticipante de Gran Hermano 2022, que permanece internado desde hace dos semanas tras un grave accidente en moto, continúa bajo atención intensiva mientras su evolución es seguida de cerca por familiares, profesionales y una multitud de seguidores atentos a cada novedad sobre su estado.

El texto indica que “al paciente Thiago Medina se le iniciaron las primeras maniobras para comenzar el retiro de la asistencia respiratoria mecánica. Se encuentra consciente, en contacto con su entorno y con buena respuesta clínica. Se evalúa su comportamiento y respuesta de manera periódica y constante. El cuadro continúa siendo de pronóstico reservado, con seguimiento intensivo y acompañamiento del equipo de kinesiología respiratoria”.

La evolución es monitoreada minuto a minuto y cada mejora, aunque paulatina, es motivo de expectativa para sus seres queridos y el público que, día a día, sostiene la esperanza de verlo recuperado.

El joven de 22 años
El joven de 22 años se encuentra internado hace dos semanas

Este avance representó un paso importante después de varios días de mucha ansiedad e incertidumbre. Cabe recordar que el último parte oficial se había dado a conocer en dos tandas el miércoles pasado. En paralelo, la hermana del muchacho, Camila Deniz, y su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, habían compartido actualizaciones hasta el sábado por la tarde, en un intento de llevar tranquilidad a sus seguidores. El mensaje que puso la joven había sido corto, pero habló de una pequeña alteración en el estado de su ex. “Thiago hoy experimentó una leve mejoría. El resto de los parámetros continúan igual”, fue todo lo que escribió con respecto al estado de Medina. Camila, conocida más como Camilota, publicó el mismo mensaje en sus respectivas redes sociales, llevando más tranquilidad al público pero manteniendo el pedido de unión y fe: “Seguimos con el pedido de cadena de oración, que es muy importante para este proceso. Queremos agradecer a todos los que están ayudando y enviados sus fuerzas”.

Las actualizaciones de salud del
Las actualizaciones de salud del muchacho son compartidas por su entorno más cercano, entre ellos Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas (Instagram)

Es importante señalar que desde el 19 del corriente mes, Medina fue sometido a una cirugía para reparar la parrilla costal, ya que el impacto había provocado la fractura de ocho costillas y desde ese momento los pulmones se convirtieron en el órgano más vulnerable, el gran motivo de preocupación para la familia. La última actualización previa a la de hoy había sido el jueves por la tarde. En una foto del cielo despejado, Celis contó: “Recién salgo de verlo. Thiago continúa estable. No presentó fiebre. Se siguen realizando las curaciones de la cirugía. Continúa con antibióticos”. Para cerrar, y como viene haciendo en cada publicación al respecto, pidió nuevamente: “Seguimos rezando por su recuperación con el amor de todos los que lo estamos esperando”.

Aunque el cuadro sigue siendo de pronóstico reservado, el parte médico de este domingo consigue aportar una cuota de optimismo tan cautelosa como necesaria. El inicio de las maniobras para retirar la asistencia respiratoria, el hecho de que Thiago se encuentre consciente y respondiendo a su entorno, y la constancia de los cuidados intensivos y del equipo de kinesiología respiratoria, son datos que permiten a su familia, amigos y seguidores renovar las esperanzas y mantener viva la fe en una recuperación total.

Mientras la salud de Thiago sigue evolucionando bajo el monitoreo permanente del cuerpo médico, el afecto y el acompañamiento multitudinario continúan marcando la diferencia y sosteniendo a su entorno en este momento tan difícil. La batalla no terminó, pero cada pequeño avance es celebrado como una victoria y un motivo más para sostener la esperanza.

Temas Relacionados

Thiago MedinaParte MédicoInternación

Últimas Noticias

La confesión de Horacio Pagani que tardó 15 años: “Ya se puede levantar el secreto de sumario”

Con un posteo en su cuenta de X, el periodista deportivo reveló la verdad de un desopilante episodio durante el Mundial de Sudáfrica que compartió con Marcelo Palacios y Mariano Almada

La confesión de Horacio Pagani

Marta Fort, a puro estilo y entusiasmo en el “gender reveal” de Rocío Marengo: predijo el sexo y lo vistió en su look

La heredera de Ricardo Fort marcó tendencia con un outfit particular y una dedicatoria para su primo en camino, sumando carisma, familia y alegría a una celebración cargada de emociones

Marta Fort, a puro estilo

La reacción de Nicki Nicole cuando la habitación de su hotel en Brasil fue invadida por monos

La cantante rosarina compartió con humor el particular momento en redes, donde los curiosos animales se adueñaron de su balcón previo a su participación en el Floripa El Festival

La reacción de Nicki Nicole

El error de cálculo de Belu Lucius por el sexo del bebé de Rocío Marengo y su ironía por el regalo que llevó

La influencer apostó que sería una nena y los obsequios para la criatura que esperan Rocío y Eduardo Fort fueron en ese sentido. La frase cargada de humor que les destinó luego de conocer que aguardan un varón

El error de cálculo de

Ivana Figueiras reafirmó su amor con Darío Cvitanich con una selfie llena de complicidad

Después del primer gesto público del exfutbolista, la modelo compartió una postal divertida y distendida juntos, sellando el romance en Instagram y conquistando a sus seguidores con naturalidad y buena onda

Ivana Figueiras reafirmó su amor
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cócteles de primavera: ocho recetas

Cócteles de primavera: ocho recetas frescas y frutales para disfrutar la temporada

Después del anuncio del apoyo financiero de EEUU: claves para entender cómo seguirá la macroeconomía argentina

Elecciones 2025: solo 3 de cada 10 candidatos que encabezan las listas para diputados nacionales son mujeres

Martín Lousteau, crítico con el plan económico del Gobierno: “Hay un rescate a los financieros, pero no a la gente”

Otras dos muertes en canchas de Córdoba: investigan el fallecimiento de un chico de 13 años y de un adulto

INFOBAE AMÉRICA
Sigue la purga de Xi

Sigue la purga de Xi Jinping en China: condenaron a muerte a su ex ministro de Agricultura por corrupción

Atacaron a tiros la casa de una Fiscal de Uruguay: investigan si los agresores dejaron escondido un explosivo

El socialismo del siglo 21 fracasa en proteger al cartel de los Soles con la soberanía de Venezuela

Detectan pistas inmunológicas que podrían frenar la artritis reumatoide antes de su aparición

Trump sugirió avances en las negociaciones sobre Gaza previo al encuentro con Netanyahu: “Todos están listos para algo especial”

TELESHOW
La confesión de Horacio Pagani

La confesión de Horacio Pagani que tardó 15 años: “Ya se puede levantar el secreto de sumario”

Marta Fort, a puro estilo y entusiasmo en el “gender reveal” de Rocío Marengo: predijo el sexo y lo vistió en su look

La reacción de Nicki Nicole cuando la habitación de su hotel en Brasil fue invadida por monos

El error de cálculo de Belu Lucius por el sexo del bebé de Rocío Marengo y su ironía por el regalo que llevó

Ivana Figueiras reafirmó su amor con Darío Cvitanich con una selfie llena de complicidad