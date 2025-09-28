Teleshow

La emotiva despedida de Magui Bravi a su perrita Roma: “Nunca te voy a olvidar, reina de la manada”

La actriz y bailarina reafirmó con un sensible posteo la relación que tuvo con su perra, a quien rescató de la calle. Su relato del día que el animal supo, antes que ella, que estaba embarazada

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Guardar
Magui Bravi y Roma (Instagram)
Magui Bravi y Roma (Instagram)

La despedida de Magui Bravi a su perra Roma conmovió a sus seguidores en redes sociales, donde la actriz y bailarina compartió un mensaje cargado de afecto y gratitud. En su cuenta de Instagram, Bravi publicó: “Adiós mi Romita. 💔 Te voy a extrañar siempre y cada día. Todo el tiempo hay ruidos en la casa y creo que estás ahí. Mi inconsciente me hace mirar los rincones en que ya no estás. Gracias por tu compañía, por cada momento. Nos vemos en la próxima vida. Mientras tanto nunca te voy a olvidar perrita loca reina de la manada”. La noticia del fallecimiento de Roma generó numerosas muestras de apoyo y empatía por parte de sus seguidores, quienes reconocieron el vínculo especial que unía a la artista con su mascota. Este mes de septiembre, que termina triste para Magui, comenzó luminoso al conocerse que obtuvo el premio a Mejor Actriz por su papel en “Desde adentro” en el Kyoto Cinematica, un festival de cine en Japón.

La historia de Roma y Magui Bravi se remonta a varios años atrás, cuando la perra fue rescatada de la calle. Hace un tiempo, en una conversación transmitida por el stream de Telefé, Bravi relató cómo se produjo ese primer encuentro: “Íbamos caminando también por Vicente López y de repente ella nos empezó a seguir... Y era un perro grande, ¿eh? Nosotros no vivíamos donde estamos ahora, vivíamos un poco más cerca del río. Llegó hasta la puerta de casa y nosotros subimos. Y yo me meto a casa y prendo el portero eléctrico, que tiene camarita, y la veía a la perra así, sentadita, mirando”, recordó la actriz. La escena se repitió durante varias horas, hasta que finalmente Bravi decidió bajar a darle agua y comida. “Tres de la mañana y digo: ‘Voy a bajar’. Y después subí con ella y nunca se fue”, relató, describiendo el inicio de una convivencia que se prolongó durante más de una década.

Magui Bravi y su perrita
Magui Bravi y su perrita Roma, de quien hoy se despidió (Instagram)

El lazo entre Bravi y Roma se fortaleció con el tiempo, y la perra se integró plenamente a la vida familiar. La artista explicó que nunca pudo determinar con precisión la edad exacta. “Yo creo que ya tiene entre diez y once, doce. No lo sabemos realmente porque la rescatamos cuando ya tenía dos o tres. La llevamos al veterinario y nos dijeron: ‘Mirá, no te puedo dar exacta la edad, pero creemos que tiene dos o tres años’”, detalló Bravi en el mismo diálogo.

Uno de los episodios más enternecedores de la relación entre Magui Bravi y su perra ocurrió durante el embarazo de la actriz. En esa charla, Bravi compartió una anécdota que ilustra la sensibilidad de Roma: “Fue la primera que se dio cuenta que yo estaba embarazada”, afirmó. Según su relato, una amiga experta en perros notó el comportamiento inusual de la perra, que permanecía junto a Bravi de manera constante. “Mi amiga me dice: ‘Che, gorda, ¿vos no estarás embarazada?, porque yo la conozco a Roma, nunca está así. Siempre está con vos y está encima, todo, pero nunca así. Yo que vos...’. A la semana me hago el EVATest. Estaba reembarazadísima”, relató la bailarina.

Magui Bravi rescató a Roma
Magui Bravi rescató a Roma de la calle (Instagram)

La llegada del bebé a la familia supuso un nuevo desafío para la convivencia, pero Roma se adaptó rápidamente. Bravi describió el momento de la presentación entre su hijo Galileo y la perra: “La presentación fue espectacular. Habíamos vuelto de la clínica y fue casi al toque el día que llegué. Decidí sacarlo del huevito, tenerlo yo y la gorda vino y lo huele y me huele la panza. Es como: ‘Ah, ¿esto es lo que estaba ahí?’”. La actriz destacó la conexión inmediata entre ambos y cómo la perra asumió un rol protector: “Ahora con el bebé, antes era conmigo y la panza. No, es re loca, la gorda es lo más”.

La convivencia diaria entre el niño y Roma se convirtió en una rutina entrañable. Bravi relató que su hijo mostraba una preferencia evidente por la perra: “Yo creo que su persona favorita sin dudas es Roma. Te deja de escuchar, deja de comer si Roma aparece... Y yo ya la tengo que traer al lado de la sillita: ‘Vení, Roma, sentate, por favor’, y les doy de comer a los dos”. La artista describió cómo la atención del niño se centraba en la perra, hasta el punto de que solo comía si Roma estaba presente.

El carácter de Roma, descrita por Bravi como “alfa” y “reina de la manada”, también se manifestaba en su actitud protectora hacia la familia. La actriz explicó que la perra no permitía la entrada de mujeres desconocidas a la casa sin antes “chequear” la situación, aunque nunca mostró agresividad hacia las personas cercanas. “Hay un tema, allá con mis amigas, una vez que la huele y dice: ‘A esta ya la conozco’, cada vez que viene una mujer nueva a casa es un escándalo, ladridos. No pasa nada, no te hace nada la gorda. Pero sí, se impone. Se pone en la escalera, no te va a dejar subir hasta que no chequeó que todo esté bien”, relató Bravi.

Temas Relacionados

Magui BraviRoma

Últimas Noticias

Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron su casamiento: el emotivo video del pedido de mano

A través de las redes sociales, la modelo compartió el romántico momento en que su pareja, y padre de su hija Vita, le hizo la importante propuesta a la luz de las velas

Cande Ruggeri y Nico Maccari

Juana Viale impuso su sello en su programa: mix de estampas y actitud desafiante para robarse todas las miradas

La conductora sorprendió con un mini vestido que combinó lunares y rayas en blanco y negro, apostando por un estilismo audaz y sofisticado para un nuevo almuerzo dominical

Juana Viale impuso su sello

El conmovedor mensaje de Camilota a Thiago Medina en plena internación: “Extrañándote”

La hermana del exparticipante de Gran Hermano compartió dos postales repletas de cariño, recordando viejos tiempos y abrazando a una de sus sobrinas, mientras el joven continúa su batalla por salir adelante

El conmovedor mensaje de Camilota

Dieron el nuevo parte médico de Thiago Medina: comenzaron a quitarle la asistencia respiratoria mecánica

El ex Gran Hermano permanece vigilado de cerca en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Aún con pronóstico reservado, se dieron a conocer los próximos pasos por parte de los especialistas a cargo de su salud

Dieron el nuevo parte médico

La confesión de Horacio Pagani que tardó 15 años: “Ya se puede levantar el secreto de sumario”

Con un posteo en su cuenta de X, el periodista deportivo reveló la verdad de un desopilante episodio durante el Mundial de Sudáfrica que compartió con Marcelo Palacios y Mariano Almada

La confesión de Horacio Pagani
ÚLTIMAS NOTICIAS
Seis barrios de Latinoamérica están

Seis barrios de Latinoamérica están entre los 40 más “cool” del mundo: uno de ellos se encuentra en Argentina

Triple femicidio narco, en vivo: este lunes indagarán a los últimos dos detenidos y sigue la búsqueda internacional de “Pequeño J”

Germán Martínez criticó la ayuda del Tesoro de EEUU: “Es el narco del barrio, el que te presta para sacarte cosas”

Hombres con ropa sucia, barbijo y plásticos en las zapatillas: las pistas que dio el prófugo capturado en Villazón por el triple femicidio de Florencio Varela

Cómo fue la estricta rutina de ejercicios y alimentación que revitalizó a Will Smith a los 57 años

INFOBAE AMÉRICA
Un retrato oculto de John

Un retrato oculto de John Singer Sargent sorprende en París

La Hispanic Society de Nueva York subastará 45 obras para enfrentar su crisis financiera

Rodrigo Paz, candidato a presidente de Bolivia: “Voy a gobernar para todos, sin crisis económica y con plena vigencia de la justicia”

El Kremlin confirmó que “sigue en pie” la invitación a Trump para que visite Moscú

Sigue la purga de Xi Jinping en China: condenaron a muerte a su ex ministro de Agricultura por corrupción

TELESHOW
Cande Ruggeri y Nico Maccari

Cande Ruggeri y Nico Maccari anunciaron su casamiento: el emotivo video del pedido de mano

Juana Viale impuso su sello en su programa: mix de estampas y actitud desafiante para robarse todas las miradas

El conmovedor mensaje de Camilota a Thiago Medina en plena internación: “Extrañándote”

Dieron el nuevo parte médico de Thiago Medina: comenzaron a quitarle la asistencia respiratoria mecánica

La confesión de Horacio Pagani que tardó 15 años: “Ya se puede levantar el secreto de sumario”