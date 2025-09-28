La emotiva despedida de Magui Bravi a su perrita Roma: “Nunca te voy a olvidar, reina de la manada”

Magui Bravi y Roma (Instagram)

La despedida de Magui Bravi a su perra Roma conmovió a sus seguidores en redes sociales, donde la actriz y bailarina compartió un mensaje cargado de afecto y gratitud. En su cuenta de Instagram, Bravi publicó: “Adiós mi Romita. 💔 Te voy a extrañar siempre y cada día. Todo el tiempo hay ruidos en la casa y creo que estás ahí. Mi inconsciente me hace mirar los rincones en que ya no estás. Gracias por tu compañía, por cada momento. Nos vemos en la próxima vida. Mientras tanto nunca te voy a olvidar perrita loca reina de la manada”. La noticia del fallecimiento de Roma generó numerosas muestras de apoyo y empatía por parte de sus seguidores, quienes reconocieron el vínculo especial que unía a la artista con su mascota. Este mes de septiembre, que termina triste para Magui, comenzó luminoso al conocerse que obtuvo el premio a Mejor Actriz por su papel en “Desde adentro” en el Kyoto Cinematica, un festival de cine en Japón.

La historia de Roma y Magui Bravi se remonta a varios años atrás, cuando la perra fue rescatada de la calle. Hace un tiempo, en una conversación transmitida por el stream de Telefé, Bravi relató cómo se produjo ese primer encuentro: “Íbamos caminando también por Vicente López y de repente ella nos empezó a seguir... Y era un perro grande, ¿eh? Nosotros no vivíamos donde estamos ahora, vivíamos un poco más cerca del río. Llegó hasta la puerta de casa y nosotros subimos. Y yo me meto a casa y prendo el portero eléctrico, que tiene camarita, y la veía a la perra así, sentadita, mirando”, recordó la actriz. La escena se repitió durante varias horas, hasta que finalmente Bravi decidió bajar a darle agua y comida. “Tres de la mañana y digo: ‘Voy a bajar’. Y después subí con ella y nunca se fue”, relató, describiendo el inicio de una convivencia que se prolongó durante más de una década.

Magui Bravi y su perrita Roma, de quien hoy se despidió (Instagram)

El lazo entre Bravi y Roma se fortaleció con el tiempo, y la perra se integró plenamente a la vida familiar. La artista explicó que nunca pudo determinar con precisión la edad exacta. “Yo creo que ya tiene entre diez y once, doce. No lo sabemos realmente porque la rescatamos cuando ya tenía dos o tres. La llevamos al veterinario y nos dijeron: ‘Mirá, no te puedo dar exacta la edad, pero creemos que tiene dos o tres años’”, detalló Bravi en el mismo diálogo.

Uno de los episodios más enternecedores de la relación entre Magui Bravi y su perra ocurrió durante el embarazo de la actriz. En esa charla, Bravi compartió una anécdota que ilustra la sensibilidad de Roma: “Fue la primera que se dio cuenta que yo estaba embarazada”, afirmó. Según su relato, una amiga experta en perros notó el comportamiento inusual de la perra, que permanecía junto a Bravi de manera constante. “Mi amiga me dice: ‘Che, gorda, ¿vos no estarás embarazada?, porque yo la conozco a Roma, nunca está así. Siempre está con vos y está encima, todo, pero nunca así. Yo que vos...’. A la semana me hago el EVATest. Estaba reembarazadísima”, relató la bailarina.

Magui Bravi rescató a Roma de la calle (Instagram)

La llegada del bebé a la familia supuso un nuevo desafío para la convivencia, pero Roma se adaptó rápidamente. Bravi describió el momento de la presentación entre su hijo Galileo y la perra: “La presentación fue espectacular. Habíamos vuelto de la clínica y fue casi al toque el día que llegué. Decidí sacarlo del huevito, tenerlo yo y la gorda vino y lo huele y me huele la panza. Es como: ‘Ah, ¿esto es lo que estaba ahí?’”. La actriz destacó la conexión inmediata entre ambos y cómo la perra asumió un rol protector: “Ahora con el bebé, antes era conmigo y la panza. No, es re loca, la gorda es lo más”.

La convivencia diaria entre el niño y Roma se convirtió en una rutina entrañable. Bravi relató que su hijo mostraba una preferencia evidente por la perra: “Yo creo que su persona favorita sin dudas es Roma. Te deja de escuchar, deja de comer si Roma aparece... Y yo ya la tengo que traer al lado de la sillita: ‘Vení, Roma, sentate, por favor’, y les doy de comer a los dos”. La artista describió cómo la atención del niño se centraba en la perra, hasta el punto de que solo comía si Roma estaba presente.

El carácter de Roma, descrita por Bravi como “alfa” y “reina de la manada”, también se manifestaba en su actitud protectora hacia la familia. La actriz explicó que la perra no permitía la entrada de mujeres desconocidas a la casa sin antes “chequear” la situación, aunque nunca mostró agresividad hacia las personas cercanas. “Hay un tema, allá con mis amigas, una vez que la huele y dice: ‘A esta ya la conozco’, cada vez que viene una mujer nueva a casa es un escándalo, ladridos. No pasa nada, no te hace nada la gorda. Pero sí, se impone. Se pone en la escalera, no te va a dejar subir hasta que no chequeó que todo esté bien”, relató Bravi.