El incómodo momento de Sofía Zámolo por el comentario de Mirtha Legrand sobre el nombre de su hija: “No digo que sea feo...”

El incómodo momento entre Sofía Zámolo y Mirtha Legrand

El clima en la “mesaza” de Mirtha Legrand anoche se tensó por un instante cuando la conductora, fiel a su estilo frontal, puso en el centro de la conversación el nombre de la hija de Sofía Zámolo. La modelo, actriz y conductora, que regresaba al programa tras una larga ausencia, se encontró respondiendo a una observación inesperada sobre la elección de “California” como nombre para su pequeña, un tema que generó un momento incómodo y dejó a la vista la sinceridad sin filtros de la anfitriona.

El intercambio se produjo cuando Mirtha le preguntó a Sofía Zámolo por la edad de su hija, quien está próxima a cumplir cinco años. Al escuchar el nombre, la conductora no ocultó su sorpresa y lanzó la pregunta que marcó el tono del diálogo: “¿Existe el nombre California?”. La modelo explicó que sí, que hay otras personas con ese nombre, y detalló el origen de la elección: durante un viaje de vacaciones, tanto ella como su marido comenzaron a notar la palabra “Cali” en todas partes, lo que les resultó dulce como apodo. Fue su esposo quien propuso finalmente “California”, y tras investigar el significado, que remite a una novela española sobre una heredera llena de luz, amor y prosperidad, ambos se decidieron por ese nombre.

La conversación, lejos de disipar la curiosidad de la conductora, derivó en una apreciación directa. Mirtha Legrand afirmó: “Es raro. No te digo que sea feo. Te digo que es raro, pero es la primera vez que lo escucho. Bueno, pero si se lo pusiste vos está bien…”, cortando el tema con su característico estilo. La reacción de la modelo fue de visible incomodidad, aunque mantuvo la compostura y defendió la originalidad y el significado especial que tiene el nombre para su familia.

Mirtha Legrand y Sofía Zámolo

En medio de la charla, Sofía Zámolo compartió los apodos cariñosos con los que llaman a su hija: “Cali, Calita, Calucha”, y reiteró que la decisión fue principalmente de su marido, desmintiendo la creencia general de que fue ella quien eligió el nombre.

Luego, la noche giró hacia lo sentimental cuando la conductora abordó uno de los temas más sensibles en la vida de Sofía Zámolo: la pérdida de su madre.

La modelo, visiblemente conmovida, definió a su madre como “una gran mujer, para mí un ejemplo total”. “Todavía me cuesta hablar mucho de mi mamá”, confesó Sofía Zámolo ante la pregunta de la conductora, quien, al notar la emoción de su invitada, intentó cambiar de tema y se disculpó: “Bueno, lo dejamos pasar si querés. Está bien querida, te dejamos, un error de mi parte hacerlo, mil perdones”. Sin embargo, la modelo optó por rendir homenaje a su madre, recordando cómo solía acompañarla al programa y le llevaba obsequios hechos a mano, como cajitas de té o marcos.

Sofía Zámolo y California, su hija

Sofía Zámolo relató que siente la presencia de su madre en pequeños detalles cotidianos, especialmente cuando juega con su hija en el jardín y aparece una mariposa naranja revoloteando cerca. “Pero tengo comunicación con ella constante, las señales que me manda... están todo el tiempo. Cada vez que yo estoy en el jardín jugando con mi hija cerca de unas flores, aparece una mariposa naranja, siempre. Revoloteando arriba nuestro, juega, se va, vuelve, se va y vuelve”, compartió la modelo, generando sorpresa en la conductora, quien le preguntó qué significado le daba a ese fenómeno. Sofía Zámolo respondió: “Ella diciéndome que está acá, que está presente. Y tengo mensajes todo el tiempo, sueños”.

Un detalle que emocionó especialmente a Sofía Zámolo fue la conexión de su madre con la música de Tina Turner. “El día que no esté más quiero que escuchen Tina Turner, no quiero que lloren”, recordaba la modelo que decía su madre. Según relató, cada vez que enciende la radio o sube a un auto y suena una canción de la artista, siente que es una señal de su madre. “Me mira mi marido y me dice: ‘Yo no lo puedo creer’. Es muy emocionante”, relató la modelo.