Entre confusiones y talento: la referencia viral a la China Suárez que opacó a una actriz

La serie éxito fue escenario de un divertido equívoco en la charla de Ángel de Brito con Lorena Vega

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

La confusión de Lorena Vega con la China Suárez

La serie En el barro cautivó desde su estreno a la audiencia con sus peculiares personajes y un elenco que desborda frescura y talento. Frente a las cámaras del ciclo de streaming Angel Responde, la conversación entre Ángel de Brito y Lorena Vega ofreció mucho más que anécdotas de camarines: trajo a primer plano el nombre de una actriz que, lejos de los focos más comerciales, empieza a construir su leyenda.

Luego de que el conductor le preguntara a la invitada que actriz la había sorprendido, Lorena respondió: “La China”. La respuesta de la artista estuvo cargada con ese gesto de quien repasa mentalmente vivencias recientes y descubre una certeza inesperada. El nombre salió rápido, pero la justificación necesitó de un momento, de un repaso por lo que sucede cuando el talento rompe prejuicios. “La China... no nos conocíamos con Tatu y ahora somos amigas, pero cuando empezamos a grabar yo no sabía de ella, y la vi actuar y fue... esta piba es tremenda. Lo pensaba, y les decía ¿vieron lo que hace Tatu, la China?”.

Lo que vino después fue una escena de desconcierto sutil. El conductor, visiblemente sorprendido, necesitó interrumpir para aclarar: “¿Tatu? ¿Te referís al nombre del personaje?”. Una mueca de confusión cruzó el estudio; en casa, el espectador quizá también quedó esperando la respuesta que ordenara el enredo. Lorena Vega no titubeó: “Tatu es ella, ella real es Tatu, y el personaje es la China, ¿entendés? No, no es Tatu en la ficción. Y después, la han llamado para protagonizar una serie que todavía no salió, pero claro, es una bomba, una gran actriz”.

Tatiana Glikman es la China
Tatiana Glikman es la China en En el Barro (Cr. Consuelo Oppizzi / Netflix ©2025)

Preguntas retóricas flotaban en el aire. ¿Quién es realmente “La China”? ¿A quién se homenajea, a quién se descubre? En ese momento, la charla transcurrió como un hilo de voces superpuestas. Cuando Ángel de Brito confesó que esperaba oír otro nombre, agregó: “No, porque hay muchas actrices muy buenas que por ahí no son tan populares”. El escenario estaba montado para otro equívoco.

De repente, la columnista Julieta Argenta se sumó a la conversación para arrojar un haz de luz: “¿No es la China Suárez, no?”. Allí todo se volvió nítido: Lorena Vega aclaró con tranquilidad, “No, es Tatu Glikman”. Un segundo de alivio, de explicación, de hacer justicia a la identidad de la artista.

¿De dónde viene la confusión? Tatu Glikman, la actriz que da vida a “La China”, arrastra una trayectoria rica y diversa que va del teatro al cine y la televisión. Una joven figura que, paso a paso, creció entre escenarios y hoy comienza a brillar con luz propia incluso en el radar internacional. Pero la sombra de una homonimia se coló en la charla: “Tatiana” es, en realidad, el nombre que Martín Cirio decidió ponerle a la China Suárez, transformándolo en concepto popular. Para el humorista, “tatianas” son mujeres -amigas- que intentan conquistar a un hombre que ya está en una relación.

Mientras son conducidas a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra “la Borges” y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las unirá para siempre. (Netflix)

“Tatianas son estas personas, estas amigas/amigos que todos tuvimos en algún momento de nuestras vidas, que siempre están mirando el macho ajeno, que vos tenés de novio y de repente se le empiezan a arrimar y cuando te querés acordar se lo están... traca, traca”, sentenció, en tono de broma, el propio youtuber.

La confusión se paseó por el programa como un tercer invitado. Fue De Brito quien terminó de ponerle palabras a la encrucijada: “Es una confusión, Tatu, Tatiana, por eso se me generó una confusión... mirá si le ponen Tatiana al personaje, ya estamos”. Entre risas y chicanas, se consolidó lo esencial: “La China” no es Suárez, sino Glikman, actriz que encarna a ese personaje con una fuerza “tremenda”, como lo definió Lorena Vega. Así, bajo el asombro y la curiosidad, se deshizo una confusión que ya alcanzaba vuelo propio fuera del estudio.

