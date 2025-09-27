Teleshow

El posteo de Valentino López luego de la operación: "Volveremos pronto más fuertes"

El hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López fue intervenido luego de lesionarse la rodilla. El apoyo en redes de sus papás

Por Lucía Consiglieri

Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, fue operado de la rodilla (Foto: Instagram)

Días atrás, Wanda Nara usó sus redes sociales para contar que Valentino, su hijo mayor fruto de su relación con Maxi López, sufrió una lesión durante un partido y tendría que ser operado dentro de las próximas semanas. Finalmente, el día llegó y el sábado por la mañana el mayor del clan López ingresó al quirófano con el apoyo de toda su familia en la sala de espera.

Mientras el joven de 16 años estaba dentro de la sala de operaciones, sus padres le dejaron mensajes de apoyo en las redes sociales y, especialmente Wanda, se mostraron angustiados por la situación. Lejos de sentirse derrotado por esta pausa en su carrera, el adolescente hizo un posteo en su perfil de Instagram que lo muestra más que preparado para volver a la cancha tras su recuperación.

Valentino eligió dos fotos, una de su último partido con la camiseta de River Plate, donde está jugando en las inferiores, y la segunda luego de la operación, recostado en la cama del sanatorio. "El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto“, fue el mensaje motivacional que escribió en el pie de foto.

"El fútbol me enseñó a levantarme siempre, y esta vez no será distinto", el mensaje que escribió Valentino en sus redes

Como no podía ser de otra manera, la sección de los comentarios no tardó en llenarse de mensajes de sus amigos y familiares. Su mamá fue una de las primeras en dejarle su apoyo: “Somos muchos acompañándote, siempre te voy a cuidar, te amo mucho mi amor. Volveremos pronto más fuertes“. Evangelina Anderson tampoco dejó pasar la oportunidad para empatizar con el compañero de equipo de su hijo Bastian Demichelis y escribió un sencillo, pero contundente: ”¡Vamos Valu!!”.

Nora Colosimo, su abuela materna, también aprovechó para demostrar su cariño: “¡Amarte infinito! Vamos bomber”. Kennys Palacios, amigo y estilista de la presentadora, estuvo presente entre los mensajes: “Fuerte siempre Valu”.

Más allá de las palabras que dejaron en los comentarios, las hermanas Nara, Nora y Maxi, subieron la publicación en sus respectivas historias y reaccionaron de diferentes maneras. Por su parte, Zaira eligió la foto en blanco y negro, donde se lo ve con la casaca el equipo millonario y escribió: “Mi bomber favorito”.

El apoyo de Zaira a su sobrino y ahijado

En el caso de la conductora de MasterChef Celebritys (Telefe) le dedicó dos stories. En la primera dejó en claro que pase lo que pase va a estar a su lado: “Acá estaré siempre con vos mi vida. Te amo, mamá”. En la segunda se explayó un poco más: “Te rompiste haciendo lo que amas, es una enseñanza más, volveremos más fuertes”.

Por el otro lado, tanto López como Colosimo eligieron agradecerle a los médicos que estuvieron a cargo de la intervención quirúrgica y a River por toda la ayuda que le brindaron en este momento. Si bien los mensajes variaron, todos tuvieron una cosa en común: eligieron la misma canción, demostrando estar unidos en la adversidad.

Las primeras señales de esta operación vinieron de la mano del exjugador del Barcelona y durante la jornada del viernes, subió una foto a sus redes sociales que mostraba a su hijo recostado en la camilla de la clínica, con el torso desnudo y conectado al equipo médico, listo a someterse a los estudios pre quirúrgicos. “Preparándonos con el Bomber”, escribió, apelando al sobrenombre con el que se lo conoce en la familia.

"Acá estaré siempre con vos", la emoción de Wanda tras la operación de su hijo mayor
Valentino se lesionó jugado al fútbol y Nara escribió: "Volveremos más fuertes" (Foto: Instagram)

En las primeras horas del sábado, la conductora de Bake Off Famosos publicó una foto de su hijo antes de ingresar a la sala de operaciones. De inmediato, subió otra de su rostro en primer plano, con los ojos vidriosos como prueba de su angustia por esas horas que parecían interminables. “Mi Bomber está bien, toda la familia está acá, acompañándolo. Gracias River Plate y a todo su equipo de médicos por cuidarlo tanto”.

