Los mensajes de apoyo de Wanda Nara y Maxi López a su hijo Valentino: qué le pasó al joven

La empresaria y el exfutbolista se expresaron ante el inesperado momento que atraviesa su hijo mayor (Instagram)

Wanda Nara regresó a la Argentina luego de disfrutar de unos días de relax en Punta del Este, pero no tardó en poner un freno al ritmo agitado de su agenda profesional para enfocarse de lleno en su familia. En medio de polémicas y proyectos laborales que la mantienen siempre en el centro de la escena, esta vez la empresaria eligió priorizar el bienestar de su hijo mayor, Valentino López, quien atraviesa un momento inesperado que conmovió tanto a su círculo íntimo como a sus seguidores.

Las primeras horas del lunes trajeron preocupación e incertidumbre para la familia Nara. A través de sus historias de Instagram, Wanda subió un collage de fotos que mostraban a Valentino en silla de ruedas y sumó palabras de aliento al joven futbolista. El posteo no pasó desapercibido y rápidamente generó cientos de mensajes y preguntas entre sus seguidores. Consultada por Teleshow, la conductora explicó con claridad la situación: “Se lesionó en un partido y lo tienen que operar”.

La empresaria y conductora dejó en claro su apoyo incondicional. “Bomber, toda tu familia está con vos. Te amamos, mi vida. Pronto verás el sol brillar”, escribió en una imagen donde recopiló momentos significativos de Valentino en esta nueva etapa: junto a sus hermanos, sin poder caminar, la mano de Wanda tomándolo en señal de contención, y una dulce cartita que escribieron las más chicas de la familia, fruto de su vínculo con Mauro Icardi y firmada por todos.

Wanda compartió el apoyo que recibió el adolescente luego de lesionarse en un partido

De fondo, eligió la canción “Día de enero”, de Shakira, y le dejó en claro a su hijo que los momentos difíciles no duran para siempre y pronto serán apenas un mal recuerdo. El apoyo no fue solo materno: el papá del joven, Maxi López, también volcó sus sentimientos en redes. El exfutbolista compartió una foto de Valentino con la camiseta de River Plate y otra postal de ambos juntos, disfrutando de unas vacaciones. “Dale, Bomber, siempre con vos”, le dedicó, recordando que, pese a la distancia, el afecto y la familia siempre están primero.

Valentino, quien suele celebrar buenos momentos en el ámbito deportivo, no es ajeno a los esfuerzos y los desafíos. En junio último tuvo una experiencia inolvidable como alcanza pelotas durante el partido de la Selección Argentina vs. Colombia por la 16ª fecha de las Eliminatorias, sintiendo de cerca la pasión y la responsabilidad en una jornada especial en el estadio. Esos días de alegría contrastan ahora con la incertidumbre de este presente que lo corre momentáneamente de la actividad.

El reciente accidente no es el primer obstáculo que el adolescente enfrenta. Ya en noviembre pasado, Valentino debió pasar por el quirófano: en esa ocasión, según revelaron a este medio, fue operado de la nariz en el Sanatorio Otamendi. Aquella intervención también movilizó a Wanda, quien compartió una significativa foto desde la sala de espera del hospital: su mano sosteniendo la de su hijo, rodeados por el frío entorno médico. “Mi pequeño. Todo va a estar bien”, escribió entonces, cubriendo con corazones la cinta identificatoria, en el más cálido de los cuidados virtuales.

El apoyo de Maxi a su hijo a raíz de su reciente lesión (Instagram)

A pesar de la juventud de Valentino, el apoyo de sus padres y el cariño de sus hermanos se hacen sentir en cada paso. Wanda, atenta a cada detalle, consigue transformar la adversidad en una nueva oportunidad para transmitirle fuerza y optimismo a su hijo. Las cartitas de sus hermanas, los mensajes públicos y la música elegida son gestos que construyen esa red invisible y poderosa que sostiene durante el dolor, la recuperación y también el ansiado regreso.

Así, mientras Valentino se prepara para la operación, sus padres demuestran que, por encima de cualquier agenda, rumor o desacuerdo, la familia es el refugio más fuerte cuando se atraviesan los momentos difíciles. Unidos, acompañan de cerca a su hijo y se preparan para escribir juntos un nuevo capítulo, confiando en que, como bien dice la empresaria, pronto volverá a ver el sol brillar.