Sabrina Rojas habló de su relación con Marcelo Tinelli: “Es hipnótico”

Sabrina Rojas y su relación con Marcelo Tinelli (LAM. América)

Marcelo Tinelli sorprendió a propios y extraños al anunciar en Carnaval Stream el final de su relación con Milett Figueroa tras dos años de amor. Frente a las cámaras de su segundo programa de Estamos de Paso, el presentador no solo compartió una noticia que descolocó a sus seguidores, sino que encendió una nueva serie de rumores alrededor de su círculo más cercano.

La reacción no tardó en llegar en el estudio. Todas las miradas se volcaron hacia Sabrina Rojas, compañera de equipo en esa transmisión, quien también atraviesa un momento de soltería, a partir de algunas conductas que despertaron comentarios. ¿Podía haber algo más que buena onda entre Tinelli y Rojas? ¿Una nueva historia se teje tras bambalinas o solo el morbo del espectáculo aguza la imaginación colectiva?

En búsqueda de respuestas, desde el programa LAM decidieron acercarse a Sabrina. ¿Sería posible que ella tuviese algo que ver con la separación? Rojas fue contundente al decir: “No soy ninguna tercera en discordia, es lo que sí quiero aclarar”, señaló en el ciclo de América. Sin embargo, su frase siguiente dibujó una sonrisa entre los presentes: “Es hipnótico, Marcelo es hipnótico, obvio”.

Esa revelación, aunque teñida de humor, abrió la puerta a otras interpretaciones. Sabrina endureció el tono para disipar dudas: “Hablando en serio, estoy entrando, me arrebatás. Marcelo es mi jefe, buena onda. Yo no tengo nada que ver. Una persona que está recién separada, yo hoy lo veo como mi jefe, pero es hipnótico”. ¿Cae, acaso, la tentación cuando hay admiración profesional de por medio? ¿Es posible separar tan rápidamente lo laboral de lo emocional en el entorno de la televisión?

Sabrina Rojas habló de la diferencia de edad (Pasó en América)

Más tarde, ya frente a cámaras de su programa Pasó en América, Rojas retomó el tema, guiada por su colega Natalie Weber. A partir de una nota de Infobae sobre mujeres que eligen parejas más jóvenes, Sabrina planteó claras sus preferencias: “Ni muy jóvenes, ni muy maduros en lo posible, que sean contemporáneos a mi edad es lo ideal. Ahora, si hay uno de 30 muy hermoso, está bien”. Sus palabras, cargadas de sinceridad, matizaron cualquier rumor y devolvieron el control de la narrativa a la propia Sabrina.

La actriz profundizó sobre su vida sentimental con una frase que dejó huella: “Tampoco tanta experiencia con colágeno, porque, aunque hay cosas que tengo que aclarar, que parece que yo ando por la vida pasándola muy bien, a mí es raro que me guste alguien. Soy muy selectiva. Yo elijo mucho quién entra a la casita y quién no”. Una declaración con ecos de madurez y experiencia, donde la discreción parece pesar más que la aventura.

¿Y los hombres jóvenes? Ella no ocultó su preferencia, tras haber recorrido el camino y saber lo que busca: “Siempre digo que se la pasa mejor con el que tiene más edad, más calle, más cosa vivida. El jovencito es conejo”. Entre risas y sinceridad, la conductora trazó un retrato donde la experiencia y la afinidad pesan más que la novedad pasajera.

Mientras tanto, en un estudio atravesado por miradas, silencios y preguntas implícitas, la noticia de la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sigue resonando. Y, aunque Sabrina repite que “Marcelo es mi jefe”, los interrogantes persisten entre las luces y las sombras del espectáculo argentino.

Rápidamente, aparecieron varias voces que relativizaron las habladurías. El periodista Carlos Monti, en su ciclo Mediodía Bien Arriba emitido por TV Pública, aportó la versión que circula en el entorno de Tinelli. Según él, “Del lado de Marcelo Hugo, cero. No hay nada”, y aunque admitió que “en el streaming coquetearon”, sostuvo que la relación se limita al espacio lúdico de la transmisión.