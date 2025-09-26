Teleshow

Sabrina Rojas dejó un enigmático mensaje sobre Marcelo Tinelli: “Y un día, comí el alfajor”

La actriz compartió un video del segmento del alfajor junto al conductor, generando especulaciones luego de la reciente separación del presentador

Sabrina Rojas dejó un enigmático mensaje tras compartir un momento cómplice con Marcelo Tinelli en su streaming (Video: Instagram)

Después de la confirmación de la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, Sabrina Rojas se volvió tendencia al compartir una publicación en su cuenta de Instagram tras su participación en el streaming de “Estamos de Paso”, el ciclo que conduce el propio Tinelli en Carnaval Stream. El histórico segmento conocido “el juego del alfajor” generó inesperadas repercusiones, tanto por el tono lúdico y cómplice de ambos participantes frente a las cámaras, como por el mensaje posterior de la actriz.

Durante la transmisión, Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas protagonizaron un intercambio que fue interpretado por muchos como una especie de coqueteo, y encendió el debate sobre una posible relación entre ambas figuras. Todo arrancó con el conductor explicando su teoría para poder comer un alfajor de un solo bocado: “Tiene que ser bien abierta. O sea, el que lo hace con la boca finita, en eso no confíes. Confiá en el que abre la boca a lo ancho. Ahí está la sabiduría. Porque agarra todo el grosor del alfajor, ¿entendés? Te lo come completo”.

Luego, le propuso a la actriz que intentara jugar. “Te lo puedo poner despacito a vos en la boca. ¿Puede ser?”, consultó el conductor. Sabrina reaccionó de inmediato, notando la carga ambigua de la frase: “Suena todo rarísimo. ‘Te lo quiero poner despacito en la boca’, suena rarísimo me parece”.

El histórico 'juego del alfajor' entre Tinelli y Rojas desató rumores de coqueteo y una posible relación

Ella manifestó incomodidad por el desafío, ya que sentía que no podía hacerlo. “No sé hasta dónde. Aparte, a mí me empalaga tanto junto”, explicó. Ante esto, el conductor retrucó con humor: “Eso es lo que sentís, es lo que no estás acostumbrada. Vos estás muy con la Lechuga, el otro, el Tucu, lo moderno...”, recordando los apodos de las exparejas de la actriz. “Acá va a ser una cosa bodegón. Bodegón total”, le hizo saber.

“No me entra. Yo tengo boca chiquita”, se quejó la expareja de Luciano Castro. De todas formas, Tinelli insistió en que sí podría completar el desafío. “No, pero abrila. Vos tenés una boca…”, la animó.De esa manera, entre aplausos y risas del resto de los integrantes del panel, Rojas logró comer el alfajor entero con un solo mordisco. Más adelante, mientras ella intentaba terminar de tragarlo, continuaron los comentarios de sus compañeros, mientras la producción se sumaba al clima relajado pidiendo una servilleta o una “patada en el pecho” como cierre divertido al segmento.

Sabrina Rojas publicó en sus historias de Instagram el video del divertido momento y escribió “Y un día, comí el alfajor”. Cabe recordar que este ida y vuelta se dio durante la misma emisión en la que Marcelo confirmó su ruptura con Millet Figueroa después de dos años de relación.

La participación de Sabrina Rojas en 'Estamos de Paso' generó repercusiones en redes sociales y medios

Rápidamente, aparecieron varias voces que relativizaron las habladurías. El periodista Carlos Monti, en su ciclo Mediodía Bien Arriba emitido por TV Pública, aportó la versión que circula en el entorno de Tinelli. Según Monti, “Del lado de Marcelo Hugo, cero. No hay nada”, y aunque admitió que “en el streaming coquetearon”, sostuvo que la relación se limita al espacio lúdico de la transmisión.

Por su parte, Tinelli anunció su separación de la modelo peruana en las últimas horas. “Nos hemos separado con Milett. Así que bueno, mandarle, fundamentalmente, un beso”, expresó durante la emisión, al referirse por primera vez de manera pública a la ruptura. El presentador aclaró que la separación se produjo en buenos términos: “Hemos llegado al final de una relación hermosa que duró dos años. Quise decirlo acá, que este es mi programa”, remarcó.

“El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modificar y se pondrá en otro lugar, y creo que ella a mí también. Me gusta terminar los ciclos de buena manera, con amor, con cariño, con presencia, con empatía con la otra persona, y creo que ambos sentimos lo mismo”, sostuvo.

