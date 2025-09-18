Teleshow

Juana Repetto mostró cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada: “No quiero que vea mi mamá”

La actriz abrió la puerta de su intimidad y compartió con sus seguidores la reacción que tuvo cuando se enteró de la llegada de su tercer hijo

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Juana Repetto mostró cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada

Desde la reacción de sus hijos al enterarse que estaba embarazada al gender reveal con su familia, semana a semana, Juana Repetto muestra cómo atraviesa esta nueva etapa de su vida. Así las cosas, con la idea de documentar el paso a paso de este proceso, este miércoles, la actriz sorprendió al abrir la puerta de su intimidad y compartir el momento en el que se enteraba de la feliz noticia.

“Así me enteraba de bebo sorpresa. Como les prometí en el primer programa de Más minas que mamás y acá está, parte 1 por que es larguísimo. En el programa explico lo que me pasó, parezco bol....”, comenzó escribiendo la influencer en la descripción del video que compartió con sus casi dos millones de seguidores. En el video compartido, se observa la naturalidad con la que Juana enfrenta una situación tan íntima.

El clip comienza mostrando a la influencer mientras ingresa al baño con un neceser en mano y relata que tiene el test de embarazo escondido porque no quiere que su madre lo vea, estableciendo una atmósfera cercana y espontánea. Esta publicación no solo muestra la privacidad del momento, sino que también expone el lado más cotidiano de un evento trascendental en su vida.

Juana Repetto contó que documentará
Juana Repetto contó que documentará el paso a paso de su embarazo

Durante la preparación del test, Juana admite, con sinceridad, que lo utilizó de manera incorrecta. Expresa con espontaneidad: “Lo mojé de más, lo hice mal”, dejando ver la naturalidad con la que atraviesa este tipo de situaciones. Mientras el resultado demora en aparecer, la ansiedad se manifiesta tanto en sus palabras como en su lenguaje corporal: se toma el pelo, observa el test con nerviosismo, y pregunta en voz alta “¿Dónde mie… aparecen las rayitas?”, lo que evidencia la tensión y la expectativa del momento.

El final de la grabación es abrupto y deja la situación en suspenso. El video concluye con un sonido que denota el asombro y desconcierto por parte de Juana. Inmediatamente, el posteo de la influencer se llenó de likes y comentarios positivos. Sin embargo, hubo usuarios que también criticaron la situación con mensajes como: “Todo documentan. No queda nada para la intimidad, a veces pienso que esta nueva generación les sacas las cámaras y entran en depresión”.

El acto de compartir un episodio tan personal en redes sociales responde a la relación que Juana ha construido con quienes la siguen. Ella otorga un papel activo a su comunidad virtual, integrando a sus seguidores en etapas clave de su vida y permitiendo que sean testigos de sus alegrías, dudas y emociones.

Juana Repetto compartió la reacción de sus hijos al embarazo

Este embarazo es el segundo que tiene junto a su exmarido, Sebastián Graviotto, con quien mantiene un vínculo parental. Juana, que ya es madre de dos hijos, Toribio y Belisario, aporta así otro capítulo a la historia familiar que venía construyendo junto a ellos.

Una semana atrás, la influencer había sorprendido a sus seguidores al mostrar la intimidad del gender reveal que hizo con su familia. El clip comenzaba con una íntima charla junto a sus hijos. En ese momento, Belisario decía: “Yo elijo, morado para las nenas y verde para los varones”. De acuerdo con el pequeño, Repetto repitió: “Me gusta, morado para la mujer y verde para el varón”.

Con la decisión tomada, el siguiente fragmento del video mostraba a Juana frente a una mesa, lista para cortar una torta y revelar, al mostrar el color de su interior, el sexo del bebé. A su espalda, Sebastián Graviotto sostenía un globo, el cual Toribio iba a pinchar para también revelar el sexo de su hermano. Junto al video, una frase explicaba la situación que estaban a punto de vivir: “Cada uno tenía porra del color que creía que iba a salir”. Acto, seguido, se escucha decir a una familiar: “Se viene la pinchada”.

Así, tras una breve cuenta regresiva, todo sucedió en un instante. Toribio pinchó el globo y dejó escapar una nube de polvo verde, al tiempo que la actriz cortó una porción de torta cuyo interior era del mismo color.

Segundos después, toda la familia explotó en emoción. “Y va el tercero”, decía la expareja de Repetto, mientras golpeaba un globo por el aire. En clip, Juana agregó una frase para explicar la sorpresa de todos sus seres queridos: “Todos tenían morado, salvo mi cuñada y yo. Las caras, todos juramos que era mujer, incluso yo sentía que era nena, pero cambié de opinión en ese mismo momento cuando tocó elegir color”.

