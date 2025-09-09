El enigmático video de Juana Repetto para anunciar el sexo del bebé

El llamativo video de Juana Repetto y Sebastián Graviotto para anunciar el sexo de su hijo

Juana Repetto se encuentra en uno de los momentos más felices, está esperando a su tercer hijo, el segundo junto a Sebastián Graviotto. Si bien este embarazo llegó como una sorpresa en medio de la separación, tomaron la noticia con felicidad y comenzaron con los preparativos para recibirlo dentro de unos meses, sin embargo, hasta que llegue ese momento, las redes sociales de la influencer se convirtieron en un diario de su maternidad. Con un video en su perfil de Instagram intentó anunciar el género del bebe.

Repetto se propuso terminar con las especulaciones sobre el sexo de su tercer hijo, y lo hizo fiel a su estilo: combinando espontaneidad con humor e imaginativa improvisación. La reconocida influencer, quien comparte detalles de su vida personal en redes sociales, ideó un momento especial para su familia y seguidores, con el objetivo de generar entusiasmo y sumar un toque de sorpresa al esperado anuncio. Para la ocasión, grabó la escena en compañía de su expareja y sus dos hijos, buscando crear un recuerdo significativo y, al mismo tiempo, comunicar la noticia de una manera llamativa y original.

A pesar de los preparativos, la revelación no se desarrolló como los protagonistas esperaban. La expectativa creció a medida que la familia depositaba toda la organización en manos de la tía Joy, quien fue la única en recibir el resultado del sexo fetal. Bajo su gestión, la pareja siguió la tendencia de las fiestas gender reveal y confió en detalles visuales para sorprenderse todos juntos: llenaron un globo con el color tradicional que indicaría el sexo del bebé y mandaron a hacer una torta con el mismo secreto en su interior. Para sumar emoción, en la superficie de la torta colocaron una vela azul, desatando múltiples interpretaciones entre los familiares y seguidores. Muchos asumieron que ese color ya revelaba previamente lo que estaban esperando, aunque la intención inicial siempre fue mantener el misterio hasta el final.

La tía Joy, en su rol de organizadora, se convirtió en la principal activa de la sorpresa familiar. Recibió el sobre con el resultado, gestionó detalles logísticos y conservó el secreto hasta el último momento. Juana subrayó la improvisación detrás de todo el evento al compartir: “Toro quería el #genderrevealparty de Julián Álvarez pero esto es lo que logramos, muy JuaRepetto style, improvisado, armado en dos días y con gestión de la tía Joy que recibió el resultado y se guardó el secreto y gestionó todito! Gracias Johan”. Esta declaración pone de manifiesto la autenticidad y el tono desenfadado con el que la familia suele asumir tanto los éxitos como las sorpresas inesperadas de la vida cotidiana.

A poco tiempo de anunciar su embarazo, Juana Repetto compartió cómo lograba esconderlo de las miradas (Instagram)

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la activa participación de los hijos de Juana y de su expareja, quienes formaron parte esencial del video. La escena quedó marcada por la emoción y la complicidad familiar: los chicos aportaron ternura y espontaneidad, convirtiendo el anuncio en un auténtico acontecimiento familiar. La grabación fue compartida en redes sociales, espacio donde la influencer suele abrir las puertas de su privacidad para mostrar los pequeños y grandes hitos de su vida junto a personas clave en su entorno. Lo distintivo de este anuncio quedó sellado en el acompañamiento conjunto de su ex pareja y sus dos hijos, reforzando la importancia de los lazos en la crianza y en los momentos trascendentes.

En medio de la expectativa por el instante decisivo —cuando finalmente todos esperaban ver el color revelador en el interior de la torta—, ocurrió un giro inesperado: el video, hasta ese momento en color, pasó súbitamente a blanco y negro justo en el momento clave. Esta decisión visual borró cualquier pista cromática, dejando en suspenso la revelación e impidiendo que tanto los asistentes como los espectadores descubrieran si la familia espera un varón o una nena. El recurso generó sorpresa y risas, manteniendo el misterio y alimentando las teorías entre seguidores y familiares.

El resultado final fue una fiesta de revelación donde no se conoció el sexo del tercer hijo, ya que la decisión de llevar la imagen a blanco y negro mantuvo el secreto intacto. Los seguidores de Juana Repetto celebraron una vez más la frescura y espontaneidad del anuncio, destacando la autenticidad familiar. El evento, lejos de decepcionar, se transformó en una postal fiel a su estilo: sencilla, inesperada, repleta de complicidad y misterio, capaz de convertir un momento íntimo en una conversación colectiva y fuente de inspiración en el universo digital.

Mientras muchos esperaban descubrir si Juana espera a una niña o un niño, la nota de misterio sumó aún más atención sobre el embarazo y confirmó la preferencia familiar por las sorpresas, el humor y la cercanía.