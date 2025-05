Juana Repetto habló en profundidad de su separación: “El gran sueño de mi vida era la familia que tuvimos”

Juana Repetto habló en profundidad de su separación (Video: América TV)

Hace casi un mes, se conoció la noticia de que Juana Repetto y Sebastián Graviotto decidieron ponerle fin a su matrimonio luego de haberse casado en el 2020 y tener un hijo en común. Ambas partes dieron su versión de lo que sucedió y en conjunto priorizaron a los dos pequeños, resguardando así la intimidad de la familia.

Juana estuvo como invitada en el piso de Intrusos (América TV) y habló en profundidad de cómo fue el proceso de contarle a sus hijos esta decisión y cómo se encuentra ella transitando el duelo. “Tenemos un hijo en común y está Toro también, que sigue manteniendo un vínculo”, comenzó diciendo dejando en claro que no está en sus planes hacer un escándalo o un problema para que Sebastián tenga relación con su hijo y el mayor de los hijos de Repetto.

Karina Iavícoli le consultó si iba a hacer la gran Wanda Nara, es decir, pelear en la justicia un régimen de visitas, poner en contra de su expareja a los hijos y hacer público cada uno de los movimientos de la familia. Ante esto fue tajante: “De ninguna manera. Me parece espantoso, he llorado viendo cosas de la nena esa en el ascensor, me angustia. Ver a un niño sufriendo es lo que me angustia, no se la interna, pero lo que veo de afuera es que no hay necesidad de exponer así a los chicos”.

La pareja le contó a los pequeños luego de sus vacaciones en Brasil, viaje que ya hicieron estando separados. “A Toro le contamos en Brasil. Nos separamos antes de las vacaciones, pero ya las teníamos planeado con un montón de parejas, los chicos venían esperando un montón ese viaje porque tenían amiguitos de su edad”, detalló dando la razón por la que fueron igualmente a dicha escapada. Y agregó: “A Toro le dijimos el último día del viaje y a Beli a la vuelta, cuando Sebastián se iba de casa”

Sebastián estaba dispuesto a seguir intentando y fue Juana la que le puso punto final a la relación

“Si y no. La verdad que él viaja un montón por laburo entonces, ahora, con el diario del lunes, tenemos la suerte de que en la dinámica de casa estamos acostumbrados a que no esté, no es que de golpe te levantas todos los días y no está”, relató acerca de cómo no afectó tanto la dinámica familiar su partida.

Sobre cómo fue llegar a la decisión contó: “Fue un proceso muy largo. De ninguna manera, impulsivamente, hubiese tomado una decisión así porque no está solo la familia en juego, sino también hay que pensar en los chicos, en una, en el formato, en lo que una apostó, en la frustración. El gran sueño de mi vida era la familia que tuvimos y dejar ir eso, aunque una en el fondo siente que es lo mejor, no es fácil”.

Cuando le consultaron por las razones, decidió no ser muy específica y aseguró que una posible infidelidad no tuvo nada que ver: “Un poco de todo. Probablemente, pero no es el punto. Nos costó mucho ensamblar, no es fácil esto de la convivencia y la no convivencia, no nos estábamos pudiendo poner de acuerdo en un montón de cosas”. La separación fue el último recurso, Juana confesó que durante un año y medio hicieron terapia de pareja, con el objetivo de salvar la relación, sin embargo, no lograron llegar a buen puerto.

“En el último viaje de Sebi yo empecé a sentir que así estábamos mejor, no sé si que alivio que se fue, pero sí que estaban fluyendo mejor las cosas, veníamos con una tensión en el día a día. Alguien tenía que cortar”, cerró el tema de su divorcio. Tanto su papá, Nicolás Repetto, como su mamá, Reina Reech, la están apoyando a pleno en esta nueva etapa de su vida.