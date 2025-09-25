Wanda Nara y Darío Barassi deslumbran con una química especial en el nuevo reality juntos

La química entre Darío Barassi y Wanda Nara

La ráfaga de flashes apenas termina y, por un par de segundos, el universo se detiene entre el rumor de los asistentes y el eco de las risas. Darío Barassi quiso dejar en claro la conexión y el juego que lo une a Wanda Nara fuera de cámaras, justo cuando el rodaje de la nueva temporada de "Love is blind” se suspende por un instante. El actor y conductor eligió su cuenta de Instagram como escenario para revelar esa complicidad que solo se construye entre quienes entienden tanto el humor como la confianza.

En un video en blanco y negro, la escena revela a una conductora impecable, atenta a la indicación del fotógrafo, mientras un colaborador repasa con precisión cómo cae el vestido, cómo brilla el peinado. El detalle cuida la perfección que ella sabe llevar con naturalidad. A su lado, su compañero en la conducción, tan cerca como el juego lo permita, se entrega de lleno: imita poses, arranca sonrisas, hace de la seriedad una escena desopilante. ¿Quién puede resistirse a semejante humor compartido?

“Dándolo todo siempre. Aprendiendo de ella, Wanda Nara. ¡Qué lindo lo que se viene!”, escribió el actor para acompañar el video. ¿Era posible anticipar semejante tsunami de reacciones? La publicación supera 50.000 likes y recibe miles de comentarios de esa multitud de seguidores —más de 5 millones— que acompañan cada paso de los protagonistas.

Wanda Nara y Dario Barassi se encuentran en plena grabación de la nueva temporada de Love is blind

La respuesta no tarda en llegar. Con una simpleza que derriba cualquier muro, Wanda contesta: “Y yo de vos”. Sumado a un corazón rojo como testigo del reconocimiento mutuo, de la sintonía fina que no se apaga cuando se apaga la cámara. La comunidad, activa y expectante, no ahorra elogios: “¡Hermosa Wanda! Y con Darío hacen una pareja hermosa para la conducción”. Otros, en un tono casi confesional, dejan mensajes que redoblan la apuesta al carisma: “Me encanta tu sentido del humor Darío... Contagiás alegrías y robás sonrisas por doquier con tus ocurrencias tan hermosas”. Y, como cierre de esa cadena de complicidades, alguien escribe: “Amo este dúo, puro carisma, y Wanda es una esponja y va a absorber la experiencia de Darío”.

Lo que queda, cuando se apaga el set y solo queda el eco de los aplausos digitales, es la imagen nítida de dos figuras que se reconocen y se potencian.

Darío Barassi mostró los detalles del cumpleaños de su hija y manifestó su orgullo por ella

En lo que respecta a la vida personal del conductor, con una producción impactante y un despliegue íntegro de creatividad, el tercer cumpleaños de María Inés, su hija, se convirtió en un verdadero acontecimiento familiar. Darío y su familia organizaron una celebración temática inspirada en la película Encanto, transformando completamente un patio al aire libre en un escenario lleno de color y juegos.

El festejo, ideado para que los más chicos vivieran una experiencia distinta, ofreció un entorno mágico desde el primer momento. Grandes arcos de globos y flores frescas recibieron a los invitados, mientras el extenso parque sirvió de escenario principal. El talento de los organizadores y la dedicación de Barassi y su entorno familiar se reflejaron en la ambientación. “Todos los años digo... Menos gordo, menos. Pero lo que me gusta festejar cumples a la enana es algo incontrolable. Aparte tengo un equipazo que le hace muy fácil y el resultado es una día espectacular para todos en especial para ella”, expresó el conductor en su cuenta de Instagram al compartir las imágenes del evento.

La celebración familiar organizada por Darío Barassi destacó por la atención al detalle y la alegría de los invitados

Elementos distintivos dividieron los espacios: zonas para fotos junto a los personajes de la película y un backdrop gigante dedicado a Mirabel y su familia generaron pausas obligadas para el recuerdo. El techo de luces LED produjo un efecto especial al atardecer, mientras la disposición de arcos y cascadas de globos completó la atmósfera lúdica del evento.

El entretenimiento infantil fue protagonista del día. Cada niño accedió a actividades como una calesita blanca, una pista inflable de carreras de autos tipo Fórmula 1, estaciones de maquillaje artístico y sectores de manualidades con materiales artísticos. El parque sumó una instalación para fotos decorada con girasoles, nutrida presencia de familias y la animación de músicos, entre ellos una cantante disfrazada de astronauta y un baterista.