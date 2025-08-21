Teleshow

La mágica fiesta de cumpleaños de María Inés, la hija de Darío Barassi, inspirada en Encanto

El conductor tiró la casa por la ventana y organizó una celebración de película para la pequeña, con juegos, decoración soñada y hasta una torta que homenajeó a la familia Madrigal

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
El cumpleaños de María Inés Barassi tuvo una ambientación inspirada en la película Encanto y un despliegue creativo único (Video: Instagram)

Con una producción impactante y un despliegue íntegro de creatividad, el tercer cumpleaños de María Inés, hija de Darío Barassi, se convirtió en un verdadero acontecimiento familiar. El conductor y su familia organizaron una celebración temática inspirada en la película Encanto, transformando completamente un patio al aire libre en un escenario lleno de color y juegos.

El festejo, ideado para que los más chicos vivieran una experiencia distinta, ofreció un entorno mágico desde el primer momento. Grandes arcos de globos y flores frescas recibieron a los invitados, mientras el extenso parque sirvió de escenario principal. El talento de los organizadores y la dedicación de Barassi y su entorno familiar se reflejaron en la ambientación. “Todos los años digo... Menos gordo, menos. Pero lo que me gusta festejar cumples a la enana es algo incontrolable. Aparte tengo un equipazo que le hace muy fácil y el resultado es una día espectacular para todos en especial para ella”, expresó el conductor en su cuenta de Instagram al compartir las imágenes del evento.

Las mesas mostraron un cuidado especial por el detalle, con manteles en tonos pasteles y centros de mesa florales que acompañaron la escenografía de Encanto. Elementos distintivos dividieron los espacios: zonas para fotos junto a los personajes de la película y un backdrop gigante dedicado a Mirabel y su familia generaron pausas obligadas para el recuerdo. El techo de luces LED produjo un efecto especial al atardecer, mientras la disposición de arcos y cascadas de globos completó la atmósfera lúdica del evento.

El evento incluyó actividades infantiles,
El evento incluyó actividades infantiles, decoración temática y una propuesta gastronómica pensada para grandes y chicos
La celebración familiar organizada por
La celebración familiar organizada por Darío Barassi destacó por la atención al detalle y la alegría de los invitados

El entretenimiento infantil fue protagonista del día. Cada niño accedió a actividades como una calesita blanca, una pista inflable de carreras de autos tipo Fórmula 1, estaciones de maquillaje artístico y sectores de manualidades con materiales artísticos. El parque sumó una instalación para fotos decorada con girasoles, nutrida presencia de familias y la animación de músicos, entre ellos una cantante disfrazada de astronauta y un baterista.

El área de adultos se ubicó en una zona tranquila, equipada con sillones y sombrillas. Así, padres y acompañantes pudieron observar a los niños o dialogar cómodamente, ajenos al bullicio principal de la celebración.

El festejo finalizó con souvenirs
El festejo finalizó con souvenirs personalizados y emotivos mensajes del conductor para su hija
La ambientación del cumpleaños de
La ambientación del cumpleaños de María Inés incluyó arcos de globos, flores frescas y un parque transformado en escenario de Encanto

En materia de gastronomía, la propuesta estuvo diseñada para el disfrute de grandes y chicos. El catering presentó una mesa de dulces y postres con frutas frescas cortadas, selección de quesos y panes artesanales, cupcakes inspirados en Encanto y jugos servidos en vasos personalizados. La gran torta, decorada con flores y mariposas de azúcar, incluyó el nombre INÉS en el frente y elementos arquitectónicos que remitieron visualmente a la casa de los Madrigal. Un carrito de pochoclos de inspiración vintage fue uno de los puntos más concurridos, atendido por personal y ornamentado con una sombrilla en tonos pasteles.

El final del evento estuvo marcado por la entrega de tote bags de souvenirs personalizadas, con la imagen de Bruno (personaje icónico de la película) y la frase “La magia te espera”. Cada invitado infantil se llevó su recuerdo. El propio Barassi subrayó el significado del día: “Morochita rica y feliz. Todo esto para vos y la felicidad que me fue y agradezco de paso a todos los involucrados por una vez más hacer de una jornada inolvidable para la menor de la familia. ¡Te amamos, chinita!”, publicó el conductor junto a las postales del festejo.

María Inés Barassi fue abanderada
María Inés Barassi fue abanderada en un acto escolar, mostrando el orgullo de su familia en redes sociales

Recientemente, el presentador publicó una imagen en sus historias de Insragram. Allí, se puede ver a María Inés Barassi, su hija menor, quien aparece como abanderada junto a otros niños en un acto escolar. Vestida con el uniforme y el pelo recogido, la niña se encuentra sosteniendo la insignia nacional con la ayuda de sus compañeros. “Inés María Love”, escribió el actor, mostrando el orgullo que siente por su pequeña.

Temas Relacionados

EncantoDarío BarassiCumpleañosMaría Inés Barassi

Últimas Noticias

Marta Fort mostró las primeras pertenencias que llegaron a su nuevo departamento

La hija del empresario y artista, que ya tiene 21 años, se mudó del piso de Belgrano donde convivía con su hermano Felipe a una vivienda en el barrio de Palermo

Marta Fort mostró las primeras

Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no se ocultan: la foto con la que evidenciaron su vínculo

Luego de diversos rumores, imágenes y coincidencias, el futbolista compartió en sus redes una imagen que muestra su relación con la cantante

Nicki Nicole y Lamine Yamal

Jimena Barón mostró el primer paseo en cochecito con su hijo Arturo: “Lo logramos”

La cantante compartió con sus millones de seguidores cómo vivió este importante logro. Además compartió un nuevo tip para que su hijo durmiera solo

Jimena Barón mostró el primer

Moria Casán se metió en la pelea de Wanda Nara con Mauro Icardi con un mensaje hacia la mediática: “Que suelte”

La artista respondió una publicación de X sobre la necesidad de protagonismo de la empresaria y le hizo una recomendación

Moria Casán se metió en

Mario Pergolini busca la reconciliación con Susana Giménez: “Tiene derecho a estar enojada”

El conductor reconoció públicamente haber causado daño a la diva de la televisión y expresó su deseo de reparar la relación, aunque ella descartó cualquier acercamiento y rechazó participar en su programa

Mario Pergolini busca la reconciliación
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caputo dijo que el empresariado

Caputo dijo que el empresariado argentino “está alineado y comprometido con el proyecto del Gobierno”

Regresan las lluvias y el mal tiempo este viernes: cómo estará el clima durante el fin de semana en el AMBA

Taylor Swift reinventa el glamour de Las Vegas: secretos de su look de corista en el nuevo álbum

El Senado sancionó la ley que blinda los presupuestos universitarios y el Ejecutivo prepara un nuevo veto

Cierran los pasos fronterizos a Chile y hay alerta por nevadas en la Cordillera: cuándo podrían reabrir

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos eliminó a un

Estados Unidos eliminó a un alto mando de ISIS en Siria

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra la “flota en la sombra” de Irán y redes petroleras internacionales

Contraofensiva de Ucrania: recuperó seis localidades en Donetsk

Tensión en el mar de China Meridional: Filipinas denunció el despliegue de 14 buques chinos cerca de su encallado BRP Sierra Madre

Trump fijó un plazo de dos semanas para definir el rumbo de las negociaciones de paz en Ucrania

TELESHOW
Marta Fort mostró las primeras

Marta Fort mostró las primeras pertenencias que llegaron a su nuevo departamento

Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no se ocultan: la foto con la que evidenciaron su vínculo

Jimena Barón mostró el primer paseo en cochecito con su hijo Arturo: “Lo logramos”

Moria Casán se metió en la pelea de Wanda Nara con Mauro Icardi con un mensaje hacia la mediática: “Que suelte”

Mario Pergolini busca la reconciliación con Susana Giménez: “Tiene derecho a estar enojada”