Roberto García Moritán habló del robo que sufrió Pampita: “No había nada mío en la caja fuerte”

Roberto García Moritán habló del robo que sufrió Pampita y de su nueva relación (Video: América TV-Intrusos)

El lunes, la casa que posee Pampita en Barrio Parque fue el escenario de un robo que despertó preocupación e impacto en el entorno de la modelo, ya que llegó para encontrar la propiedad completamente desacomodada y los teléfonos en los que tiene los recuerdos de su hija Blanca desaparecidos. A raíz del episodio, Roberto García Moritán, exmarido de Carolina, dialogó con el programa Intrusos (América TV) y brindó detalles del hecho, aclaraciones sobre versiones que decían que él tenía una serie de papeles dentro de la caja fuerte que se llevaron y al final habló sobre el presente personal.

En su testimonio, García Moritán describió el episodio y la modalidad delictiva: “Fue muy violento, porque revolvieron toda la casa, se metieron por atrás y fue algo bastante bien organizado porque se fueron con una caja que medía un metro 80. Muy preocupado por los chicos, por sobre todo, pero una desgracia con suerte porque no pasó nada”. Relató con alivio que los autores fueron identificados rápidamente: “Estos delincuentes se los encontró rápido porque las cámaras de la casa funcionaban y los de la ciudad también”.

Consultado sobre los rumores vinculados a la presencia de documentos personales en la caja fuerte robada, negó de plano esas versiones: “Totalmente falso. No había nada mío en esa caja fuerte, más que el pasaporte de Ana y por ahí su partida de nacimiento. No estoy tan seguro, pero no, nada que ver. No tiene ningún sentido. ¿Por qué habrían papeles míos en la caja de caja?”. Además, identificó el surgimiento de estos rumores en maniobras orientadas a desacreditarlo: “La operación política está en su constante ánimo de lastimar. Significará que algo mío les molesta y eso me da orgullo y mucho más fuerza para seguir con lo que hago y mi vocación”.

Roberto volvió a solidarizarse con la situación que vivió su expareja

Sobre las pérdidas afectivas que generó el robo, Robert, como le decía la modelo cuando estaban casados, subrayó la importancia de haber recuperado las fotos de su hija mayor: “La tenía muy mal. Sí, ese tema la tenía muy mal. Así que gracias a Dios, esos recuerdos tan importantes para ella siguen en su poder”. Valoró también la capacidad de la conductora de sobrellevar la adversidad: “No, ella es una resiliente y la verdad es que todo lo va a multiplicar por 10 en lo material y lo importante está de vuelta en casa”.

En cuanto al presente sentimental y la relación que tiene con Priscila Crivocapich, expresó: “Estoy en un gran momento. Estamos muy bien, estamos disfrutando este momento donde nos estamos conociendo. Es un momento lindo, así que no te puedo decir mucho más”. Consultado sobre cómo se dio su relación amorosa, repasó: “Sí, eran cinco meses. En el momento personal. En el momento que tenía que llegar. En el momento donde yo ya estaba recompuesto, con ganas de conocer a alguien, abierto a ser acompañado y acompañar”.

Finalmente, García Moritán se refirió a la exposición en el ámbito político y mediático y a la circulación de versiones que buscan perjudicarlo: “Hay gente que hacen del daño un negocio, lo sabemos. Si nos metemos en la política, es mucho más claro todavía”. Al cerrar, optó por no abundar sobre otros asuntos de la agenda pública: “Alfonso, gran momento para terminar la nota. Gracias por todo, chicos. Que tengan un gran día”.

El testimonio de Roberto García Moritán evidenció el modo en que la familia transitó el impacto del robo y la importancia de mantener firmeza y claridad en medio de rumores y especulaciones externas. Más allá del susto, la rápida respuesta policial y la fortaleza demostrada por Pampita y su entorno permitieron recuperar lo irremplazable y seguir adelante, reafirmando la decisión de priorizar el bienestar personal y familiar frente a la adversidad y la exposición pública.