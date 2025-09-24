Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich se mostraron juntos en la cancha de Racing: “28 años después”

Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich se mostraron juntos en la cancha de Racing, que pasó a semifinales tras 28 años de espera (Video: Instagram)

El estadio Presidente Perón fue testigo de una escena que combinó fútbol y vida social, en una noche histórica para la parcialidad de Racing Club. Roberto García Moritán acudió al partido acompañado por Priscila Crivocapich y, durante los festejos por la clasificación de Racing a una nueva semifinal de la Copa Libertadores, la pareja se dejó ver sonriente y cercana en las tribunas. La aparición pública se produjo en el marco de la ansiada victoria del equipo dirigido por Gustavo Costas, que después de 28 años regresó a las semifinales del torneo continental.

Moritán y Crivocapich confirmaron su gran momento personal con gestos de complicidad ante los presentes, en medio de una noche donde la emoción deportiva y la efervescencia en las tribunas marcaron el ritmo. La pareja se sumó así a los miles de hinchas que celebraron la clasificación, mostrándose juntos en un evento masivo y relevante para la ciudad de Avellaneda.

En redes, publicaron varias imágenes juntos. La primera, refleja el impacto del resultado: ambos aparecen abrazados mientras el empresario sostiene una bandera de Racing y sonríe hacia la cámara, con el texto superpuesto: “Y 28 años después, Racing semifinalista”.

La pareja celebró la clasificación de Racing a semifinales de la Copa Libertadores en el estadio Presidente Perón

Luego, sumaron un video breve, pero que demuestra que estos primeros meses de relación se desarrollan de manera muy natural. En la grabación, realizada en modo selfie por el exmarido de Pampita, se lo ve sonriente, con su nueva pareja acurrucada en su hombro. Después de muy pocos segundos, ella le da un beso en la mejilla y ambos se mostraron felices.

Por su parte, la periodista también publicó videos previos al inicio del partido en el estadio. En ellos, se mostró caminando por las calles aledañas a la cancha, filmó la intimidad del ingreso al Presidente Perón y alentó junto a la hinchada en la salida del equipo al campo de juego. Luciendo una campera blanca con la inscripción RC (las iniciales del club), un jean, y una bandolera verde oliva, optó por un look relajado, cómodo e ideal para poder disfrutar el enfrentamiento desde la tribuna.

La atracción que llevó a miles de hinchas al Cilindro partió de un evento deportivo trascendental. Racing Club derrotó 1-0 a Vélez Sarsfield, logrando así su pase a las semifinales de la Copa Libertadores después de casi tres décadas. El equipo de Gustavo Costas capitalizó la ventaja obtenida en Liniers y resolvió la serie con un gol de Santiago Solari.

El vestido de Priscila será para la gala de los Martín Fierro, no para una boda, según confirmó Anita Korman

Hace pocos días, un posteo de la periodista reavivó rumores sobre un posible casamiento con el empresario, luego de que ella compartiera una foto junto a un grupo reducido de mujeres, con una prenda cuidadosamente oculta y la frase: “En proceso”.

En la foto, difundida a través de una historia de Instagram, Priscila aparece junto a tres personas en el prestigioso atelier de Joti Harriague de la Ciudad de Buenos Aires. Las mujeres que se encuentran junto a ella son: la propia Harriague, la diseñadora Anita Korman y Millie Bressie, compañera de esta última. El vestido que lleva se encuentra cubierto por un garabato en color blanco y con un filtro en blanco y negro, lo que impidió ver detalles del diseño o color. Esa elección generó diversas interpretaciones acerca del motivo del encuentro y el significado detrás de la escena compartida.

Fue la propia Korman la que desestimó los rumores de casamiento a Teleshow. Según informó ella misma, se trató del comienzo del armado del vestido que Priscila lucirá en la entrega de los Martín Fierro. Este evento se celebrará el próximo lunes 29 de septiembre y contará con la conducción de Santiago Del Moro y la transmisión de Telefe.