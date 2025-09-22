Pampita fue víctima de un robo en su casa de Barrio Parque

En las últimas horas, la tranquilidad del exclusivo Barrio Parque se vio abruptamente sacudida: la casa de la modelo Carolina Pampita Ardohain fue blanco de un robo mientras ella se encuentra de viaje.

Reconocida no solo por su trabajo como modelo sino también como influencer de alcance internacional, Pampita está actualmente en el exterior cumpliendo con compromisos laborales. Fue durante esta ausencia que los ladrones aprovecharon la oportunidad.

La casa de Pampita ubicada en Barrio Parque de la ciudad de Buenos Aires fue víctima de un robo (RSFotos)

La noticia se conoció primero en una primicia de Rotativo del Aire de Radio Rivadavia. El periodista Rodrigo Porto fue quien brindó detalles iniciales. La vivienda, ubicada en la emblemática calle Juez Tedín en su intersección con Miguel Cané, se convirtió en escenario de un asalto que apunta a una planificación precisa.

Mientras se encuentra en España por compromisos laborales, Pampita sufrió un robo en su casa del barrio porteño de Barrio Parque (RSFotos)

La información que trascendió indica que los asaltantes lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte y objetos de valor. Este detalle refuerza la hipótesis de que los delincuentes conocían de antemano la ausencia de Pampita y calcularon el momento exacto para actuar.

Las autoridades ya se encuentran investigando el hecho. La suma de dinero y los objetos sustraídos todavía permanecen en reserva para no entorpecer la investigación, pero la magnitud del robo obligó a reforzar las alertas en la zona.

Cabe recordar que Pampita se mudó a esa propiedad luego de haber estado varios años en una impactante casa sobre la avenida Libertador, con tres pisos, siete dormitorios y 11 baños. En ese inmueble se encontraba conviviendo con Roberto García Moritán, pero según ellos mismos confirmaron a los medios en ese entonces, la propiedad les quedó grande ya que los hijos del empresario no iban tan seguido a quedarse a dormir, como habían especulado en un principio.

El momento en que Roberto García Moritán dejaba la casa de Barrio Parque donde vivía con Pampita en el momento de la separación

Fue entonces que se mudaron al domicilio de la calle Juez Tedín y Miguel Cané, en una zona donde se encuentran, entre otras figuras, Susana Giménez y Marcela Tinayre. Luego, llegó la separación del empresario en medio de un escándalo de infidelidad.

Se trata de una casa antigua con espacios amplios, pero con diseño contemporáneo. Desde su imponente puerta de entrada se percibe la calidad del estilo arquitectónico. El ambiente de living/comedor es abierto, integrando grandes ventanales corredizos que conectan directamente con el jardín trasero, brindando abundante luz natural. El interior se destaca por pisos de mármol que atraviesan varios ambientes, habitaciones espaciosas, y una sala de juegos pensada para su dinámica familiar con sus cuatro hijos.

Pampita continúa en España por compromisos laborales, donde se reunió con celebridades argentinas como María Becerra y Valeria Mazza, entre otras figuras internacionales (Instagram)

En los últimos días la modelo fue una de las figuras destacadas del impactante desfile organizado por Carolina Herrera en España, donde cruzó saludos y fotografías con otras argentinas también allí presentes, como María Becerra y Valeria Mazza.

Desde el martes de la semana última la modelo comenzó a compartir fotografías en sus redes sociales de cada una de las instancias de su estadía en España, mostrando los diferentes looks con los que brilló y cautivó al público.

La noche del miércoles, el blanco dejó paso a un estallido de color en el vestido con un solo hombro, decorado con flores rojas, violetas, amarillas y verdes. Cada paso marcaba el ritmo de una celebración visual, mientras una cartera dorada y aros largos ensalzaban los movimientos. El cabello suelto y ondulado sumaba un efecto de delicadeza ingrávida. La asimetría trasera del vestido destacaba con la espalda descubierta, pliegues superpuestos y una abertura en la falda que destilaba sensualidad sencilla.

Como si cada aparición pudiera superar la anterior, para el desfile Pampita ocupó un lugar en el front row con un vestido strapless de diseño irregular, corset suelto y falda recta por encima de las rodillas. El llamativo color apenas compitió con el detalle inesperado: una cola larga, estilo capa, que la mimetizaba con la alfombra donde desfilaban las celebridades. Fue allí incluso donde no dudó en tomar su celular y filmarse junto con Sebastián Yatra y Luis Fonsi.