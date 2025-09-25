Teleshow

Las imágenes de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel tras ser condenado por abuso sexual

LAM puso al aire fotos del estado en el que se encuentra el exmarido de la conductora en la cárcel de Campana, a 40 días de la sentencia. La estrategia que estaría detrás

Iván Basso

Por Iván Basso

Guardar
Las imágenes de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel (Video: LAM/ América)

En LAM (América) pusieron al aire las imágenes más recientes de Claudio Contardi, la expareja de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión por el abuso sexual de la modelo. Las fotos, obtenidas apenas un mes después de la sentencia que conmocionó a la opinión pública y al ambiente judicial, muestran un semblante que dista mucho del que se vio durante el juicio.

“Se lo ve desmejorado. Asustado. No sé si es estrategia o qué, pero tiene cara de miedo”, aseguró Ángel de Brito sobre las fotos que muestran al empresario, esposado en la cárcel de Campana. “Lo estaban trasladando dentro del penal, como de una unidad a otra. Para moverlo dentro del penal, obviamente el protocolo son las esposas y no mucho más”, explicó Pepe Ochoa, aclarando que las imágenes no forman parte de una puesta en escena premeditada.

“Al momento de tomar estas fotografías le pidieron por favor que mire para adelante, porque está siempre mirando para abajo, cabizbajo. No come y se nota que está desmejorado. Pasaron 40 días, no es que pasaron dos años. Estas fotos son de hace 2 días”, afirmó el panelista sobre Contardi.

Claudio Contardi, esposado en la
Claudio Contardi, esposado en la cárcel de Campana a 40 días de su condena (LAM, América)

Marcela Feudale fue más allá de las imágenes: “No puede haber un acto de estrategia al mostrarse así en unas fotografías, porque es raro. ¿No? Aparece victimizándose”, le preguntó la periodista a Mauro Szeta, invitado al programa, sobre la posibilidad de que sea una estrategia para ser cambiado de pabellón en el penal. “Sí, lo que está contando Pepe, ocurre si lo cambiaron de pabellón, cosa que yo no pude averiguar, tiene que haber quedado documentado que no estaba lesionado. Es decir, hay un protocolo para mudarte adentro de un penal como el Campana que es enorme. No existe el pabellón tal cual se lo describe como para violadores en la cárcel de Campana. Yo estuve ahí varias veces”, afirmó.

“En la cárcel, si no tenés plata, no sos dueño de tu vida”, agregó Mónica Farro, y el periodista especializado en policiales coincidió. “La pasás mejor con dinero adentro de la cárcel, no hay duda. El hecho de administrar guita, obviamente todo en negro, con unos mangos para acá, unos mangos para allá, te permite pasarla mejor. No significa que seas un preso VIP, pero poner un escenario bastante común, te evitás que te fajen, incluso”, puntualizó Szeta.

"Quién lo visita me dice
"Quién lo visita me dice que está muy mal, que solamente tiene la visita de la mujer, la hermana y los suegros. Que la mamá está muy enferma y que solamente fue una sola vez", leyó Mauro Szeta sobre la situación de Claudio Contardi a 40 días de su condena

“En seis meses aproximadamente veremos si es favorable para él o no, la apelación que hizo su abogado Fernando Sicilia ante la Cámara de Casación. O sea, si se confirma el fallo o la Casación toma dos alternativas: lo declara nulo o le baja la pena. Son las tres opciones que tiene la Cámara de Casación”, pormenorizó el periodista de judiciales. “Claro. Segundo, el hallazgo de ustedes viene a rubricar en las fotografías esto que decíamos al principio, que está en la Unidad Penal N° 41, que es la misma cárcel donde está Grassi, pasó por ahí Fabián Tablado, el femicida de Carolina Aló“, detalló.

“Para sumar al informe impecable de ustedes, me cuentan lo siguiente y me pongo anteojos para leerlo. Quién lo visita me dice que está muy mal, que solamente tiene la visita de la mujer, la hermana y los suegros. Que la mamá está muy enferma y que solamente fue una sola vez. Y que pone todas sus expectativas, no quiere dar entrevista, no quiere dar nota y demás, en la apelación que redactó el abogado, que es muy técnica, pero la voy a resumir para no aburrir a la gente”, afirmó.

“Lo que la defensa está diciendo, que es Fernando Sicilia, su defensor, es que se violó un derecho de defensa, que es una audiencia que debía hacerse antes del juicio para que Contardi diga expresamente si quería o no hacer esto por un juicio por jurados. Esa audiencia no se hizo, en eso coinciden todas las partes, y ese es el aspecto que está encontrando la defensa para declarar nula o buscar la nulidad de la sentencia. Más allá de que consideran poco fundada la sentencia y que consideran exorbitante la cantidad de años porque le dan un año menos que la máxima que permite este delito”, apuntó el periodista, sobre el deseo de Contardi.

Temas Relacionados

Claudio ContardiJulieta PrandiLAM

Últimas Noticias

Marcelo Tinelli, separado de Milett Figueroa, recordó su relación con Momi Giardina: “La amo”

El conductor sorprendió al público al expresar su afecto por la humorista durante una transmisión, generando reacciones entre sus colegas

Marcelo Tinelli, separado de Milett

Los 8 Escalones: un participante conmovió a Pampita al contar que su sueño era volver a ver a su hija tras años separados

Fernando, concursante del ciclo, emocionó al público al revelar que su mayor deseo es viajar a España para abrazar a su pequeña

Los 8 Escalones: un participante

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa tras dos años de relación: “Final de un ciclo”

Durante la emisión de su segundo programa en “Estamos de paso”, el conductor habló de su ruptura con la modelo peruana

Marcelo Tinelli confirmó su separación

Benito Fernández confirmó que será abuelo por segunda vez: “Estoy feliz de que venga Rufino”

El diseñador compartió con Teleshow su alegría por la llegada de su segundo nieto, destacando el apoyo familiar y la emoción que vive junto a su hija Marina

Benito Fernández confirmó que será

Mariano Iúdica homenajeó a su hija con un emotivo mensaje de cumpleaños y una tierna selección de recuerdos

El conductor publicó una serie de imágenes que reflejan el paso de los años y el crecimiento de su pequeña a lo largo del tiempo

Mariano Iúdica homenajeó a su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio en Florencio Varela:

Triple femicidio en Florencio Varela: el asesinato fue transmitido por redes sociales para un grupo cerrado

Scott Bessent elogió a Javier Milei: “Gracias a su liderazgo visionario, el mundo comienza a ver a Argentina con nuevos ojos”

Juicio por el crimen de Bastián: el jurado declaró culpable al policía por el homicidio del nene de 10 años

Tucumán: un motociclista sin casco golpeó a un menor y destrozó un vehículo tras un choque

Vuelven las retenciones: en sólo tres días se agotó el cupo de USD 7.000 millones de liquidación al 0 por ciento

INFOBAE AMÉRICA
Suecia y Polonia ensayan la

Suecia y Polonia ensayan la protección de Gotland en medio del pulso militar en el Báltico

La Fiscalía de la dictadura cubana pidió nueve años de cárcel por un cacerolazo pacífico contra los apagones

Alemania denunció que un avión ruso sobrevoló una de sus fragatas en el Báltico: “Putin quiere provocar a la OTAN”

Guyana y Estados Unidos refuerzan su “alianza estratégica” antinarcóticos en medio de las tensiones con Venezuela

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

TELESHOW
Marcelo Tinelli, separado de Milett

Marcelo Tinelli, separado de Milett Figueroa, recordó su relación con Momi Giardina: “La amo”

Los 8 Escalones: un participante conmovió a Pampita al contar que su sueño era volver a ver a su hija tras años separados

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa tras dos años de relación: “Final de un ciclo”

Benito Fernández confirmó que será abuelo por segunda vez: “Estoy feliz de que venga Rufino”

Mariano Iúdica homenajeó a su hija con un emotivo mensaje de cumpleaños y una tierna selección de recuerdos