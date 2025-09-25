Las imágenes de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel tras ser condenado por abuso sexual

Las imágenes de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel (Video: LAM/ América)

En LAM (América) pusieron al aire las imágenes más recientes de Claudio Contardi, la expareja de Julieta Prandi, condenado a 19 años de prisión por el abuso sexual de la modelo. Las fotos, obtenidas apenas un mes después de la sentencia que conmocionó a la opinión pública y al ambiente judicial, muestran un semblante que dista mucho del que se vio durante el juicio.

“Se lo ve desmejorado. Asustado. No sé si es estrategia o qué, pero tiene cara de miedo”, aseguró Ángel de Brito sobre las fotos que muestran al empresario, esposado en la cárcel de Campana. “Lo estaban trasladando dentro del penal, como de una unidad a otra. Para moverlo dentro del penal, obviamente el protocolo son las esposas y no mucho más”, explicó Pepe Ochoa, aclarando que las imágenes no forman parte de una puesta en escena premeditada.

“Al momento de tomar estas fotografías le pidieron por favor que mire para adelante, porque está siempre mirando para abajo, cabizbajo. No come y se nota que está desmejorado. Pasaron 40 días, no es que pasaron dos años. Estas fotos son de hace 2 días”, afirmó el panelista sobre Contardi.

Claudio Contardi, esposado en la cárcel de Campana a 40 días de su condena (LAM, América)

Marcela Feudale fue más allá de las imágenes: “No puede haber un acto de estrategia al mostrarse así en unas fotografías, porque es raro. ¿No? Aparece victimizándose”, le preguntó la periodista a Mauro Szeta, invitado al programa, sobre la posibilidad de que sea una estrategia para ser cambiado de pabellón en el penal. “Sí, lo que está contando Pepe, ocurre si lo cambiaron de pabellón, cosa que yo no pude averiguar, tiene que haber quedado documentado que no estaba lesionado. Es decir, hay un protocolo para mudarte adentro de un penal como el Campana que es enorme. No existe el pabellón tal cual se lo describe como para violadores en la cárcel de Campana. Yo estuve ahí varias veces”, afirmó.

“En la cárcel, si no tenés plata, no sos dueño de tu vida”, agregó Mónica Farro, y el periodista especializado en policiales coincidió. “La pasás mejor con dinero adentro de la cárcel, no hay duda. El hecho de administrar guita, obviamente todo en negro, con unos mangos para acá, unos mangos para allá, te permite pasarla mejor. No significa que seas un preso VIP, pero poner un escenario bastante común, te evitás que te fajen, incluso”, puntualizó Szeta.

"Quién lo visita me dice que está muy mal, que solamente tiene la visita de la mujer, la hermana y los suegros. Que la mamá está muy enferma y que solamente fue una sola vez", leyó Mauro Szeta sobre la situación de Claudio Contardi a 40 días de su condena

“En seis meses aproximadamente veremos si es favorable para él o no, la apelación que hizo su abogado Fernando Sicilia ante la Cámara de Casación. O sea, si se confirma el fallo o la Casación toma dos alternativas: lo declara nulo o le baja la pena. Son las tres opciones que tiene la Cámara de Casación”, pormenorizó el periodista de judiciales. “Claro. Segundo, el hallazgo de ustedes viene a rubricar en las fotografías esto que decíamos al principio, que está en la Unidad Penal N° 41, que es la misma cárcel donde está Grassi, pasó por ahí Fabián Tablado, el femicida de Carolina Aló“, detalló.

“Para sumar al informe impecable de ustedes, me cuentan lo siguiente y me pongo anteojos para leerlo. Quién lo visita me dice que está muy mal, que solamente tiene la visita de la mujer, la hermana y los suegros. Que la mamá está muy enferma y que solamente fue una sola vez. Y que pone todas sus expectativas, no quiere dar entrevista, no quiere dar nota y demás, en la apelación que redactó el abogado, que es muy técnica, pero la voy a resumir para no aburrir a la gente”, afirmó.

“Lo que la defensa está diciendo, que es Fernando Sicilia, su defensor, es que se violó un derecho de defensa, que es una audiencia que debía hacerse antes del juicio para que Contardi diga expresamente si quería o no hacer esto por un juicio por jurados. Esa audiencia no se hizo, en eso coinciden todas las partes, y ese es el aspecto que está encontrando la defensa para declarar nula o buscar la nulidad de la sentencia. Más allá de que consideran poco fundada la sentencia y que consideran exorbitante la cantidad de años porque le dan un año menos que la máxima que permite este delito”, apuntó el periodista, sobre el deseo de Contardi.