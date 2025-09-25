Teleshow

La emoción de Lizy Tagliani al ser elegida madrina en la boda de Coco Sily: “Me encanta festejar el amor”

La conductora celebró el anuncio, reflexionó sobre los amores adultos y dejó su sello humorístico en la antesala de la boda del humorista y Chimi Meza

Por Martina Cortés

Lizy Tagliani compartió su emoción ante el gran rol que ocupará en el casamiento del Coco Silly y Chini Meza (Arriba bebé - Pop Radio)

La felicidad se hizo protagonista en el estudio de Pop Radio durante una nueva emisión de #CódigoSily, cuando Coco Sily sorprendió a sus oyentes y compañeros anunciando que se casa con su pareja, Chimi Meza. La noticia, que ya había despertado rumores entre colegas y fans, finalmente fue confirmada por el propio conductor en medio del aire y desató un vendaval de emoción, complicidad y mucho humor, marca registrada del multifacético artista. Entre música y risas, el conductor no tardó en revelar que habrá sorpresas para todos sus invitados, y ya anticipó uno de los secretos mejor guardados: Lizy Tagliani será la madrina de la ceremonia, un rol que no solo la emociona, sino que además le permitió sumar su toque personal al aire.

Apenas conocida la noticia, Lizy se refirió al tema en su propio ciclo, Arriba Bebé (Pop Radio), donde relató con alegría la propuesta y sus primeras sensaciones ante este nuevo desafío afectivo. “Me encanta la sensación de festejar el amor. Me gusta mucho participar de los momentos felices de mis amigos y que me hayan elegido de madrina es re lindo”, confesó al aire, visiblemente conmovida. Lejos de quedarse en lo emocional, la humorista celebró la originalidad y la autenticidad de la pareja. “Está lindo que se reinvente la forma de amar y la forma de convivir. Ellos son dos seres que viven el amor de una manera casi adolescente”, resaltó, contagiando su optimismo.

No faltó el toque de humor inconfundible de Lizy al opinar sobre la pareja, especialmente sobre Chimi. “Me gusta que ella no tenga vergüenza de salir con el Coco. Encima cómo lo presume y yo le digo ‘gracias que te lo agarraste’”, soltó entre carcajadas. Pero luego, ya de manera más seria y profunda, reflexionó sobre el valor del amor adulto: “Lo lindo de grande es que uno elige desde otro lado. Yo me pongo a pensar con Sebas (Nebot) y el amor pasa por otras circunstancias. Es por la compañía, por tener proyectos, por estar con el otro. La complicidad, tener de qué hablar cuando llegás o no hablar de nada. Esos momentos de sentir que no estoy solo”.

La pareja anunció su casamiento
La pareja anunció su casamiento (Instagram)

La madrina cerró su intervención ratificando la felicidad que le provoca esta unión y el privilegio de poder acompañar a sus amigos en un paso tan importante. “La pareja me parece maravillosa y estoy muy muy feliz de poder acompañarlos en este momento”, subrayó. Por supuesto, no faltó el remate con su sello, cuando entre chistes disparó. “Por el canje me eligió. Quiere que le promocione cosas”, despertando risas tanto entre los presentes como del otro lado de la radio.

Mientras tanto, en su propio programa, Coco continuaba desgranando detalles sobre la próxima boda. Destacó especialmente el significado de que Lizy los apadrine en la ceremonia. “Tiene mucho que ver Chimi, conmigo y nuestra relación”, señaló, emocionado. Además, anticipó que el evento no será convencional. “Vamos a hacer un casamiento en un salón, con fiesta, va a venir un sacerdote al que queremos mucho, tanto Chimi como yo, para bendecir la boda”, reveló. Dejó en claro que la felicidad será el eje, y el humor, el condimento infaltable del festejo.

En plena emisión de su programa, Coco Silly anunció que se casará con su pareja, Chimi Meza (#CódigoSilly - Pop Radio)

Entre los preparativos, Coco regaló una perlita detrás de escena sobre la organización, mostrando el costado cotidiano de la pareja. “Le dije: ¿querés una joda grande?, me dijo que sí y le dije: ¿la organizas toda vos?, me dijo que sí, así que listo”, relató entre risas, imaginando ya una fiesta “a lo grande” que promete superar cualquier expectativa.

El anuncio de Sily movilizó a la familia radial, a los oyentes de Pop y a muchos integrantes del ambiente artístico, que rápidamente celebraron la noticia en redes sociales. El futuro enlace trae consigo una fuerte apuesta a la diversidad, al amor sin etiquetas ni edades, y a la certeza de que la complicidad y el humor son claves para construir una historia que, como esta, ya resulta inspiradora.

