Coco Sily anunció su boda con Chimi Meza: una gran fiesta para celebrar su amor y una madrina muy especial

El humorista sorprendió al dar la noticia que fue festejada con mensajes cargados de afecto. La reacción de la famosa elegida para acompañarlos

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Coco Silly anunció su casamiento

El aire se llenó de una alegría contagiosa cuando Coco Sily lanzó, sin rodeos y en pleno programa #CódigoSily en Pop Radio, la frase que muchos de sus oyentes no esperaban oír tan pronto: “El 16 de noviembre me caso”. No hubo misterio ni vueltas. Ni siquiera un suspiro de duda en la voz del actor y conductor, que eligió este espacio para confirmar públicamente el paso que dará junto a su pareja, Chimi Meza.

La noticia tiene todo lo que convierte a un anuncio en un acontecimiento: figura pública, fiesta grande, fecha definida y una madrina de peso. Sily, con el entusiasmo que le imprime a cada palabra, compartió un detalle que arrancó sonrisas no solo a él, también a todos los que le rodeaban: “La madrina es Lizy Tagliani, que tiene mucho que ver con Chimi, conmigo y nuestra relación”.

La celebración no se quedará corta en emociones. Sily adelantó que habrá una persona muy importante para ambos, quien será el encargado de bendecir la unión. “Vamos a hacer un casamiento en un salón, con fiesta, va a venir un sacerdote al que queremos mucho, tanto Chimi como yo, para bendecir la boda”, repitió, dejando claro que no se tratará de un evento convencional, sino una fiesta “a lo grande”.

Coco Sily y la primera
Coco Sily y la primera imagen compartida con Cinthia Chimi Meza

Pero, ¿cómo surgió la idea? Con la gracia que lo distingue, relató uno de los diálogos clave de la organización: “Le dije: ¿querés una joda grande?, me dijo que sí y le dije: ¿la organizas toda vos?, me dijo que sí, así que listo”, confesó entre risas, al mostrar ese costado cercano con el que tantos se identifican en sus relatos.

El vínculo entre Coco Sily y Chimi Meza nació hace menos de dos años. Fue en octubre de 2023, cuando ella participaba como columnista en la misma radio donde él trabajaba. Desde entonces, esa química inicial se transformó en un romance que va sumando capítulos. La diferencia de edad —él, de 61 años; ella, de 46—, por su parte, nunca se planteó como un obstáculo.

Pese a no convivir día a día, comparten fines de semana y sostienen una dinámica hecha a la medida de ambos: independencia, respeto y la elección de caminar juntos cada vez que la vida se lo permite.

Coco Sily recordó su última cita amorosa

En una reciente charla con Infobae, el humorista detalló que “los fines de semana me instalo en su casa del Bajo San Isidro, y es como que te vas a Pinamar: salís a caminar y todo está cerca del río, con unos restaurancitos divinos. Yo vivo en un departamento muy chiquitito pero muy lindo en Núñez, entonces ella viene en la semana y se queda un poquito conmigo”, para dejar en claro que no volverá a pensar en la convivencia.

Conocida la noticia, no tardó en llegar una reacción esperada y cargada de emoción: la de Lizy Tagliani. Su mensaje, simple y profundo, atravesó la pantalla y tocó a quienes siguen la historia de cerca. “Me da mucha felicidad y me honra ser la madrina de este amor”, escribió la artista, asumiendo con orgullo y ternura el papel fundamental que le fue confiado para el gran día.

¿Se puede pedir más en una historia donde la complicidad es protagonista? La respuesta vino al instante, escrita con la misma calidez: “Te amamos, madrina”, respondió la propia Chimi, al sellar en palabras el lazo que une a estas figuras públicas y, al mismo tiempo, abriendo el círculo a quienes también son parte de su alegría.

Coco Sily y Chimi Meza
Coco Sily y Chimi Meza sellarán su amor el próximo mes de noviembre

El eco de la noticia siguió creciendo. Los seguidores de Coco Sily, que lo acompañan desde hace décadas y comparten sus idas y vueltas por el aire radial, sumaron sus voces al festejo. Mensajes que rebasan el elogio y el afecto llenaron las redes. “¡Esa Chimi es una genia y se merece todo el amor que está siendo correspondido por vos, Coco! Felicidades de corazón”, rezó uno, con la autenticidad de quien conoce la historia sin filtros ni artificios.

Otro seguidor eligió el tono de la memoria y el afecto acumulado a lo largo de los años: “Amé la noticia, se merecen toda la felicidad. Yo te conozco de años en la tele, con mi hijo cuando era chiquito, cinco o seis años, veíamos Compatriotas. Con el tiempo llegaste a la Pop, te fuiste, pero por esas cosas de la vida volviste y soy testigo de tu felicidad”.

Así, entre mensajes sinceros, una madrina llena de orgullo y la respuesta cálida de una pareja que no teme mostrar el afecto, la cuenta regresiva al 16 de noviembre suma nuevos motivos de esperanza, alegría y compañía en cada rincón donde llega la noticia.

