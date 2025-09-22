El insólito tour que emprendió Evangelina Anderson con sus amigas por Milán:“Hay mucho futbolista acá”

El tour de Evangelina Anderson en Italia

un nuevo capítulo en su vida. Separada de Martín Demichelis, la modelo parece decidida a no mirar atrás. Los rumores fueron y vinieron —¿Leandro Paredes? Ella misma los desmintió— y ahora baja la cortina sobre las preguntas ajenas para lanzarse a la aventura. El destino: Evangelina Anderson respira profundamente el aire de. Separada de, la modelo parece decidida a no mirar atrás. Los rumores fueron y vinieron —¿Leandro Paredes? Ella misma los desmintió— y ahora baja la cortina sobre las preguntas ajenas para lanzarse a la aventura. El destino: una travesía que la lleva por distintos paisajes y emociones.

Primero, México, luego Alemania; ahora, la ruta termina en Milán, Italia. ¿Por qué allí? La respuesta es clara: la reconocida Semana de la Moda. La cita está marcada en el calendario para el martes 23 y Anderson no piensa perdérsela. Es el tipo de evento que cualquier amante del diseño anhela presenciar.

Durante su estancia, la modelo no se guarda nada para sí misma. A través de sus redes sociales, les ofrece a sus seguidores la intimidad de su día a día en la ciudad italiana. La impactante vista desde su departamento, la selección minuciosa de cada uno de sus outfits, los comentarios que elogian o cuestionan, todo queda expuestos bajo el escrutinio público.

El impactante look elegido por Evangelina Anderson, horas previas al inicio de la Semana de la Moda

Pero Eva no viaja sola. Camina al lado de su hermana, Celeste Paternó, también acompaña el grupo Majo Martino y la hermana de ella. Con estas mujeres, la aventura se enriquece: risas compartidas, escenas cotidianas, fotos detenidas en el tiempo. La travesía suma un nombre más: la empresaria inmobiliaria Milca Gili, cuyos gestos y anécdotas se convierten en el motor de nuevas sorpresas.

Basta con tensar el oído para descubrir los detalles del tour exclusivo al Lago de Como. “Uno de los reyes acá del Lago de Como es George Clooney”, reveló Milca, casi en tono de confidencia. El grupo queda atento mientras la empresaria inmobiliaria describe la famosa mansión: “Tiene una casa divina que vale como ciento diecisiete millones de dólares”. La opulencia acelera las miradas; la curiosidad recorre los rostros.

Y es que el Lago de Como es territorio de historias y fortunas. Gili lo deja claro: “Hay mucho futbolista acá, en esta zona, que pagan de alquiler entre diez mil y veinte mil euros por mes”. Los nombres de cracks no tardan en sonar en las conversaciones. ¿Por qué allí? Es que en la zona se erige el Centro Deportivo Angelo Moratti, propiedad del Inter de Milán y conocido por todos como la Pinetina. Un lugar donde estrellas del fútbol realizan sus entrenamientos.

Pero sin dudas lo que más llamó la atención en las últimas horas fue uno de los outfits elegidos por la modelo. La primera imagen detiene el tiempo. Vestida de un profundo terciopelo burdeos, posa frente a un piano negro de cola bajo la luz tenue. Su vestido —ajustado, con detalles de encaje en el escote y las mangas desmontables— realza la postura serena y decidida del rostro. La mirada directa, poderosa.

En la segunda imagen, gira apenas el cuerpo. Su perfil se acompaña de una media sonrisa, la cabeza inclinada hacia atrás, el cabello suelto peinando el aire. Los encajes vuelven a destacar sobre la piel, las transparencias juegan a mezclar vulnerabilidad y seguridad en una misma silueta.

Evangelina Anderson disfruta a pleno sus días de descanso antes de regresar al país y continuar las obligaciones laborales

El entorno describe una postal de lujo y cultura: las paredes tapizadas, los techos ornamentados, la madera pulida del piso. Italia no es solo escenografía, es piel y es contexto, marca el ánimo. El vestido burdeos —poco habitual, de corte exquisito— se convierte también en una declaración de pertenencia a un mundo de alta costura, de eventos en los que posar es tan importante como mirar.

El público reaccionó. No faltaron los comentarios sobre el look, la elección del lugar, la fuerza de la imagen. “Bellísima”, “De otro planeta”, “Ícono”: las redes se inundaron de elogios. A través de estas imágenes, Evangelina Anderson consiguió, una vez más, ser tema central, romper silencios e inspirar.