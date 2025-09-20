El video del rechazo de Evangelina Anderson cuando Eros Ramazzotti intentó besarla

Eros Ramazzotti intentó besar a Evangelina Anderson (Video: Instagram)

Evangelina Anderson se encuentra adaptándose a una nueva etapa de su vida, recientemente separada de Martín Demichelis, está soltera por primera vez en casi dos décadas. En este contexto viajó, junto a su hermana Celeste, Majo Martino y la hermana de ella, a la ciudad de Milán para ser parte de la Semana de la Moda, entre desfile y desfile organizaron una reunión con Milca Gili y protagonizaron un particular momento.

Durante el encuentro, Eros Ramazzotti, cantante italiano de fama internacional, se unió al grupo, despertando curiosidad y atención entre las presentes y los seguidores del evento. Mientras recorrían las calles de Milán, los integrantes del grupo se filmaron entonando una de las canciones del reconocido artista, quien posaba junto a Anderson. El ambiente de alegría y complicidad quedó retratado en las imágenes y registros que adquirieron notoriedad en redes sociales.

La dinámica del almuerzo, marcada por la música y la distensión, llevó a que Ramazzotti se mostrara cada vez más cercano a Evangelina. Entre estrofa y estrofa fue ganando confianza, hasta que en un momento decidió avanzar más allá y, de manera sorpresiva, intentó besarla. Anderson reaccionó con rapidez y, ante la mirada del resto, rechazó el gesto agachándose, evitando así el contacto. Este episodio no fue aislado: segundos después, el cantante repitió la maniobra, mientras el grupo reía. El video lo compartió Gili en sus historias de Instagram, etiquetando a la argentina, y le sumó la frase: “Alguien se enamoró…”.

La situación se volvió el centro de la atención dentro del almuerzo, donde Evangelina nuevamente optó por marcar distancia, alejándose del lugar y dejando en claro su postura frente al avance no correspondido. Más allá del episodio con Ramazzotti, el viaje se consolidó como un período de nuevas experiencias y renovadas amistades para Anderson, reflejando su proceso de adaptación a una etapa inédita, marcada por la autonomía y la construcción de nuevos proyectos personales.

El intento de Eros para besar a Evangelina

La situación se convirtió en centro de comentarios, pero el episodio con Anderson no resulta inédito en el historial del cantante italiano. No es la primera vez que Eros muestra interés en una figura argentina mediática. En el año 2021, en medio del resonante escándalo marital entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, la panelista Yanina Latorre reveló en el ciclo Los Ángeles de la Mañana que el intérprete italiano también intentó acercarse a la empresaria. El revuelo mediático no tardó en multiplicarse cuando Latorre contó que Ramazzotti se había puesto en contacto con Wanda justo en los días en que la ruptura sacudía los programas de espectáculos y las redes sociales.

Según lo relatado en LAM, el cantante habría enviado un mensaje en otro idioma, expresando su solidaridad y ofreciéndose como compañía en ese difícil momento. “Le está escribiendo todo el mundo y ahora ya tiene un pretendiente cantante, estamos hablando de otra liga”, dijo Latorre, y ante la pregunta sobre si Wanda y Ramazzotti se conocían, la panelista confirmó que sí. En el piso también bromearon sobre la popularidad de Wanda al recibir mensajes de celebridades internacionales: “Le están escribiendo como a Cinthia Fernández, imaginate… y este ya es de otra liga, no es que el Polaco la llamó”. Cuando Mariana Brey sugirió el nombre de Eros Ramazzotti, la sorpresa fue general, y Latorre confirmó la identidad del artista. Incluso señaló, medio en serio medio en broma, que si el cantante la contactara a ella, no dudaría en aceptar.

El conductor Ángel de Brito remarcó que se trataba de un ícono romántico y sex symbol internacional y el nombre de Ramazzotti quedó en el centro de la escena, mientras las angelitas debatían sobre si era un “buen partido” y si estaba soltero. Latorre explicó que el contenido del mensaje era de lo más correcto, transmitiendo su apoyo a Wanda y sugiriendo que, si necesitaba “un amigo” o quería “tomar un café”, él estaba disponible para acompañarla. Este gesto generó todo tipo de especulaciones en redes, sumando condimentos a un escándalo mediático atravesado por el cruce de famosos y la exposición pública.