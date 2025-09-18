Teleshow

El hospital de Moreno difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina

El ex Gran Hermano está internado desde el viernes a la noche, cuando sufrió un accidente con su moto

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Guardar
Thiago Medina está internado desde
Thiago Medina está internado desde el viernes a la noche

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, luego de sufrir un accidente en moto el viernes pasado. Desde ese momento, el joven de 22 años estuvo bajo control clínico estricto, recibiendo asistencia respiratoria mecánica y en constante evaluación por el equipo de cirugía torácica.

A las 13 horas del jueves, el nosocomio dio a conocer un nuevo parte médico sobre la salud del joven: “Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad”, dice el texto oficial.

En cuanto a las novedades, aseguran que “el paciente pasó la noche sin fiebre mientras se aguardan resultados de los cultivos para evaluar esquema antibiótico”.

De esta manera, se produjo una evolución respecto al cuadro anterior, que informaba que Medina había presentado registros febriles y se había mantenido el uso de inotrópicos, sin requerir un aumento en las dosis. En caso de que su evolución siguiera de manera favorable, consideraban la posibilidad de una intervención quirúrgica en los días siguientes. Según lo pautado, el procedimiento quedaría en manos del equipo de cirugía torácica de Moreno junto a profesionales del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, en el marco de la red provincial de cirugía, evitando así trasladar al paciente.

“El paciente permanece internado bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la Unidad de Terapia Intensiva”, resumía el informe, comunicado en horas del mediodía, que también fue difundido por los familiares del influencer. “Mantenemos el pedido de cadena de oración. Más que nunca para Thiago Agustín Medina”, expresó en sus redes su expareja Daniela Celis, la madre de sus hijas mellizas.

Thiago Medina continúa peleando por
Thiago Medina continúa peleando por su vida

El parte anterior, divulgado el martes temprano, precisaba que Thiago había registrado fiebre, motivo por el cual se realizaron cultivos y ajustaron el tratamiento antibiótico. El hospital remarcó el carácter reservado del caso y sostuvo la vigilancia multidisciplinaria, siempre en un sentido respetuoso consensuado con los allegados al joven.

El entorno de Thiago Medina se mantuvo cerca del joven desde el accidente. Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas mellizas, junto a las hermanas Camila y Brisa, lo acompañaron tanto en el hospital como mediante mensajes públicos. El apoyo se reflejó en la convocatoria a donantes de sangre para reforzar el banco de hemoterapia y en pedidos de cadenas de oración por la recuperación del joven.

En tanto, sus excompañeros de reality también lo vienen acompañando en todo este proceso. Julieta Poggio, Nacho Castañares -padrinos de una de sus hijas-, Romina Uhrig y Marcos Ginocchio son algunos de los que se manifestaron en sus redes y en los medios. “Buen padre, buen hermano, buen amigo. Muchas fuerzas para Thiaguito. Las oraciones y la fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”, expresó por caso el salteño, ganador de la mencionada edición.

Por su parte, Uhrig reveló que fue ella quien recibió el llamado del hospital donde le informaron del accidente de Thiago. “Fue horrible porque justo ese día a la noche estuve hablando con Thiaguito. Estuvimos charlando, le conté que me iba a la Costa y cuando estaba de viaje, me mandó un mensaje y no se lo pude responder porque estaba manejando. Me quedó esa sensación fea de no responder y me quedé mal, pero Thiago es recontra fuerte y se va a recuperar.

Temas Relacionados

Thiago Medina

Últimas Noticias

Nelson Castro recordó el difícil momento que atravesó durante su infancia: “Estuve a punto de morirme”

En una noche íntima con Mario Pergolini, el periodista abrió su corazón con un testimonio sobre su niñez y reveló cómo lo forjó para las diferentes profesiones que eligió para su vida

Nelson Castro recordó el difícil

Eduardo Costantini festejó sus 79 años rodeado de arte y amor: la tierna foto con su esposa Elina y su hija Kahlo

El reconocido empresario celebró la vida con una hermosa postal familiar y una dedicatoria conmovedora de su pareja

Eduardo Costantini festejó sus 79

Andy Kusnetzoff habló de su llanto que se volvió viral: “Solo pedía un poco de empatía”

El conductor explicó su emoción al aire que recorrió las redes y los medios. Recordó su historia familiar, agradeció el apoyo de los oyentes y respondió algunas críticas

Andy Kusnetzoff habló de su

La sentida reflexión de Amalia Granata por el viaje de egresados de su hija Uma: “Un abrir y cerrar de ojos”

La diputada por Santa Fe estuvo en el aeoropuerto para ser parte de un hito en la vida de la adolescente, fruto de su relación con el Ogro Fabbiani

La sentida reflexión de Amalia

Entre recetas caseras y abrazos a la fe, el círculo íntimo de Thiago Medina se une a la espera de buenas noticias

Mientras el joven permanece en terapia intensiva, sus hermanas Camila, Brisa y su amiga Romina Uhrig organizaron una vigilia con velas y mensajes en redes, combinando cadenas de oración y momentos de contención familiar en estos días de incertidumbre

Entre recetas caseras y abrazos
ÚLTIMAS NOTICIAS
La definición de antisemitismo de

La definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y su incorporación por el Ministerio Público Fiscal

La UIF multó a Merrill Lynch Argentina por más de $13.000 millones por incumplir controles antilavado

Descubren qué verduras benefician la resistencia física en deportes como el ciclismo, el running y la natación

Un científico de Harvard genera polémica al sugerir que el asteroide 31/ATLAS es un objeto tecnológico extraterrestre

Video: atrapó a un supuesto ladrón que quiso robarle a su suegra, lo ató y lo arrastró con su camioneta

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador devolvió 166 millones de

Ecuador devolvió 166 millones de dólares de impuestos a grupos vulnerables y al sector de la construcción

¿Quién construyó Stonehenge y para qué?

Cómo es Windfield House, la mansión en la que Trump y otros presidentes se alojan cuando visitan Reino Unido

El conductor de un camión con ayuda humanitaria para Gaza mató a dos israelíes en la frontera con Jordania

Designaron al relator del proyecto de amnistía para los condenados por golpismo que favorece a Jair Bolsonaro en Brasil

TELESHOW
Camilota se indignó por una

Camilota se indignó por una pregunta sobre su relación con Daniela Celis y abandonó un móvil en vivo

Nelson Castro recordó el difícil momento que atravesó durante su infancia: “Estuve a punto de morirme”

Eduardo Costantini festejó sus 79 años rodeado de arte y amor: la tierna foto con su esposa Elina y su hija Kahlo

Andy Kusnetzoff habló de su llanto que se volvió viral: “Solo pedía un poco de empatía”

La sentida reflexión de Amalia Granata por el viaje de egresados de su hija Uma: “Un abrir y cerrar de ojos”