El hospital de Moreno difundió un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina

Thiago Medina está internado desde el viernes a la noche

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, luego de sufrir un accidente en moto el viernes pasado. Desde ese momento, el joven de 22 años estuvo bajo control clínico estricto, recibiendo asistencia respiratoria mecánica y en constante evaluación por el equipo de cirugía torácica.

A las 13 horas del jueves, el nosocomio dio a conocer un nuevo parte médico sobre la salud del joven: “Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad”, dice el texto oficial.

En cuanto a las novedades, aseguran que “el paciente pasó la noche sin fiebre mientras se aguardan resultados de los cultivos para evaluar esquema antibiótico”.

De esta manera, se produjo una evolución respecto al cuadro anterior, que informaba que Medina había presentado registros febriles y se había mantenido el uso de inotrópicos, sin requerir un aumento en las dosis. En caso de que su evolución siguiera de manera favorable, consideraban la posibilidad de una intervención quirúrgica en los días siguientes. Según lo pautado, el procedimiento quedaría en manos del equipo de cirugía torácica de Moreno junto a profesionales del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, en el marco de la red provincial de cirugía, evitando así trasladar al paciente.

“El paciente permanece internado bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la Unidad de Terapia Intensiva”, resumía el informe, comunicado en horas del mediodía, que también fue difundido por los familiares del influencer. “Mantenemos el pedido de cadena de oración. Más que nunca para Thiago Agustín Medina”, expresó en sus redes su expareja Daniela Celis, la madre de sus hijas mellizas.

Thiago Medina continúa peleando por su vida

El parte anterior, divulgado el martes temprano, precisaba que Thiago había registrado fiebre, motivo por el cual se realizaron cultivos y ajustaron el tratamiento antibiótico. El hospital remarcó el carácter reservado del caso y sostuvo la vigilancia multidisciplinaria, siempre en un sentido respetuoso consensuado con los allegados al joven.

El entorno de Thiago Medina se mantuvo cerca del joven desde el accidente. Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas mellizas, junto a las hermanas Camila y Brisa, lo acompañaron tanto en el hospital como mediante mensajes públicos. El apoyo se reflejó en la convocatoria a donantes de sangre para reforzar el banco de hemoterapia y en pedidos de cadenas de oración por la recuperación del joven.

En tanto, sus excompañeros de reality también lo vienen acompañando en todo este proceso. Julieta Poggio, Nacho Castañares -padrinos de una de sus hijas-, Romina Uhrig y Marcos Ginocchio son algunos de los que se manifestaron en sus redes y en los medios. “Buen padre, buen hermano, buen amigo. Muchas fuerzas para Thiaguito. Las oraciones y la fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”, expresó por caso el salteño, ganador de la mencionada edición.

Por su parte, Uhrig reveló que fue ella quien recibió el llamado del hospital donde le informaron del accidente de Thiago. “Fue horrible porque justo ese día a la noche estuve hablando con Thiaguito. Estuvimos charlando, le conté que me iba a la Costa y cuando estaba de viaje, me mandó un mensaje y no se lo pude responder porque estaba manejando. Me quedó esa sensación fea de no responder y me quedé mal, pero Thiago es recontra fuerte y se va a recuperar.