Fabián Cubero confesó que se hizo una lectura de manos y que la predicción se cumplió 10 años después

Fabián Cubero contó cómo fue la vez que se hizo leer las manos y la predicción se cumplió

En un nuevo programa de Los 8 Escalones (eltrece), Fabián Cubero se sumó al ciclo conducido por Carolina Pampita Ardohain como invitado especial. Pero más allá de mostrar su experiencia en temas deportivos, el exjugador sorprendió a la conductora al relatar una llamativa experiencia personal en la que recibió una predicción de su vida, la cual se cumplió 10 años después.

Todo comenzó cuando Pampita se dirigió a un participante llamado Santiago y leyó la siguiente consigna: “Según la encuesta realizada por la consultora Voices en el año 2021, ¿qué porcentaje de argentinos consulta la lectura de manos? ¿22%, 32%, 42%?”.

Mientras reflexionaba al respecto, el competidor preguntó: “¿Quién hizo la encuesta?”. Atenta, la conductora repitió y dio más detalles sobre esta práctica: “La consultora Voices, y estaban preguntando sobre hábitos vinculados a la salud, por ejemplo si se inclinarían en un futuro cercano a terapias alternativas, eran preguntas que les hacían. Muchos decían que se sentían poco o nada felices, exploraban otros caminos para calmar su ansiedad. Con respecto al porvenir, buscaban explicaciones en el pasado también. O, en problemas actuales, querían aquietar la mente”.

Fabián Cubero y Mica Viciconte son padres de Luca Cubero

No contento con la respuesta, Santiago insistió: “¿Y qué es lo que preguntaban específicamente?”. Con paciencia, Carolina contestó y volvió a repetir las posibles respuestas: “Qué porcentaje de argentinos consulta la lectura de manos”. Tras este ida y vuelta, el jugador arriesgó: “Yo me inclino por la más chica, por 22 por ciento”. Sin embargo, tras unos segundos de suspenso, la conductora reveló que su respuesta era errónea: “No, es un 32 por ciento, uno de cada tres argentinos se hizo leer la mano”.

Fue entonces cuando Fabián Cubero quiso contar su experiencia: “Caro, a mí una vez me leyeron las manos y me dijeron que iba a tener un varón, cuando no tenía ninguno”. Sorprendida, Carolina contestó: “Y vos decías ‘no puede ser’”. Sin embargo, el exfutbolista relató que tomó aquella lectura con suma tranquilidad: “No, me dije que no pasaba nada, así que a mí me dio resultado”.

Queriendo conocer más sobre la lectura que había recibido Cubero, la modelo dijo: “Y llegó, te la leyeron bien”, a lo que el ídolo de Vélez Sarsfield contestó entre risas: “Sí, se ve que sí, fue una buena lectura”. No contenta con esto, Pampita expresó su deseo por ahondar en el tema: “Pero ¿cómo es? ¿Hay una raya que te dice qué hijo vas a tener?”. Sin dar demasiadas precisiones, el deportista respondió: “No, me miró la mano”.

Fabián Cubero recordó la predicción que cumplió luego de hacerse una lectura de manos

Con la idea de sumar humor a la charla, Pampita expresó: “Mirá si vas y te dicen que la de la vida se corta”. Fue entonces cuando Marcelo Polino decidió intervenir y consultarle a Fabián: “Pregunta para Cubero: ¿solo eso te avisó?”. Lejos de revelar más detalles, el exmediocampista solo afirmó: “Sí, solo eso me avisó y me dijo que iba a tener un varón, y eso fue hace 10 años atrás, y hoy Luca tiene 3”.

Una semana atrás, el pequeño Luca Cubero vivió un día imposible de olvidar: su primer concert en el jardín de infantes, con un traje de astronauta que dejó con la boca abierta a toda la familia. El niño, que cumplió tres años en mayo, vivió una mañana acompañado de sus padres, quienes miraron cada detalle, cada sonrisa, cada paso del menor con un orgullo desbordante.

“Su primer concert en el jardín. Un recuerdo que me llena de orgullo y amor. Así vivimos cada momento”, escribió Mica Viciconte en su cuenta de Instagram, acompañando fotos y videos que capturaron la esencia de ese instante irrepetible. Cada imagen venía acompañada por una descripción repleta de ternura: del primer plano de esa “carita hermosa” a las estrellitas pintadas en su rostro o la foto con sus compañeros de jardín, eventuales aliados en el juego del espacio.

En las postales se lo vio también a Poroto llevándolo de la mano y a los padres con su hijo, firmes y orgullosos en uno de esos días que dejan huella. El semblante en el rostro de Luca no dejaba dudas. Esa mezcla de alegría y nervios que caracterizan a cualquier estreno, matizada por una sonrisa propia de la inocencia de su edad.