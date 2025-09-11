Teleshow

La emoción de Mica Viciconte por la primera actuación de Luca en el jardín de infantes: “Orgullo y amor”

El niño de tres años conquistó a propios y ajenos con su traje de astronauta y sus reacciones durante el espectáculo

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Luca Cubero junto con sus
Luca Cubero junto con sus padres, en un momento muy especial

El pequeño Luca Cubero vivió un día imposible de olvidar: su primer concert en el jardín de infantes, con un traje de astronauta que dejó con la boca abierta a toda la familia. El niño, que cumplió tres años en mayo, saludó la mañana acompañado de sus padres, la panelista Mica Viciconte y el ex capitán de Vélez, Fabián Cubero, quienes miraron cada detalle, cada sonrisa, cada paso del menor con un orgullo desbordante.

La emoción de Luca
La emoción de Luca Cubero a flor de piel

Ese miércoles, la emoción reinó desde temprano. Luca asiste a un centro educativo cercano a su casa, en el que hizo muchos amigos nuevos. Y ese día, en fila con sus compañeros, lució un atuendo especial, de astronauta, con un outfit metalizado y con su carita pintada de plateado, con dibujos de estrellitas. Y nadie quiso perderse ningún detalle.

Luca Cubero se mostró acompañado
Luca Cubero se mostró acompañado de sus padres y amigos al momento de su primer concert

“Su primer concert en el jardín. Un recuerdo que me llena de orgullo y amor. Así vivimos cada momento”, escribió Viciconte en su cuenta de Instagram, acompañando fotos y videos que capturaron la esencia de ese instante irrepetible. Cada imagen venía acompañada por una descripción repleta de ternura: del primer plano de esa “carita hermosa” a las estrellitas pintadas en su rostro o la foto con sus compañeros de jardín, eventuales aliados en el juego del espacio.

En las postales se lo vio también a Poroto llevándolo de la mano y a los padres con su hijo, firmes y orgullosos en uno de esos días que dejan huella. El semblante en el rostro de Luca no dejaba dudas. Esa mezcla de alegría y nervios que caracterizan a cualquier estreno, matizada por una sonrisa propia de la inocencia de su edad.

Mica Viciconte compartió en sus
Mica Viciconte compartió en sus redes las imágenes de Luca Cubero

En una cuidada crónica fotográfica, Mica continuó comentando con detalles cada uno de los momentos. Se definió como “mamá babosa” y registró diferentes actitudes del niño, a quien detectó “con la peor de las ondas” hasta que notó que empezaba a disfrutar del cuadro.

Luca Cubero rodeado por sus
Luca Cubero rodeado por sus dos amigos

La exparticipante de Combate no ocultó la felicidad: compartió cada instante con su comunidad virtual, subrayando aquella alegría sencilla y valiosa de ver crecer a un hijo. En sus palabras se encuentra el resumen de lo vivido en esa jornada: “Luca siendo feliz, que es lo más importante”. El pequeño astronauta dejó huella con su traje brillante y unas estrellitas que, por unas horas, parecieron reales. Y, de fondo, sus papás entendieron, una vez más, que cada primer paso cuenta.

Cada detalle de su outfit
Cada detalle de su outfit y el maquillaje estaba perfectamente estudiado

Y en los últimos días, las alegrías para Luca no cesan, ya que todavía guarda fresco el recuerdo de hace una semana, cuando Lionel Messi y los futbolistas de la selección argentina lo sorprendieron durante la concentración previa a las Eliminatorias, en el predio de la AFA antes del partido contra Venezuela.

El pequeño fanático conoció a
El pequeño fanático conoció a Messi, De Paul y Paredes antes del partido de la albiceleste contra Venezuela en el predio de la AFA

La visita al predio fue posible gracias a la gestión del exjugador de fútbol y capitán de Vélez, quien acompañó a su hijo en esta experiencia. Ambos accedieron a un momento especial con el plantel, donde Luca pudo abrazar a uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia y compartir su entusiasmo con otros referentes del equipo, un momento del que participaron también sus hermanas Indiana, Allegra y Sienna, las hijas de su papá y Nicole Neumann.

La reacción de la familia se reflejó rápidamente en redes sociales. Mica compartió las imágenes del encuentro en su cuenta de Instagram y expresó su agradecimiento a los futbolistas.“Sueños cumplidos”, escribió, y añadió: “Hoy Luca vivió un momento que va a guardar para siempre en su corazón. Gracias a Fabián Cubero pudo estar en la concentración de la Selección Argentina en la AFA y conocer a sus ídolos: entre ellos Messi, De Paul y Paredes. La sonrisa en su carita lo dice todo”.

Temas Relacionados

Luca CuberoMica ViciconteFabián Cubero

Últimas Noticias

Pampita sorprendió con su achura favorita en Los 8 Escalones: “No es de las preferidas pero a mí me encanta”

La conductora llamó la atención del público al compartir su gusto por una de las opciones menos elegidas de la parrillada argentina al aire del programa de El Trece

Pampita sorprendió con su achura

El problema de salud de Peluca Brusca, expareja de Laurita Fernández: “Pasé por dos intervenciones”

El productor compartió detalles del episodio que lo obligó a alejarse temporalmente de la televisión

El problema de salud de

Carolina Amoroso fue mamá por primera vez y se conoció el nombre de su hijo

La periodista de Infobae en Vivo dio a luz a su bebé, fruto de su relación con Guido Covini

Carolina Amoroso fue mamá por

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho la política”

Siempre asociada al mundo del espectáculo, el Bailando de Tinelli o a su mediático romance con Ricardo Fort. Sin embargo, hoy su presente pasa por la política, al aspirar a una banca como diputada nacional por Corrientes en las filas de la Libertad Avanza

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho

#VivaLaFamilia con Virginia Demo y Delfi Casal: “Nunca me tuviste que pedir nada”

La ex Gran Hermano Virginia Demo compartió un emotivo mano a mano junto a su hija, Delfi Casal. Ambas repasaron lo que aprendieron la una de la otra, las peleas de la convivencia y los orgullos que fortalecen su vínculo

#VivaLaFamilia con Virginia Demo y
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Iba decidida a matar a

“Iba decidida a matar a la profe y le puso el arma en la cabeza a un compañero”: el relato de una testigo del caso Mendoza

Juan González, ex asesor de Joe Biden, destacó que Sergio Massa es el político argentino “con mayor acceso a EEUU”

De cuánto serán las jubilaciones de ANSES en octubre 2025 tras el ajuste por el último dato de inflación

San Cristóbal: una motocicleta chocó contra un camión portavehículos y una mujer resultó herida

Quién es Larry Ellison, el fundador de Oracle que destronó a Elon Musk en la lista de los más ricos del mundo por unas horas

INFOBAE AMÉRICA
Charlie Kirk hacía política de

Charlie Kirk hacía política de la manera correcta

Quién es Larry Ellison, el fundador de Oracle que destronó a Elon Musk en la lista de los más ricos del mundo por unas horas

Asesinaron al “Negrito Kevin”, un cantante y tiktoker uruguayo que tuvo un tema viral en el verano

Tres reflexiones tras la incursión de drones rusos en Polonia

Las increíbles imágenes de tiburones en aguas profundas capturadas por la expedición Uruguay Sub200

TELESHOW
Pampita sorprendió con su achura

Pampita sorprendió con su achura favorita en Los 8 Escalones: “No es de las preferidas pero a mí me encanta”

El problema de salud de Peluca Brusca, expareja de Laurita Fernández: “Pasé por dos intervenciones”

Carolina Amoroso fue mamá por primera vez y se conoció el nombre de su hijo

Virginia Gallardo: “Me asusta mucho la política”

#VivaLaFamilia con Virginia Demo y Delfi Casal: “Nunca me tuviste que pedir nada”