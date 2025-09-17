La palabra de Flor Jazmín Peña tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni: “Estoy en shock, me siento muy vulnerada”

Tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni, este miércoles, Flor Jazmín Peña cruzó al panelista de La Casa Streaming y relató la angustia que vive luego de que el influecer asegurara guardar fotos íntimas de sus exparejas.

“¿Cómo tomaste lo que sucedió y cómo estás? Sabemos que habló Nico, fue crítico con la situación. Queremos saber particularmente vos cómo lo has tomado”, comenzó preguntando un cronista de Puro Show (eltrece) al interceptar a Peña. En un intento por elaborar una respuesta, y por manejar sus emociones, la joven alcanzó a decir: “No me quiero poner así, pero...”. Acto seguido, la angustia la superó y debió tomarse unos segundos para respirar.

Luego, ya más tranquila, Florencia retomó su descargo: “Pero sí, decirte que como cualquier mujer que estaría en una situación así, me siento muy vulnerada. Me parece que es algo super íntimo. No puedo creer eso, salir del laburo y tener cámaras para responder algo que dijo otra persona respecto a un momento pasado y a lo que correspondía nuestra intimidad. Hoy me mandó un mensaje mi mamá porque le llegó esto. Me parece una locura tener que hablar de esto. Vayan a preguntarle a él qué se le cruza por la cabeza para decir las cosas que dijo”.

Fue entonces cuando, teniendo en cuenta las versiones que circulaban, un periodista le preguntó: “¿Vas a iniciar acciones legales con Agustín?”. Tras unos instantes de duda, Peña devolvió: “Yo estoy un poco en shock, porque entiendo un montón de cosas que pudieron ser incómodas y cosas que se dicen desde el dolor, pero creo que en esta oportunidad cruzó una línea, pero al mismo tiempo no deja de ser una persona con la que yo compartí muchas cosas. Entonces, no me deja de sorprender las cosas que dice. Por una parte, como que confiás en la integridad de la otra persona porque compartió un montón de tiempo, pero por la otra, hace chistes que me parece que no puede ser un chiste”.

Al escuchar que la influencer hacía referencia al pedido de disculpas público que había hecho Franzoni, el cronista le consultó: “¿Le creíste a él en el descargo que hizo? Que, de hecho, utilizó la palabra chiste como cinco veces”. Lejos de responder por si o por no, la novia de Nicolás Occhiato afirmó: “Siento que si yo respondo, genero y agrando más una situación, pero me parece que lo que dijo tiene que ver con un hate o con una repercusión que puede recibir a partir de lo que él dijo, y no con unas disculpas sinceras, ni con algo que sea verdad. Creo que las disculpas son para mí porque me incomoda a mí, porque está hablando de nuestra intimidad”.

En esa línea, los periodistas le consultaron si había hablado con Franzoni y si este le había pedido disculpas de manera privada. Sin embargo, Peña respondió de forma negativa y confesó su sorpresa por los dichos del influencer: “Me sorprende bastante. Él no era así cuando estaba conmigo”.

El descargo de Flor Jazmín Peña tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni

Con la idea de conocer más detalles de la polémica, un movilero le preguntó: “Yanina Latorre dio detalles que él te habría sacado fotos sin tu consentimiento mientras dormías. ¿Esto es cierto?”. Nuevamente, Peña respondió de forma negativa: “No, eso que se mostró era una historia pasada con un pel..., pero ahí no estaba hablando de él”.

Durante su descargo, Jazmín Peña también se refirió a la nula reacción de los compañeros de Franzoni luego de que este hiciera sus polémicos dichos: “¿Cómo no lo voy a tomar personal si aparte pusieron la cortina del programa en el que trabajo? Creo que se dio a entender y dejaron bastante claro de qué estaban hablando. Sí, me asombra de las chicas que también se rían y que nadie se dé cuenta de la gravedad de lo que dijo”.