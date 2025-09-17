Teleshow

La palabra de Flor Jazmín Peña tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni: “Estoy en shock, me siento muy vulnerada”

La influencer mostró su angustia por la situación, apuntó contra el joven y opinó sobre las disculpas públicas que hizo su expareja

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar

Tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni, este miércoles, Flor Jazmín Peña cruzó al panelista de La Casa Streaming y relató la angustia que vive luego de que el influecer asegurara guardar fotos íntimas de sus exparejas.

“¿Cómo tomaste lo que sucedió y cómo estás? Sabemos que habló Nico, fue crítico con la situación. Queremos saber particularmente vos cómo lo has tomado”, comenzó preguntando un cronista de Puro Show (eltrece) al interceptar a Peña. En un intento por elaborar una respuesta, y por manejar sus emociones, la joven alcanzó a decir: “No me quiero poner así, pero...”. Acto seguido, la angustia la superó y debió tomarse unos segundos para respirar.

Luego, ya más tranquila, Florencia retomó su descargo: “Pero sí, decirte que como cualquier mujer que estaría en una situación así, me siento muy vulnerada. Me parece que es algo super íntimo. No puedo creer eso, salir del laburo y tener cámaras para responder algo que dijo otra persona respecto a un momento pasado y a lo que correspondía nuestra intimidad. Hoy me mandó un mensaje mi mamá porque le llegó esto. Me parece una locura tener que hablar de esto. Vayan a preguntarle a él qué se le cruza por la cabeza para decir las cosas que dijo”.

Fue entonces cuando, teniendo en cuenta las versiones que circulaban, un periodista le preguntó: “¿Vas a iniciar acciones legales con Agustín?”. Tras unos instantes de duda, Peña devolvió: “Yo estoy un poco en shock, porque entiendo un montón de cosas que pudieron ser incómodas y cosas que se dicen desde el dolor, pero creo que en esta oportunidad cruzó una línea, pero al mismo tiempo no deja de ser una persona con la que yo compartí muchas cosas. Entonces, no me deja de sorprender las cosas que dice. Por una parte, como que confiás en la integridad de la otra persona porque compartió un montón de tiempo, pero por la otra, hace chistes que me parece que no puede ser un chiste”.

Al escuchar que la influencer hacía referencia al pedido de disculpas público que había hecho Franzoni, el cronista le consultó: “¿Le creíste a él en el descargo que hizo? Que, de hecho, utilizó la palabra chiste como cinco veces”. Lejos de responder por si o por no, la novia de Nicolás Occhiato afirmó: “Siento que si yo respondo, genero y agrando más una situación, pero me parece que lo que dijo tiene que ver con un hate o con una repercusión que puede recibir a partir de lo que él dijo, y no con unas disculpas sinceras, ni con algo que sea verdad. Creo que las disculpas son para mí porque me incomoda a mí, porque está hablando de nuestra intimidad”.

En esa línea, los periodistas le consultaron si había hablado con Franzoni y si este le había pedido disculpas de manera privada. Sin embargo, Peña respondió de forma negativa y confesó su sorpresa por los dichos del influencer: “Me sorprende bastante. Él no era así cuando estaba conmigo”.

El descargo de Flor Jazmín
El descargo de Flor Jazmín Peña tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni

Con la idea de conocer más detalles de la polémica, un movilero le preguntó: “Yanina Latorre dio detalles que él te habría sacado fotos sin tu consentimiento mientras dormías. ¿Esto es cierto?”. Nuevamente, Peña respondió de forma negativa: “No, eso que se mostró era una historia pasada con un pel..., pero ahí no estaba hablando de él”.

Durante su descargo, Jazmín Peña también se refirió a la nula reacción de los compañeros de Franzoni luego de que este hiciera sus polémicos dichos: “¿Cómo no lo voy a tomar personal si aparte pusieron la cortina del programa en el que trabajo? Creo que se dio a entender y dejaron bastante claro de qué estaban hablando. Sí, me asombra de las chicas que también se rían y que nadie se dé cuenta de la gravedad de lo que dijo”.

Temas Relacionados

Agustín FranzoniFlor Jazmin PenaFlorencia Jazmin Pena

Últimas Noticias

Moria Casán le entregó el premio María Guerrero a Sofía Gala, su hija: “Gracias, mamá”

La actriz fue reconocida como mejor protagonista en la ceremonia del Teatro Nacional Cervantes, donde su madre le entregó el galardón y ambas compartieron un emotivo momento ante referentes de la cultura argentina

Moria Casán le entregó el

La reacción de Nicki Nicole al ser nominada a los Latin Grammy y el apoyo de Lamine Yamal

La rosarina celebró la nominación que recibió a Mejor Álbum de Música Urbana y el futbolista del Barcelona reposteó el logro de su novia en sus redes sociales

La reacción de Nicki Nicole

Jorgelina Cardoso respaldó a Camila Galante y Leandro Paredes: “Con cada piedra que les tiren sigan construyendo el castillo”

La esposa de Ángel Di María, amiga de Camila Galante, compartió un mensaje emotivo en redes sociales. Su apoyo público ante los rumores que vincularon al futbolista con la modelo generó repercusión en el entorno del mediocampista de Boca

Jorgelina Cardoso respaldó a Camila

Entre besos y caricias: el acaramelado video de la China Suárez y Mauro Icardi

El delantero y la actriz de El Hilo Rojo siguen viviendo su romance en las redes sociales

Entre besos y caricias: el

Ricardo Darín recordó como conoció a Florencia Bas, su esposa: “Salí despedido de la silla”

El actor contó el momento exacto en el que vio a su esposa por primera vez en la avenida Corrientes. Cómo comenzó la historia de amor que tiene más de treinta años

Ricardo Darín recordó como conoció
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se incendiaron dos embarcaciones en

Se incendiaron dos embarcaciones en una guardería de San Fernando y hay un empleado herido

Invertirán más de USD 20 millones para renovar un antiguo shopping de Morón

Un estudio realizado en Argentina prueba cómo el omega-3 mejora la salud cardiovascular

Aerolíneas Argentinas explicó que tendrá resultado financiero negativo porque invertirá USD 400 millones de su “caja” operativa

Joaquín Cottani, ex viceministro de Caputo: “Nunca entendí el programa económico”

INFOBAE AMÉRICA
El sistema láser antimisiles israelí

El sistema láser antimisiles israelí ‘Iron Beam’ estará listo para uso militar antes de fin de año

El Banco Central de Canadá bajó la tasa de interés debido a los aranceles de Trump

Zelensky busca otros 1.500 millones de dólares de sus aliados europeos para comprar misiles Patriot

Comenzó la campaña electoral en Chile: ocho candidatos y una polarizada disputa entre Jara y Kast

Emiratos Árabes recibió a 119 heridos y enfermos de Gaza para brindarles tratamiento médico

TELESHOW
Moria Casán le entregó el

Moria Casán le entregó el premio María Guerrero a Sofía Gala, su hija: “Gracias, mamá”

La reacción de Nicki Nicole al ser nominada a los Latin Grammy y el apoyo de Lamine Yamal

Jorgelina Cardoso respaldó a Camila Galante y Leandro Paredes: “Con cada piedra que les tiren sigan construyendo el castillo”

Entre besos y caricias: el acaramelado video de la China Suárez y Mauro Icardi

Ricardo Darín recordó como conoció a Florencia Bas, su esposa: “Salí despedido de la silla”