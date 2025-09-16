Teleshow

Nicki Nicole debutó como coach en La Voz Argentina: “Voy a estar reemplazando a Lali que confió en mí”

La cantante rosarina se sumó al reality musical en reemplazo de la artista, quien se ausentó por compromisos profesionales

Nicki Nicole debutó como coach en La Voz Argentina 2025, reemplazando temporalmente a Lali Espósito (Video: La Voz Argentina, Telefe)

La noche del lunes 15 de septiembre fue especial en La Voz Argentina, cuando Nicki Nicole debutó como coach en el popular reality musical de Telefe, reemplazando temporalmente a Lali Espósito. La ausencia de la estrella pop se debió a compromisos profesionales relacionados con su carrera musical, ya que se encuentra realizando presentaciones en vivo y preparando los recitales de su próximo Tour 2025.

Durante la presentación inicial, Nico Occhiato introdujo a la artista rosarina ante la audiencia. Nicki agradeció la invitación y explicó con humor el motivo de su presencia: “Voy a estar reemplazando a Lali, que está cantando y dando shows... sirviendo, digamos”, expresó la cantante. Además, añadió: “Me puso en este reemplazo y creo que confió demasiado en mí, veremos qué tal”, reflejando la confianza depositada por su amiga y la expectativa ante el desafío.

El ambiente en el estudio se mantuvo distendido gracias a las intervenciones de los demás coaches. Luck Ra, en tono humorístico, comentó: “Ya me parecía que no era Lali, pero qué hago, ¿le digo? ‘Che, vos te hiciste algo, Lali’”. La Joaqui, quien acompaña como co-coach en esta etapa, también formó parte de la dinámica, entre risas tras los comentarios de los músicos.

La ausencia de Lali Espósito
La ausencia de Lali Espósito se debió a compromisos profesionales y a la preparación de su Tour 2025

En esta emisión, centrada en la segunda ronda del equipo Miranda!, la participación de Nicki Nicole no tuvo impacto directo sobre el equipo de Lali Espósito, ya que la jornada estuvo dedicada exclusivamente a los concursantes del grupo liderado por el equipo de Ale Sergi y Juliana Gattas. La presencia de La Joaqui como co-coach junto a Nicki permitió mantener la estructura habitual del show y el nivel de exigencia característico de la competencia.

El vínculo profesional entre Lali y Nicki tiene antecedentes en el contexto de La Voz Argentina. Ambas artistas ya habían compartido escenario en la edición 2021 del programa, cuando interpretaron juntas “Boomerang”, uno de los éxitos más reconocidos de Lali. En esa ocasión, Nicki Nicole también presentó su tema “Wapo traketero”, consolidando una relación artística que ahora se renueva en el rol de coach.

Al finalizar su primera noche en el programa, Nicki Nicole transmitió entusiasmo por la experiencia que vivió en el estudio y la oportunidad de trabajar junto a colegas a quienes admira, anticipando un clima de colaboración y disfrute en las próximas emisiones.

La participación de Nicki Nicole no impactó en el equipo de Lali, ya que la jornada estuvo dedicada al equipo Miranda! (Video: Streaming Telefe)

Más temprano, durante la misma jornada, había sido Sofi Martínez quien explicó en el streaming oficial las razones por las que la coach original se ausentaría. “En el próximo programa Lali no estará. Hubo unas grabaciones que estuvo ausente por la exigencia de sus shows en Vélez y también porque hace poco se estrenó la película de su amiga, evento al que fue y también tuvo participación”, explicó.

Unas horas se anuncio de una película documental sobre Lali Espósito, titulada LALI: la que le gana al tiempo. La misma despertó una gran expectativa entre sus seguidores. La producción, que se estrenará en Netflix, ofrecerá una mirada inédita sobre el regreso de la artista a los escenarios tras tres años de ausencia, así como un repaso por los momentos más importantes de su carrera, incluyendo sus presentaciones históricas en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires. El anuncio se realizó el pasado 6 de septiembre, en la previa del tercer show de Espósito en Vélez, donde la noticia fue recibida con entusiasmo por el público, y este 15 de septiembre se hizo oficial tras una publicación en conjunto en Instagram.

El anuncio publicado en las redes sociales, contó con más de 100 mil likes en menos de una hora desde su subida, mensajes de felicidad por parte de sus fans y seguidores y fue realizado de manera original. Ubicado en la esquina de Av. del Libertador y Av. Sarmiento, en CABA, el icónico cartel de Netflix que cambia semana tras semana, comunicó: “Netflix loves she”.

