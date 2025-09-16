Teleshow

Adrián Suar debutó como director teatral: los looks de los famosos y el gesto de Mirtha Legrand

El estreno de Las Hijas en el Maipo contó además con un desfile de figuras del espectáculo. Todas las imágenes

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

Guardar
Mirtha Legrand en el estreno de Las Hijas (IG Gossipeame)

El estreno de Las Hijas en el teatro Maipo no fue simplemente una función más del circuito teatral porteño. El lunes, bajo las luces cómplices de la calle y frente a una alfombra naranja que parecía tensar aún más el pulso de la noche, Adrián Suar vivió su debut absoluto como director de teatro acompañado de una multitud de colegas, amigos y, sobre todo, de una leyenda viva: Mirtha Legrand.

Se presentó Las hijas, la
Se presentó Las hijas, la obra que dirige Adrián Suar. Mirta Legrand, la invitada de lujo

El Maipo, ese escenario que late junto con la historia de la cultura argentina, pulió su brillo para la ocasión. La obra de la rosarina Ariadna Asturzzi reunió sobre las tablas a tres actrices de gran talento: Soledad Villamil, Julieta Díaz y Pilar Gamboa. Cada una entró al escenario despertando el mismo revuelo que agitaba el hall: todas las miradas, sin embargo, primero buscaron, entre aplausos y destellos de flashes, a Suar. ¿Cómo había soñado él esta primera vez? ¿Quién sería capaz de condensar sus nervios al dirigir una historia nueva ante el público más exigente?

Peto Menahem
Peto Menahem

Pero hubo una presencia que transformó completamente el modo en que la noche fue vivida. Mirtha Legrand, invitada de honor, llegó rodeada por sus asistentes y fue recibida con esmero por Adrián Suar y Pablo Codevila. En el instante de la bienvenida, el teatro entero se detuvo. Un ramo de flores para Legrand en gesto de respeto y afecto, y la legendaria conductora coronando el momento con un saludo majestuoso. La multitud se deshizo en vítores y aplausos, acompañando a quien lleva más de media vida en las alturas del espectáculo argentino.

Mauricio Dayub
Mauricio Dayub

En la foto del evento, el instante resulta casi tangible. Mirtha Legrand luce un imponente atuendo dorado, cubierto de lentejuelas y bordados que atrapan el fulgor de los flashes. A un lado, Adrián Suar, íntegramente vestido de negro, la toma de la mano. Del otro, Pablo Codevila, también sonriente, la sostiene. Las luces reflejadas en el tapiz naranja, la calidez del entorno y las miradas centradas en el trío, redondean una imagen de celebración y elegancia. ¿Cuántos estrenos pueden presumir de tal postal?

Bárbara Lombardo
Bárbara Lombardo

Dentro del teatro, el desfile por la alfombra roja incluyó otras presencias destacadas. Figuras como Teté Coustarot, Soledad Silveyra, Mauricio Dayub, Elena Roger, Gustavo Bermúdez, Verónica Varano, Miguel Ángel Rodríguez y Peto Menahem, entre otros, pasaron entre flashes y saludos, completando una platea plagada de historia y de futuro.

Elena Roger y su pareja,
Elena Roger y su pareja, Mariano Torre

El gesto más vibrante de la noche, sin embargo, fue ese instante en que Mirtha Legrand levantó un brazo y devolvió el saludo a la multitud que la festejó de pie. Una ovación de puro respeto envolvió la sala. La gran dama del espectáculo argentino selló así, junto a la emoción de Suar y el trabajo del equipo, una jornada que quedará en el registro especial de los grandes estrenos porteños.

Soledad Silveyra
Soledad Silveyra

Adrián Suar, tras este debut como director, no solo marcó un nuevo rumbo en su prolífica carrera, sino que supo rodearse de grandes nombres y de una energía difícil de igualar. La presencia de Toto, uno de sus hijos, le puso más emoción a la noche. El teatro Maipo aplaudió otra de esas noches a las que acostumbra, en las que el arte, la admiración y la historia tejieron una de las mejores postales de la temporada.

Toto Kirzner
Toto Kirzner
Agustín Sullivan y su pareja
Agustín Sullivan y su pareja
Gabriela Sobrado y Javi Ponzo
Gabriela Sobrado y Javi Ponzo
Nancy Duré
Nancy Duré
Adrián Suar junto con la
Adrián Suar junto con la guionista Ariadna Asturzzi
Rodrigo Lussich, Adrián Suar y
Rodrigo Lussich, Adrián Suar y Adrián Pallares
Jimena Grandinetti
Jimena Grandinetti
Teté Coustarot
Teté Coustarot
Gustavo Bermúdez y Verónica Varano
Gustavo Bermúdez y Verónica Varano
Mario Guerci
Mario Guerci
Enzo Aguilar
Enzo Aguilar
Miguel Ángel Rodríguez y su
Miguel Ángel Rodríguez y su pareja, Marcela Gargano
Marcela Coronel
Marcela Coronel
Guillermo Capuya
Guillermo Capuya
Nora Briozzo
Nora Briozzo
El equipo completo detrás de
El equipo completo detrás de la producción de Las Hijas
Luisa Drozdek y Hernán Nisenbaum
Luisa Drozdek y Hernán Nisenbaum
Gabriel Oliveri
Gabriel Oliveri
Celina Font
Celina Font
Leticia Siciliani
Leticia Siciliani
Pablo Codevilla y Noelí Calvo
Pablo Codevilla y Noelí Calvo
Benjamín Amadeo
Benjamín Amadeo
Mónica Ayos y Diego Olivera
Mónica Ayos y Diego Olivera

Temas Relacionados

Mirtha LegrandAdrián Suar

Últimas Noticias

Lourdes Sánchez enfrentó las críticas por llevar a su hijo de 8 años en cochecito: “Lo recomendamos”

A través de las redes sociales, la bailarina respondió los comentarios que le hicieron mientras recorría los parques temáticos de Orlando con su familia

Lourdes Sánchez enfrentó las críticas

Nacho Castañares habló sobre la grave situación de Thiago Medina: “Sigamos rezando”

El participante de streaming y amigo del joven destacó la labor del personal médico que lo atiende desde el accidente vial

Nacho Castañares habló sobre la

La salud de Thiago Medina: qué dice el nuevo parte médico del hospital de Moreno

El ex Gran Hermano permanece internado desde el viernes a la noche luego de sufrir un grave accidente con su moto

La salud de Thiago Medina:

La inesperada confesión de Pampita sobre las fotos que sube a sus redes: “Yo lo uso mucho”

Durante un segmento de Los 8 escalones, la conductora sorprendió a todos al develar uno de sus secretos en el mundo virtual

La inesperada confesión de Pampita

Santiago del Moro habló de su futuro en Telefe y enfrentó los rumores de una posible salida: “Me pareció extraño”

El conductor de Gran Hermano habló de los próximos desafíos profesionales que lo esperan. Gran Hermano, los Martín Fierro y la posibilidad de incursionar en el streaming

Santiago del Moro habló de
ÚLTIMAS NOTICIAS
De las causas de corrupción

De las causas de corrupción a las tablas: la ex intendenta Aída Ayala debutó en el teatro

La depresión y el consumo de alcohol pueden afectar la formación de neuronas nuevas, según un estudio

Cayó el último prófugo de la banda que mató a sangre fría a una mujer durante un robo en Munro

Fortísimo cruce entre las periodistas Nancy Pazos y Mariana Brey

El caso récord de COVID que muestra cómo puede evolucionar el virus: un hombre tuvo la infección por 776 días

INFOBAE AMÉRICA
Jackson Pollock y el misterio

Jackson Pollock y el misterio del azul: científicos revelan el secreto detrás de su icónica pintura

Ecuador: exportaciones no petroleras y no mineras crecieron 22%

Sacan a subasta un cuadro de Klimt por USD 150 millones

Estados Unidos ratifica la descertificación de Bolivia en la lucha contra el narcotráfico

Científicos aseguran haber hallado las momias más antiguas del mundo: 12 mil años

TELESHOW
Lourdes Sánchez enfrentó las críticas

Lourdes Sánchez enfrentó las críticas por llevar a su hijo de 8 años en cochecito: “Lo recomendamos”

Nacho Castañares habló sobre la grave situación de Thiago Medina: “Sigamos rezando”

La salud de Thiago Medina: qué dice el nuevo parte médico del hospital de Moreno

La inesperada confesión de Pampita sobre las fotos que sube a sus redes: “Yo lo uso mucho”

Santiago del Moro habló de su futuro en Telefe y enfrentó los rumores de una posible salida: “Me pareció extraño”